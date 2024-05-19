Клопп о «Ливерпуле»: «Другие клубы, у которых больше денег и сильнейшие тренеры, побеждают. У нас не было ни лучшего тренера, ни лучшей команды, но какое-то время мы играли в лучший футбол»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп рассказал о принципах работы в «Ливерпуле».

«Уверен, все согласятся с тем, что перестройка не нужна. Мы заняли третье место. Мы опережали график. В столь сильной лиге это своего рода заявление, и меня это полностью устраивает.

Мы живем в мире, в котором для окружающих главное – это результат. Мы учимся тому, что не получить абсолютно все – это нормально. Это важный урок на всю жизнь. Дело не в результате, а в пути, в единении, и именно это мне и по душе. Не всегда все может идти идеально.

Другие клубы, у которых больше денег и сильнейшие тренеры, побеждают. У нас не было ни сильнейшего тренера, ни сильнейшей команды, но на протяжении некоторого времени мы играли в лучший футбол, и мне это нравится. У нас абсолютно устойчивый клуб, мы не тратим лишнего.

Люди говорят: «Вы потратили недостаточно много денег». А что, черт возьми, вам надо? Я просто понимаю это по-ливерпульски», – сказал главный тренер мерсисайдцев, покидающий свою должность, в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бедный Ливерпуль 😪

Нуньес - 85 млн евро
Ван Дейк - - 85 млн евро
Собослаи - 70 млн евро
Алиссон - 62,5 млн евро
Луис Диас - 47 млн евро
Жотта - 45 млн евро
Макалистер - 42 млн евро
Гакпо - 42 млн евро
+38
-12
+26
Респект таким клубам как Ливерпуль, которые не имея ни богатых американских владельцев, ни приличного стадиона и огромной фанбазы по всему миру, а имея только лишь состав сплошь из воспитанников, что даже Барса завидовала, да тренера-любителя без опыта и навыков, все равно смогли противостоять денежным мешкам без истории и традиций.. Браво..
+31
-11
+20
На своем пике Клопп спокойно мог претендовать на звание лучшего тренера мира. То, что творил его Ливерпуль, можно в рамку ставить и в Третьяковке показывать
+18
-5
+13
Не согласен конечно, с тем что ливер мало тратил, по любому больше чем 95% клубов АПЛ, но на примере МЮ видно, что можно потратить и больше всех, но все равно и половины того не добиться, чего добился Ливерпуль при нем
+7
-1
+6
Ответ Alex Rhea
лишняя скромность, очевидно, что брать трофеи с БД, Порту, Байером или тем Ливерпулем, обычно куда сложнее, чем с Реалом/Сити/Баварией/Челси/ПСЖ, любой кто это отрицает явно лукавит. Некоторые могут себе на позицию, где уже есть Винисиус брать Мбаппе, другие могут брать каждое лето защитника ценой с Ван Дейка или держать 100+ миллионного Грилиша на лавке, а кто-то хорошо если за одно окно тратит 100 и продать при этом на 60 должен.
Ну да, Ливерпуль отдал за состав если не столько же, сколько МС, то немногим меньше. И то, как показывает Челси, деньги - это ещё не всё. Глупость написана.
+6
-1
+5
Клопп классный мужик и топ тренер, но вот это вот его нытье... Ливер так-то тоже не нищеброды какие-то. А в прошлом сезоне даже в 4-ку не попали. В этом Аталанте влетели еще. Но нет, надо опять про деньги поныть. Сити на поле были лучше. Как и Аталанта.
+6
-1
+5
Ответ ZaSvabody
Бедный Ливерпуль 😪 Нуньес - 85 млн евро Ван Дейк - - 85 млн евро Собослаи - 70 млн евро Алиссон - 62,5 млн евро Луис Диас - 47 млн евро Жотта - 45 млн евро Макалистер - 42 млн евро Гакпо - 42 млн евро
И? Не стыдно перечислять игроков за сорокет в наше то время?) сейчас это типо дёшево для качественного игрока, причём ооочень)) у Сити тем временем Грилиш сидит банку греет за 100+, Гвардиол за сотку который банку грел большую часть сезона, ну и все ЦЗ в команде которые от 70-80 мультов стоили и менялись как перчатки))
+4
-1
+3
Ответ ZaSvabody
Бедный Ливерпуль 😪 Нуньес - 85 млн евро Ван Дейк - - 85 млн евро Собослаи - 70 млн евро Алиссон - 62,5 млн евро Луис Диас - 47 млн евро Жотта - 45 млн евро Макалистер - 42 млн евро Гакпо - 42 млн евро
Ливерпуль нормально тратит. Тут речь о том, что есть несколько клубов, которые могут себе позволить тратить больше и платить зарплаты выше.
+3
0
+3
Ответ ZaSvabody
Бедный Ливерпуль 😪 Нуньес - 85 млн евро Ван Дейк - - 85 млн евро Собослаи - 70 млн евро Алиссон - 62,5 млн евро Луис Диас - 47 млн евро Жотта - 45 млн евро Макалистер - 42 млн евро Гакпо - 42 млн евро
Ну все-таки все познается в сравнении. Это трансферы за 6 лет, из которых Ван Дейк и Алисон полностью покрыты уходом коутиньо. А теперь посмотрим на траты остальных топов АПЛ за это время
+3
-1
+2
Ливерпуль в сезон победы в АПЛ был однозначно лучшим в мире, а ван Дайк был лучшим футболистом того сезона. Но на дистанции - да, в МС и лучшая команда, и лучший тренер
+2
0
+2
Скромничает конечно , старина Юрген
+6
-4
+2
Ответ Шурик Шурик
На своем пике Клопп спокойно мог претендовать на звание лучшего тренера мира. То, что творил его Ливерпуль, можно в рамку ставить и в Третьяковке показывать
В Третьяковке все залы заняты спартаковскими полуфиналами еврокубков
+1
0
+1
Ответ ZaSvabody
Бедный Ливерпуль 😪 Нуньес - 85 млн евро Ван Дейк - - 85 млн евро Собослаи - 70 млн евро Алиссон - 62,5 млн евро Луис Диас - 47 млн евро Жотта - 45 млн евро Макалистер - 42 млн евро Гакпо - 42 млн евро
Будешь сравнивать с другими клубами? 😭
+2
-1
+1
Ответ ZaSvabody
Бедный Ливерпуль 😪 Нуньес - 85 млн евро Ван Дейк - - 85 млн евро Собослаи - 70 млн евро Алиссон - 62,5 млн евро Луис Диас - 47 млн евро Жотта - 45 млн евро Макалистер - 42 млн евро Гакпо - 42 млн евро
Если пишешь, то будь честен и пиши как положено. Кого за какой период купили, кого для этого продали и тд. И тут же напиши сравнение трат других клубов из первой шестёрки
+3
-2
+1
Ответ dr. cage
Респект таким клубам как Ливерпуль, которые не имея ни богатых американских владельцев, ни приличного стадиона и огромной фанбазы по всему миру, а имея только лишь состав сплошь из воспитанников, что даже Барса завидовала, да тренера-любителя без опыта и навыков, все равно смогли противостоять денежным мешкам без истории и традиций.. Браво..
Они выиграли потому что угадали сразу с Салахом, Аллисоном и Ван дейком, + ТАА и Робертсон решили играть в свой лучший футбол в жизни.
+1
0
+1
лишняя скромность, очевидно, что брать трофеи с БД, Порту, Байером или тем Ливерпулем, обычно куда сложнее, чем с Реалом/Сити/Баварией/Челси/ПСЖ, любой кто это отрицает явно лукавит. Некоторые могут себе на позицию, где уже есть Винисиус брать Мбаппе, другие могут брать каждое лето защитника ценой с Ван Дейка или держать 100+ миллионного Грилиша на лавке, а кто-то хорошо если за одно окно тратит 100 и продать при этом на 60 должен.
+6
-5
+1
Базированный (и прибедняющийся Клопп). В Футболономике Купер и Шиманьски делают вывод, что зарплатная ведомость на 89% определяет место команды в таблице. Но пусть Юрген не скромничает, оверперформ Ливерпуля - это было круто, и он - демиург этого процесса.
+2
-1
+1
на самом деле это чудо, что Ливерпуль, который перестроил целиком всю полузащиту, боролся до последнего в АПЛ и уступил лишь в конце Арсеналу и Сити. Очередное браво Клоппу
+1
0
+1
Ответ Live_Kost
Не стабилен, потому что его команды каждый сезон покидают лидеры, что в Боруссии, что в Ливерпуле
На повышение идут что вполне нормально
0
0
0
Не стабилен, потому что его команды каждый сезон покидают лидеры, что в Боруссии, что в Ливерпуле
0
0
0
Ответ Live_Kost
Чтобы не говорили, я уверен, что перейди Клопп в условный Сити или Реал, он сможет выиграть не меньше текущих тренеров. А вот перейди Пеп в Ливерпуль, очень сильно сомневаюсь, что смог столько же выиграть сколько Клопп при тех же тратах
Клопа погнали бы дырявой метлой из больших клубов, а не из деревенской провинции. Он слишком нестабилен
+1
-1
0
Ответ Alex Rhea
лишняя скромность, очевидно, что брать трофеи с БД, Порту, Байером или тем Ливерпулем, обычно куда сложнее, чем с Реалом/Сити/Баварией/Челси/ПСЖ, любой кто это отрицает явно лукавит. Некоторые могут себе на позицию, где уже есть Винисиус брать Мбаппе, другие могут брать каждое лето защитника ценой с Ван Дейка или держать 100+ миллионного Грилиша на лавке, а кто-то хорошо если за одно окно тратит 100 и продать при этом на 60 должен.
Или 50-ти миллиного Наби Кейта в лазарете хранить, да?
0
0
0
Ответ Alex Rhea
лишняя скромность, очевидно, что брать трофеи с БД, Порту, Байером или тем Ливерпулем, обычно куда сложнее, чем с Реалом/Сити/Баварией/Челси/ПСЖ, любой кто это отрицает явно лукавит. Некоторые могут себе на позицию, где уже есть Винисиус брать Мбаппе, другие могут брать каждое лето защитника ценой с Ван Дейка или держать 100+ миллионного Грилиша на лавке, а кто-то хорошо если за одно окно тратит 100 и продать при этом на 60 должен.
конечно с Порту сложнее выиграть что нибудь. Но с Челси и Мю горозда легче... стоп. Разве оттуда не увольняли одного "Особенного", которого выиграл с Порту но не смог удержать МЮ и Челси на вершине. Выиграть маленькими клубами не значить что самый лучший. Водит камаз сложнее, но это не значить что камазисты лучше водителей Ф1. Пеп как никто другой умеет держать команду на самом высоком уровне на протяжении 10 сезонов. Никто другой не способен на это!
+1
-1
0
Ответ Jovana Jovičić
Ну да, Ливерпуль отдал за состав если не столько же, сколько МС, то немногим меньше. И то, как показывает Челси, деньги - это ещё не всё. Глупость написана.
Бред
Гварди каждое лето цз за 100 лямов покупал
Клопп пять сезонов Ван Дейк и бесплатный Матип
+4
-4
0
Юрген, к тебе вопросов ноль, по факту сделал из ….. конфетку и выиграл всё!
+1
-1
0
Какой же Клопп самокритичный
0
0
0
Не скромничай, Юрген! Ты и стал одним из сильнейших тренеров, твое атакующее трио Мане-Салах-Фирмино стало ливерпульской легендой. Удачи тебе в будущем!
+2
-2
0
Ответ Live_Kost
Если пишешь, то будь честен и пиши как положено. Кого за какой период купили, кого для этого продали и тд. И тут же напиши сравнение трат других клубов из первой шестёрки
Он же хейтер
+1
-1
0
Чтобы не говорили, я уверен, что перейди Клопп в условный Сити или Реал, он сможет выиграть не меньше текущих тренеров. А вот перейди Пеп в Ливерпуль, очень сильно сомневаюсь, что смог столько же выиграть сколько Клопп при тех же тратах
+1
-1
0
Ответ dr. cage
Респект таким клубам как Ливерпуль, которые не имея ни богатых американских владельцев, ни приличного стадиона и огромной фанбазы по всему миру, а имея только лишь состав сплошь из воспитанников, что даже Барса завидовала, да тренера-любителя без опыта и навыков, все равно смогли противостоять денежным мешкам без истории и традиций.. Браво..
Толсто
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий