«Футболисты должны получать много денег. Не надо завидовать». Губерниев о словах гимнастки Мельниковой

Теги премьер-лига Россия спортивная гимнастика Дмитрий Губерниев Ангелина Мельникова Никита Нагорный Матч ТВ деньги Футбол

Дмитрий Губерниев призвал Ангелину Мельникову не завидовать футболистам.

Ранее олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике высказалась о зарплатах футболистов: «Обидно – они тренируются по 3-4 часа, а гимнасты по 7-8. Но таковы реалии».

«Считать деньги чужие – последнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за Мельниковой, чтобы позвать ее в эфир. А гимнаста Нагорного, например, знают все, потому что он принимает участие во всех движухах.

Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол.

Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте. Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит,» – сказал комментатор «Матч ТВ».

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68 комментариев
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Намедни министр образования Оренбургской обл заявил, что школьным учителям ни в коем случае нельзя повышать зарплату, чтобы они работали не ради денег, а за призвание детей учить.
Ну что, очередной призыв идти в бизнес )))
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Считаю каждый должен ЗАРАБАТЫВАТЬ свои деньги.
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Пока большая часть из них по факту бюджетники, эти деньги не чужие. Давайте уберём из росфутбола всё госфинансирование и посмотрим сколько эти кудесники мяча будут зарабатывать
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+22
А мне кажется врачи, учителя должны получать много денег. Кто в забое руду добывает….
+23
-4
+19
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
Только ты снимаешься монтируешь то есть работаешь), получается значит и зарабатываешь
+19
0
+19
что за бред - "футболисты должны получать много денег"?

за что? экономически убыточные пузыри, которые не приносят реального дохода, а только жрут из бюджета и госкомпаний

зп футболистов раздута до космоса, и никакой реальной обоснованности в контрактах уже давно нет (только единицы реально могут работать в плюс)
+17
-2
+15
А хорошо играть не должны?
+14
-3
+11
Ответ JENNINGS
Намедни министр образования Оренбургской обл заявил, что школьным учителям ни в коем случае нельзя повышать зарплату, чтобы они работали не ради денег, а за призвание детей учить. Ну что, очередной призыв идти в бизнес )))
Не может такого быть. Зря что ли эти учителя вбрасывать будут в марте?
+10
-1
+9
Журналист должен всеобъемлющи мыслить, анализировать прежде чем открыть рот. 😎
+7
-1
+6
футболисты приличного уровня должны получать много денег, а не наши поленья(
+5
-1
+4
Ангелина в плане поведения в медийном плане вызывает уважения куда больше, чем Никита. И Губерниев насчёт быть, а не казаться может поинтересоваться школой СГ для детей, которой сейчас Ангелина занимается.
+5
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+4
Государственные деньги нельзя называть чужими. И считать их просто необходимо, причём очень внимательно.
Но, это к слову. А по факту футбол всё-таки привлекает многократно больше и инвесторов, и рекламодателей и болельщиков. Другими словами, количество денег, крутящихся в футболе сильно больше денег в гимнастике и фигурном катании. Отсюда и отчисления соответственно больше.
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Ответ Заяцволк
Ну в целом да, это обесценивает понятия работы и зарабатывания ) Тогда получается, что работают вообще все, кто приносит хоть какую-то пользу хоть кому-то, а значит и все они зарабатывают, а не получают )
Блогер зависит напрямую от своей активности, пронырливости и тд, ему не платят за паспорт, за то, что президент сказал, какого ж лешего на Олимпиаде блогеров наших нету! Сколько нарубил - все его. Улетел в минус, ну значит хреновый ты блогер. Хотя большую часть этого инфоцыганства я не одобряю. А ногмячисты сидят и доят бюджет, в абсолютно неконкурентных условиях, без результатов как спортивных, так и коммерческих. Про них верно говорят, получают
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+3
Ответ JENNINGS
Намедни министр образования Оренбургской обл заявил, что школьным учителям ни в коем случае нельзя повышать зарплату, чтобы они работали не ради денег, а за призвание детей учить. Ну что, очередной призыв идти в бизнес )))
Намедни? Это где то с месяц назад было😉
+3
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и тут губа
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очередной высер Губерниева.
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Ответ Заяцволк
Так и они зарабатывают, как и блогеры ) Работа - действие, которое приносит пользу другим людям. Они же приносят пользу - либо зрителям некоторым, либо своим руководителям они точно приносят пользу, это значит они работают и зарабатывают )
Ну не как блогеры. Блогеры зарабатывают в зависимости от того, какие будут просмотры, сколько им заплатят за рекламу итд. То есть, если их никто не смотрит и рекламу никто не покупает, то и не получат они денег. Зарплата футболистов не зависит напрямую от этих показателей. Даже если никто не будет смотреть матчи, ходить на стадион и покупать рекламу, то футболистам высших лиг все равно заплатят из госбюджета.
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Ответ pit4er
Пока большая часть из них по факту бюджетники, эти деньги не чужие. Давайте уберём из росфутбола всё госфинансирование и посмотрим сколько эти кудесники мяча будут зарабатывать
да хотя бы 50% убрать и увидим совсем другие цифры. и в целом так и надо, постепенно уходить от гос финансирования.
+2
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+2
Разреши другим, иметь другое мнение
+2
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то есть деньги надо получать не за выступления а за блаблабла перед камерой?
+2
-1
+1
Ответ BBshkin
Блогер зависит напрямую от своей активности, пронырливости и тд, ему не платят за паспорт, за то, что президент сказал, какого ж лешего на Олимпиаде блогеров наших нету! Сколько нарубил - все его. Улетел в минус, ну значит хреновый ты блогер. Хотя большую часть этого инфоцыганства я не одобряю. А ногмячисты сидят и доят бюджет, в абсолютно неконкурентных условиях, без результатов как спортивных, так и коммерческих. Про них верно говорят, получают
Ногомячисты для начала - талантливые люди. намного талантливее меня, вас и еще 99,9 процентов людей пытающихся пинать мяч. кучу лет с детства они его пинают. не в виде развлечения, а в в виде тренировки. абсолютное большинство из них остаются без нормального образования и с проблемами со здоровьем. у многих первые проблемы случаются в 15-16 лет. .. Бюджет доят не они, а чиновники и под чиновники сидящие на этом самом бюджете, вопрос адресовать надо в верхушку страны.
+1
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Ответ viktorpavlov70
Он всё же мыслить пытается, но у него не получается. Просто нечем.
дак пусть мыслит тем, чем получается. жопа ему для чего-то дана? хотя... фиг знает для чего ему она...
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+1
Они должны получать много денег только потому, что в стране много овощей, которые кроме соккера ничего не знают. Так их с детства на этом растили
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Ответ Заяцволк
Так и они зарабатывают, как и блогеры ) Работа - действие, которое приносит пользу другим людям. Они же приносят пользу - либо зрителям некоторым, либо своим руководителям они точно приносят пользу, это значит они работают и зарабатывают )
Оплата их труда не соразмерна его качеству и результатам.
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Ответ KingOfTheDivan
Ну когда руководство тратит не свои деньги, то и игра футболистов их волнует мало
(Тухель ограничил комменты) Какому руководству? Определять хорошо или плохо они играют должны те, для кого они играют, т.е. зрители и голосовать за это рублём. А руководство всего лишь должно правильно распределить полученные доходы среди всех участников процесса, и не более. И если доход составляет 100 тыс. рублей, то зарплата футболиста не должна быть 2 млн. рублей. Ну это в нормальной экономической модели, а не в зазеркалье.
+1
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+1
Ответ Андрей
Ногомячисты для начала - талантливые люди. намного талантливее меня, вас и еще 99,9 процентов людей пытающихся пинать мяч. кучу лет с детства они его пинают. не в виде развлечения, а в в виде тренировки. абсолютное большинство из них остаются без нормального образования и с проблемами со здоровьем. у многих первые проблемы случаются в 15-16 лет. .. Бюджет доят не они, а чиновники и под чиновники сидящие на этом самом бюджете, вопрос адресовать надо в верхушку страны.
Ну про несчастных, угробивших свое детство росфутболистов я наслышан. Просто вспоминаются примеры а ля Дядюн, который не играл годами, но получал зп под 2 мульта. Она конечно пилилась между бандосами, чинушами, но несчастных спортсменов никто не заставляет вышибать шантажом новые жирные контракты, нанимать агентов и проч., откатывать менеджерам в клубах. На данный момент объективным может считаться только игра в зарубежном футболе, куда никто в очередь не выстраивается. По понятным причинам. Вот скажите честно, сколько вы потратили своих денег на рос футбол (билеты, мерч, трансляции) за последний год?
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Ответ oka79410
футболисты приличного уровня должны получать много денег, а не наши поленья(
бюджетных денег много получать не должен никто из них. а частных по барабану сколько. пусть допустим Гатагову в Краснодаре платили бы 10 млн. но это уже деньги Галицкого или условному Халку 50 млн.
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Ответ BBshkin
Блогер зависит напрямую от своей активности, пронырливости и тд, ему не платят за паспорт, за то, что президент сказал, какого ж лешего на Олимпиаде блогеров наших нету! Сколько нарубил - все его. Улетел в минус, ну значит хреновый ты блогер. Хотя большую часть этого инфоцыганства я не одобряю. А ногмячисты сидят и доят бюджет, в абсолютно неконкурентных условиях, без результатов как спортивных, так и коммерческих. Про них верно говорят, получают
Так и они зарабатывают, как и блогеры ) Работа - действие, которое приносит пользу другим людям. Они же приносят пользу - либо зрителям некоторым, либо своим руководителям они точно приносят пользу, это значит они работают и зарабатывают )
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Ответ Royal Watcher
А хорошо играть не должны?
здесь уже не все от них зависит. он может стараться, а играть все равно будет как полено.
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Ответ Даня Чебыкин
журналист - да. губерниев - нет.
Он всё же мыслить пытается, но у него не получается. Просто нечем.
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