«Футболисты должны получать много денег. Не надо завидовать». Губерниев о словах гимнастки Мельниковой
Дмитрий Губерниев призвал Ангелину Мельникову не завидовать футболистам.
Ранее олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике высказалась о зарплатах футболистов: «Обидно – они тренируются по 3-4 часа, а гимнасты по 7-8. Но таковы реалии».
«Считать деньги чужие – последнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за Мельниковой, чтобы позвать ее в эфир. А гимнаста Нагорного, например, знают все, потому что он принимает участие во всех движухах.
Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол.
Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте. Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит,» – сказал комментатор «Матч ТВ».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Ну что, очередной призыв идти в бизнес )))
за что? экономически убыточные пузыри, которые не приносят реального дохода, а только жрут из бюджета и госкомпаний
зп футболистов раздута до космоса, и никакой реальной обоснованности в контрактах уже давно нет (только единицы реально могут работать в плюс)
Но, это к слову. А по факту футбол всё-таки привлекает многократно больше и инвесторов, и рекламодателей и болельщиков. Другими словами, количество денег, крутящихся в футболе сильно больше денег в гимнастике и фигурном катании. Отсюда и отчисления соответственно больше.