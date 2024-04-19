Ловчев о Джикии: «Почему руководство «Спартака» позволило Абаскалю так себя вести с тем, кто долго служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори»
Евгений Ловчев считает, что с Георгием Джикией поступили несправедливо.
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0). Джикия вышел на поле второй раз в 2024 году.
– Я не увидел, что «Спартак» вышел обыгрывать и рвать. Я не удовлетворен. Слабенькая игра двух команд.
– При Слишковиче сыграли на ноль? А все предыдущие тренеры что такое делали, что клуб пропускал?
– Да ничего нельзя за три дня сделать. Это очень долгая работа.
– Максименко не пропустил?
– Да в следующей уже пропускать будет.
Джикия, если в форме, должен играть. Но мы не знаем, что он из себя представляет. Он же долго не играл вообще. «Зенит» ничего не делал в матче. «Спартак» играл плохо.
Почему руководство «Спартака» позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори. Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды, – сказал бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.
если бы заплатил, то Ловчев бы и на Тен Хага начал набрасывать.
У вас на работе работает дедушка у которого уже с возрастом проблемы со здоровьем но вы не хотите его увольнять только связи с тем что он много лет работает на данной работе и нету не прогулов не нариканий .
Как обычно отпускные, больничные и ничего в плохом незамечен.
А то что уже не справляется со своими прямыми обязанностями на это нет нужно обращать внимания?
Я правильно понял Ловчева.