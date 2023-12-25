«Галатасарай» раскритиковал судейство в матче с «Фенербахче», выложив фото Икарди с синяком. Джеко прокомментировал: «Парень ударился головой о штангу, а они кричат о пенальти. Стыдно»
Эдин Джеко раскритиковал жалобы «Галатасарая» на судейство.
«Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем» в домашнем матче чемпионата Турции (0:0). После игры гости раскритиковали судейство, выложив фотографию Мауро Икарди – у нападающего под глазом был синяк.
«Те, кто хочет справедливости только для себя, сегодня вечером продолжали манипулировать турецким футболом по всем каналам. Мы делимся тем, чего не увидели судейская бригада, комната ВАР и 26 камер, и нам стыдно за них. Надеемся, что однажды тем, кто довел турецкий футбол до такого состояния, будет стыдно», – говорится в сообщении клуба.
Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко прокомментировал жалобы соперников. «Парень ударился головой о штангу, а они выложили фотографию в соцсети и кричат о пенальти. Это типично для них. Стыдно», – написал босниец в комментариях.
После 18 проведенных туров чемпионата Турции «Фенербахче» лидирует в турнирной таблице, набрав 44 очка и опережая «Галатасарай» благодаря лучшей разнице мячей.
Фото: https://twitter.com/GalatasaraySK
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
просто смех. профессиональный футболист получил мини-фингал... вот это поворот. небывалое чрезвычайное событие. "наших бьют"! кругом враги!
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут."