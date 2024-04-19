Ловчев о Джикии: «Почему руководство «Спартака» позволило Абаскалю так себя вести с тем, кто долго служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Евгений Ловчев Николай Старостин Георгий Джикия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев считает, что с Георгием Джикией поступили несправедливо.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0). Джикия вышел на поле второй раз в 2024 году.

– Я не увидел, что «Спартак» вышел обыгрывать и рвать. Я не удовлетворен. Слабенькая игра двух команд.

При Слишковиче сыграли на ноль? А все предыдущие тренеры что такое делали, что клуб пропускал?

– Да ничего нельзя за три дня сделать. Это очень долгая работа.

Максименко не пропустил?

– Да в следующей уже пропускать будет.

Джикия, если в форме, должен играть. Но мы не знаем, что он из себя представляет. Он же долго не играл вообще. «Зенит» ничего не делал в матче. «Спартак» играл плохо.

Почему руководство «Спартака» позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори. Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды, – сказал бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

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41 комментарий
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А если капитан превратился в балласт и только вредит команде, его всё равно нужно выпускать за выслугу лет? Так эксперты тут же уничтожат любого тренера и будут вопить, что должны играть сильнейшие и прошлые подвиги остались в прошлом. Можно тогда и Глушакова вернуть сейчас и начать его постоянно выпускать за добытое чемпионство. Он ведь тоже служил верой и правдой, да и капитаном тоже был
+60
-1
+59
почему столько соплей по балласту, который проиграл в двух моментах, где нам забили пусть и с нарушением и привёз пенальти, будь бригада более придирчива к деталям...
+32
-3
+29
Да задолбали вы с Джикией, уходить ему нужно по хорошему. Спасибо за всё, но пользы больше не принесёт, один негатив своим присутствием создаёт вокруг команды.
+12
0
+12
Ответ Unnamed80
А если капитан превратился в балласт и только вредит команде, его всё равно нужно выпускать за выслугу лет? Так эксперты тут же уничтожат любого тренера и будут вопить, что должны играть сильнейшие и прошлые подвиги остались в прошлом. Можно тогда и Глушакова вернуть сейчас и начать его постоянно выпускать за добытое чемпионство. Он ведь тоже служил верой и правдой, да и капитаном тоже был
люди сейчас всячески будут искать любые зацепки, что бы списать все неудачи на Абаскаля, но не на состав...тут как ни крути, легче пинать того, кто уже ничего не ответит...
+15
-3
+12
А почему Ловчев из Спартака в Динамо убежал в свое время?)
+9
0
+9
Абаскаль в Тарасовке один наверное понимал, что когда Жора-привоз в старте, то это 10 спортсмегов только на поле.
+8
0
+8
Проплаченная статейка
+7
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+7
Ответ Не уверен!!
Его не смущает,что даже самого Магуайра посадили в клубе на скамейкеу,когда он был капитаном и играл в сборной в качестве капитана?!
нет, разве ему агент Магуайра за статьи и за похожие слова платил?
если бы заплатил, то Ловчев бы и на Тен Хага начал набрасывать.
+4
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+4
Как он Зенитом на 30 минут вышел..это чистый кошмар для спартачей. Он в каждом матче будет чудить так играя.
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Его не смущает,что даже самого Магуайра посадили в клубе на скамейкеу,когда он был капитаном и играл в сборной в качестве капитана?!
+4
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Ответ Ivan Petrov
Ну какой там пенальти? Зачем ты уподобаешься питерской пастве,что там не было никакого пенальти достаточно посмотреть на реакцию Караваева,он даже бровью не повёл
если бы сильно хотели то притянули за уши, в моменте он упустил игрока и попал по ноге после удара...
+5
-2
+3
Ловчев чепуху несёт. За результат отвечает только тренер. Причём тут жикия-шмикия ..... ?! Ловчеву надо меньше пить горячительных напитков выше сорока градусов, потому что после каждых ста грамм, резко уменьшаются умственные клетки мозга.
+5
-2
+3
Ответ Ivan Petrov
Ну какой там пенальти? Зачем ты уподобаешься питерской пастве,что там не было никакого пенальти достаточно посмотреть на реакцию Караваева,он даже бровью не повёл
Да Караваеву не до бровей было, чуть классный голешник из под Хинкала не забил)
+2
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Очень хочется не слышать больше Ловчева, и чтобы недокапитана не было в Спартаке.
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А Ловчев помнит, когда Джикия последний раз был в форме? Или главными критериями для выхода в основе являются старые заслуги? Ну, вышел Георгий и все увидели, что он представляет из себя. Он и раньше-то был надёжным защитником только при Жиго. А сейчас даже на замену выпускать его стрёмно.
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Ответ Ivan Petrov
Чуть не считается
Основной посыл ни в том что мог забить, а в том что Джикия пока смотрел за мячом, а не за игроком, был создан опасный момент, пересмотри для прикола. Даже любимый спартаковцами Карпин из раза в раз талдычит, играй по игроку, а не по мячу, для Аджики это что то новое, в этом моменте вся суть его профессионализма
+1
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Это чудо показало в последнем матче чего он стоит ! С ним нужно было расставаться раньше чем с А.
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Ловчев ,приземлитесь ,тренер сам себе не враг ,он средненький защитник ...
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Он сам то понимает что несёт полнейшую ерунду?
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Если Джикия со своим агентом лишнее не болтали. Может быть ситуация была чуть другая.
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Ответ юра георгиевский
Умничал много.
Просто свою веру и правду на бумажки обменял)))
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А почему Ловчев из Спартака в Динамо убежал в свое время?)
Умничал много.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А почему Ловчев из Спартака в Динамо убежал в свое время?)
Умничал много.
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Ответ Невский баклан
Основной посыл ни в том что мог забить, а в том что Джикия пока смотрел за мячом, а не за игроком, был создан опасный момент, пересмотри для прикола. Даже любимый спартаковцами Карпин из раза в раз талдычит, играй по игроку, а не по мячу, для Аджики это что то новое, в этом моменте вся суть его профессионализма
Джикия не играл полгода,ты на что вообще рассчитывал
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Все кричали, что Джикия толстый - а мне он таким не показался. Врали люди..
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Ложку или вилку ему в рот никто не засовывал никто насильно не засовывал. Подготовка и дисциплина - это дело профессионального футболиста.
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То есть если он капитан и не вывозит уже этот уровень и проиграл давно конкуренцию ,то его все равно нужно ставить в состав ,просто потому что он КАПИТАН?)))
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Единственное правильное решение Абаскаля, за последние полтора года - это отстранение Жоры от основы. Кстати, в своё время, К.И. Бесков, безжалостно выпнул из Спартака Ловчева и был абсолютно прав. В команде должны быть те, кто может принести пользу сейчас и в будущем, а не те, кто приносил её в прошлом.
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Началось возвеличивание Гоги...
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То есть по мнению Ловчева.
У вас на работе работает дедушка у которого уже с возрастом проблемы со здоровьем но вы не хотите его увольнять только связи с тем что он много лет работает на данной работе и нету не прогулов не нариканий .
Как обычно отпускные, больничные и ничего в плохом незамечен.
А то что уже не справляется со своими прямыми обязанностями на это нет нужно обращать внимания?
Я правильно понял Ловчева.
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