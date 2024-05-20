Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» устроили потасовку перед дерби в чемпионате Турции. Хавбек гостей Яндаш спровоцировал конфликт, показав эмблему болельщикам

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция происшествия Мерт Хакан Яндаш Керем Актюркоглу Футбол

Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» устроили потасовку перед матчем.

Сегодня команды встречались в 37-м туре чемпионата Турции. «Фенербахче» одержал победу со счетом 1:0, не позволив «Галатасараю» досрочно завоевать чемпионство.

Как передает Sabah, на разминке перед матчем между игроками команд завязалась потасовка. Утверждается, что причиной конфликта стал провокационный жест Мерта Хакана Яндаша – выходя на разминку, полузащитник «Фенербахче» показал болельщикам «Галатасарая» эмблему на своей футболке. После этого к нему подошел форвард хозяев Керем Актюркоглу – между игроками завязалась потасовка, в которую затем включились другие игроки команд.

Драку удалось остановить благодаря вмешательству сотрудников службы безопасности – они отгородили команды друг от друга, после чего сопроводили футболистов в подтрибунное помещение.

Фото: sabah.com.tr

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