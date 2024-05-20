Все 3 новичка АПЛ вылетели по итогам сезона в Чемпионшип – 2-й случай в истории лиги

Теги Болтон Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Барнсли Бернли Лутон чемпионшип Футбол

«Лутон» последним лишился шансов на сохранение прописки в чемпионате Англии.

Команда Роба Эдвардса проиграла «Фулхэму» (2:4) в заключительном туре АПЛ и завершила сезон на 18-м месте с 26 очками.

Таким образом, все три новичка Премьер-лиги-2023/24 («Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед») вылетели в Чемпионшип.

Это второй подобный случай в истории АПЛ. В сезоне-1997/98 такое произошло с «Барнсли», «Болтоном» и «Кристал Пэлас».

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3 комментария
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Лутон жалко
+9
-1
+8
Ответ madaev
Лутон жалко
Прям с языка снял
+3
0
+3
Там сейчас такой уровень составов, подготовки и настроя, что из РПЛ сего года любая команда вылетела бы, как мне кажется.
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