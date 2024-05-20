Карпукас о Европе: «Подскажите, кому я интересен? Думаю, вы больше знаете»

Артем Карпукас высказался переходе в европейский чемпионат.

– Где начнете следующий сезон?

– Наверное, здесь же, в «Локомотиве».

– К вам нет интереса из Европы?

– Подскажите, кому я интересен? Я не знаю. Я думаю, вы больше знаете, чем я, – сказал полузащитник « »

В текущем сезоне Мир РПЛ Карпукас сыграл 22 матча и результативными действиями не отметился. Его статистику можно увидеть здесь.