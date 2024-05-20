Карпукас о Европе: «Подскажите, кому я интересен? Думаю, вы больше знаете»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас высказался переходе в европейский чемпионат.

Где начнете следующий сезон?

– Наверное, здесь же, в «Локомотиве».

К вам нет интереса из Европы?

– Подскажите, кому я интересен? Я не знаю. Я думаю, вы больше знаете, чем я, – сказал полузащитник «Локомотива»

В текущем сезоне Мир РПЛ Карпукас сыграл 22 матча и результативными действиями не отметился. Его статистику можно увидеть здесь.

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5 комментариев
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Карпукасу бы место себе вернуть в основе для начала. Батраков сходу ворварлся в основу, три матча Батракова в старте - три победы, 0 пропущенных, и сам Батраков уже забил
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лучший игрок в Локо!
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Артём хорошо ответил, а журналюга - я вообще не понимаю, какого ответа ждал на этот вопрос. Даже слухов про интерес из Европы вроде бы не было.
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Ответ Vatikan
лучший игрок в Локо!
Глушенков: ну да...
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Ответ Roman
Карпукасу бы место себе вернуть в основе для начала. Батраков сходу ворварлся в основу, три матча Батракова в старте - три победы, 0 пропущенных, и сам Батраков уже забил
У Батракова это не вполне основная позиция, он вроде как в молодёжке был апз. В случае ухода Антона и Рифата его запросто могут подвинуть ближе к атаке.
Да, у Артёма есть спад - это нормально для молодого игрока - сначала феерил, потом, когда тренеры соперников ему стали больше внимания уделять - успешность игры снизилась.
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