Все 3 новичка АПЛ вылетели по итогам сезона в Чемпионшип – 2-й случай в истории лиги
«Лутон» последним лишился шансов на сохранение прописки в чемпионате Англии.
Команда Роба Эдвардса проиграла «Фулхэму» (2:4) в заключительном туре АПЛ и завершила сезон на 18-м месте с 26 очками.
Таким образом, все три новичка Премьер-лиги-2023/24 («Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед») вылетели в Чемпионшип.
Это второй подобный случай в истории АПЛ. В сезоне-1997/98 такое произошло с «Барнсли», «Болтоном» и «Кристал Пэлас».