Клопп о «Ливерпуле»: «Другие клубы, у которых больше денег и сильнейшие тренеры, побеждают. У нас не было ни лучшего тренера, ни лучшей команды, но какое-то время мы играли в лучший футбол»
Юрген Клопп рассказал о принципах работы в «Ливерпуле».
«Уверен, все согласятся с тем, что перестройка не нужна. Мы заняли третье место. Мы опережали график. В столь сильной лиге это своего рода заявление, и меня это полностью устраивает.
Мы живем в мире, в котором для окружающих главное – это результат. Мы учимся тому, что не получить абсолютно все – это нормально. Это важный урок на всю жизнь. Дело не в результате, а в пути, в единении, и именно это мне и по душе. Не всегда все может идти идеально.
Другие клубы, у которых больше денег и сильнейшие тренеры, побеждают. У нас не было ни сильнейшего тренера, ни сильнейшей команды, но на протяжении некоторого времени мы играли в лучший футбол, и мне это нравится. У нас абсолютно устойчивый клуб, мы не тратим лишнего.
Люди говорят: «Вы потратили недостаточно много денег». А что, черт возьми, вам надо? Я просто понимаю это по-ливерпульски», – сказал главный тренер мерсисайдцев, покидающий свою должность, в эфире Sky Sports.
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