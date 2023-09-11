Дмитрий Губерниев: «Задача Майгурова – сделать так, чтобы спортсмены не спрашивали о деньгах. В прошлом сезоне СБР не доплачивал призовые»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров деньги Биатлон

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Виктора Майгурова о призовых.

«Напрягает, что все разговоры про деньги», – отметил глава Союза биатлонистов России, отвечая на вопрос о том, что обсуждает комиссия спортсменов СБР.

«Очень странное заявление Виктора Майгурова. Его задача – сделать так, чтобы спортсмены не спрашивали о деньгах. Если у Майгурова все хорошо в финансовом плане, это не значит, что такое же положение у всех спортсменов. СБР в прошлом сезоне обладал огромным бюджетом и абсолютно точно не доплачивал биатлонистам призовые. А некоторых еще и упорно не брали на подготовку.

Для того чтобы Майгурова не спрашивали про деньги, СБР должен делать больше для поддержки спорта и конкретно спортсменов. Понятно, что в мире все крутится вокруг денег, у людей семьи, дети. Мы со своей стороны делаем максимум, показываем биатлон. Пожалуйста, СБР, договаривайтесь со спонсорами, что в принципе и делается.

Я рад, что деньги для Майгурова – не главное в жизни, он обеспеченный человек, с высшим образованием и на высокой должности. Говорю это без иронии, действительно, рад за команду управленцев, но вопросы спортсменов надо решать. Хочу посоветовать Майгурову и федерации лучше делать свою работу, а в частности, я буду им в этом помогать, как я помогаю спортсменам», – сказал Дмитрий Губерниев.

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5 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
"Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса!" Вспомнилось хазановское.....
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Olga.t
Как говаривал на эту тему один зиц-президент:"Денег нет, но вы держитесь".
Где вам Майгуров деньги возьмёт?
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Анатолий К
Вообще даже на внутренних городских и областных соревнованиях конверты вместе с призами и букетами вручают. На праздничную пиццу ребятам хватает, и соревнования как праздник получается для них.
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