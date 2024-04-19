Ловчев о Джикии: «Почему руководство «Спартака» позволило Абаскалю так себя вести с тем, кто долго служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори»

Евгений Ловчев считает, что с Георгием Джикией поступили несправедливо.

« » и «Зенит» сыграли вничью в ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0). Джикия вышел на поле второй раз в 2024 году.

– Я не увидел, что «Спартак» вышел обыгрывать и рвать. Я не удовлетворен. Слабенькая игра двух команд.

– При Слишковиче сыграли на ноль? А все предыдущие тренеры что такое делали, что клуб пропускал?

– Да ничего нельзя за три дня сделать. Это очень долгая работа.

– Максименко не пропустил?

– Да в следующей уже пропускать будет.

, если в форме, должен играть. Но мы не знаем, что он из себя представляет. Он же долго не играл вообще. «Зенит» ничего не делал в матче. «Спартак» играл плохо.

Почему руководство «Спартака» позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори. Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды, – сказал бывший игрок «Спартака» .