«Футболисты должны получать много денег. Не надо завидовать». Губерниев о словах гимнастки Мельниковой

Дмитрий Губерниев призвал Ангелину Мельникову не завидовать футболистам.

Ранее олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике высказалась о зарплатах футболистов: «Обидно – они тренируются по 3-4 часа, а гимнасты по 7-8. Но таковы реалии».

«Считать деньги чужие – последнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за , чтобы позвать ее в эфир. А гимнаста Нагорного, например, знают все, потому что он принимает участие во всех движухах.

Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол.

Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте. Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит,» – сказал комментатор « ».

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