Ловчев о новом тренере «Спартака»: «Черчесов и Карпин работают хорошо. И вдруг читаю про какого‑то голландца, который где‑то там работал с детьми. В Англии взяли бы того, кого никто не знает?»

Евгений Ловчев высказался о том, кто станет новым главным тренером «Спартака».

«Зенит» в среду сыграл вничью со « » (0:0, первый матч – 2:1) и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербургский клуб сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

– Конечно, « » сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной. «Спартак» убрал тренера, они отмучались.

Для меня тренер в чем проявляется? Он пришел, у него есть игроки. Когда он уходит, вы играете лучше, чем когда он пришел только, или нет? Кто сейчас хоть немного себя напоминает того [в лучшей форме], когда только пришел? Те же , Бонгонда, , Мелешин. При тренере команда и отдельные игроки должны расти.

– Кто может стать главным тренером?

– С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу. При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018, хотя перед ним кому только ни проигрывали. В Польше с «Легией» он стал чемпионом, два раза в Венгрии он стал чемпионом с «Ференцварошем». И Карпин работает хорошо.

И вдруг я читаю про какого‑то голландца, который там где‑то работал с детьми. Почему? В Англии вы видели, чтобы взяли какого‑то, кого никто не знает? Тот же Массимо Каррера, например, работал до «Спартака» с Антонио Конте, – заявил бывший игрок сборной СССР.

Ранее сообщалось, что нидерландский специалист Паскаль Янсен может возглавить «Спартак».