Дмитрий Губерниев: «Возникла классная идея – за неделю до старта Кубка России провести клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей»

Губерниев рассказал, что в России может пройти клубный турнир биатлонистов.

«Возникла классная идея: за неделю до старта Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске провести клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей.

Миллион за победу! Это деньги Нуждова, а если букмекеры подтянутся – можно еще больше.

Начинает побаиваться : а как же так? Не будет ли санкций от IBU? После посещения руководством IBU соседней страны, шансов на возвращение нет. А чего мы боимся?

На эти соревнования так же приедут белорусы и два китайских клуба, которые уже подтвердились», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» .

Елена Вяльбе: «Надеюсь, мы с биатлоном сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу»