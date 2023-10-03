Дмитрий Губерниев: «Возникла классная идея – за неделю до старта Кубка России провести клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей»
Губерниев рассказал, что в России может пройти клубный турнир биатлонистов.
«Возникла классная идея: за неделю до старта Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске провести клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей.
Миллион за победу! Это деньги Нуждова, а если букмекеры подтянутся – можно еще больше.
Начинает побаиваться СБР: а как же так? Не будет ли санкций от IBU? После посещения руководством IBU соседней страны, шансов на возвращение нет. А чего мы боимся?
На эти соревнования так же приедут белорусы и два китайских клуба, которые уже подтвердились», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Елена Вяльбе: «Надеюсь, мы с биатлоном сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу»
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