Хави: «Барселона» улучшила свою игру, хотя люди скажут: «О чем ты говоришь?» Поздравляю «Реал», он провел выдающийся чемпионат»

Хави поздравил «Реал» с сильным выступлением в чемпионате Испании.

Каталонцы отстают от мадридцев на 12 очков за тур до завершения сезона.

«Думаю, мы улучшили нашу игру, хотя люди скажут: «О чем ты говоришь?»

В этом сезоне в ключевые моменты нам не удалось проявить себя, мы потерпели неудачу в важных матчах. Но игра стала лучше. Мы лучше действуем в атаке, позиционное нападение стало лучше. Однако мы совершали много ошибок и отдавали игры.

Поздравляю « », он провел выдающийся чемпионат. Мы не смогли навязать борьбу. Второе место – задача-минимум. Мы сыграем в Суперкубке. Я удовлетворен», – отметил главный тренер «Барселоны».