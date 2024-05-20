Все 3 новичка АПЛ вылетели по итогам сезона в Чемпионшип – 2-й случай в истории лиги

«Лутон» последним лишился шансов на сохранение прописки в чемпионате Англии.

Команда Роба Эдвардса проиграла «Фулхэму» (2:4) в заключительном туре АПЛ и завершила сезон на 18-м месте с 26 очками.

Таким образом, все три новичка Премьер-лиги-2023/24 (« », « » и « ») вылетели в Чемпионшип.

Это второй подобный случай в истории . В сезоне-1997/98 такое произошло с «Барнсли», «Болтоном» и « ».