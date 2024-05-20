Хави: «Барселона» улучшила свою игру, хотя люди скажут: «О чем ты говоришь?» Поздравляю «Реал», он провел выдающийся чемпионат»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави поздравил «Реал» с сильным выступлением в чемпионате Испании.

Каталонцы отстают от мадридцев на 12 очков за тур до завершения сезона.

«Думаю, мы улучшили нашу игру, хотя люди скажут: «О чем ты говоришь?»

В этом сезоне в ключевые моменты нам не удалось проявить себя, мы потерпели неудачу в важных матчах. Но игра стала лучше. Мы лучше действуем в атаке, позиционное нападение стало лучше. Однако мы совершали много ошибок и отдавали игры.

Поздравляю «Реал», он провел выдающийся чемпионат. Мы не смогли навязать борьбу. Второе место – задача-минимум. Мы сыграем в Суперкубке. Я удовлетворен», – отметил главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вилльяреал 5 Барселоне и 4 Реалу забивает и никто о них не говорит?Почему?
+1
0
+1
О чем он говорит?
0
0
0
Ответ Topwintop
Вилльяреал 5 Барселоне и 4 Реалу забивает и никто о них не говорит?Почему?
Потому что это Вильярреал, как бы грустно это не звучало
0
0
0
Ответ Topwintop
Вилльяреал 5 Барселоне и 4 Реалу забивает и никто о них не говорит?Почему?
Потому что Барса,это хлеб для спортса.Все глоры которые плакали после каждого разгромного паражение реала.Для юзеров кризис Барсы,это самые счастливые моменты.Их можно понять…Даже Реал,который проводит феноменальный сезон их не радует так
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий