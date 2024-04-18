Ловчев о новом тренере «Спартака»: «Черчесов и Карпин работают хорошо. И вдруг читаю про какого‑то голландца, который где‑то там работал с детьми. В Англии взяли бы того, кого никто не знает?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Польша Легия высшая лига Венгрия Валерий Карпин Антонио Конте Евгений Ловчев Ференцварош Виктор Мозес Массимо Каррера Тео Бонгонда Матч ТВ Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Евгений Ловчев высказался о том, кто станет новым главным тренером «Спартака».

«Зенит» в среду сыграл вничью со «Спартаком» (0:0, первый матч – 2:1) и по сумме двух матчей вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербургский клуб сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

– Конечно, «Зенит» сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной. «Спартак» убрал тренера, они отмучались.

Для меня тренер в чем проявляется? Он пришел, у него есть игроки. Когда он уходит, вы играете лучше, чем когда он пришел только, или нет? Кто сейчас хоть немного себя напоминает того [в лучшей форме], когда только Абаскаль пришел? Те же Мозес, Бонгонда, Игнатов, Мелешин. При тренере команда и отдельные игроки должны расти.

– Кто может стать главным тренером?

– С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу. При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018, хотя перед ним кому только ни проигрывали. В Польше с «Легией» он стал чемпионом, два раза в Венгрии он стал чемпионом с «Ференцварошем». И Карпин работает хорошо.

И вдруг я читаю про какого‑то голландца, который там где‑то работал с детьми. Почему? В Англии вы видели, чтобы взяли какого‑то, кого никто не знает? Тот же Массимо Каррера, например, работал до «Спартака» с Антонио Конте, – заявил бывший игрок сборной СССР.

Ранее сообщалось, что нидерландский специалист Паскаль Янсен может возглавить «Спартак».

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27 комментариев
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Байер взял тренера молодежки Соьедада и персетал быть Неверкузеном
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Возьмите его тренером я ведь с ним дружу,гений блин.
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Карпин, Черчесов.... Заколебали уже. Оба были тренерами "Спартака". Оба оставили после себя один негатив. Валера даже с Алексом и Веллитоном дальше 2 места не сдвинулся. Получается у него с "Ростовом" и дай-то бог. Про Черчесова вообще не хочу говорить... Боже, "Спартак" храни от таких тренеров. Наняли Амарала, вот он пусть и тренера ищет.
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Оба уже были…
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Ответ Алексей Маликов
Карпин, Черчесов.... Заколебали уже. Оба были тренерами "Спартака". Оба оставили после себя один негатив. Валера даже с Алексом и Веллитоном дальше 2 места не сдвинулся. Получается у него с "Ростовом" и дай-то бог. Про Черчесова вообще не хочу говорить... Боже, "Спартак" храни от таких тренеров. Наняли Амарала, вот он пусть и тренера ищет.
А эти старики консультанты продолжают их продвишать, что бы потом себе отхватить кусочек.
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Тот же Массимо Каррера, например, работал до «Спартака» с Антонио Конте(с).А Абаскаль был в штабе Эмери.
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Ответ DAS
не стоит "тренера молодежки Соьедада" сравнивать с Абаскалем..
Почему?
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В Англии и Черчесова с Карпиным не знают)))
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А может ты тогда станешь тренером Спартака, дедушка Ловчев? Получишь лицензию и покажешь как надо!
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Евгений Серафимович! Так этот Янсен не с потолка взялся! Кто его зовёт?! Амарал! А этот 32-летний персонаж какими судьбами в «Спартак» прилетел?!
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Я(н)сен пень - Спартак ждёт очередной «Летучий голландец» (легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречён вечно бороздить моря)
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Саламыча надо,он гайки затянет.Будут все по струнке ходить.
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как надоели эти эксперты из прошлого!
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Ну вашу же мать! Пердуны старые! Когда вы все успокоетесь и перестанете своих проталкивать, что бы потом кормиться у них!?
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Ответ fabr-25
В Россию поедет тот кого все знают?
А почему бы нет?
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Ответ Алексей Маликов
Карпин, Черчесов.... Заколебали уже. Оба были тренерами "Спартака". Оба оставили после себя один негатив. Валера даже с Алексом и Веллитоном дальше 2 места не сдвинулся. Получается у него с "Ростовом" и дай-то бог. Про Черчесова вообще не хочу говорить... Боже, "Спартак" храни от таких тренеров. Наняли Амарала, вот он пусть и тренера ищет.
100% согласен. ТОЛЬКО не эти двое.
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Ответ Мильен за Бышевца
Байер взял тренера молодежки Соьедада и персетал быть Неверкузеном
Да, только Тренер в бытность игроком поиграл в лучших командах Европы у лучших тренеров. У нонеймов этого нет.
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Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Они выбирают кто сможет приехать в данной ситуации. Если никто не сможет тогда своих возмут.
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Ответ ablexs
Возьмите его тренером я ведь с ним дружу,гений блин.
Следующее предложение с аргументами читать не надо, правда?
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Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший — что возьмёшь!

© Вл.Высоцкий
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Пришло время за Васей Барановым в деревню под Гомелем гонцов снаряжать. Вот это - подходящий тренер для "Спартака". И чеканит, и спартаковец.
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А где Черчесов то работает?его не куда не берут
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Комментарий удален модератором
В Англии Спартак играл в пятой лиге за всё из махинации вечные. Сопвнил дырку с пальцем.
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В Россию поедет тот кого все знают?
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