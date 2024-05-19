«Реал» не проигрывает 31 матч подряд в Ла Лиге – это клубный рекорд

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига рекорды Футбол

«Реал» установил клубный рекорд по длительности серии без поражений в Ла Лиге.

В 37-м туре команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4).

В последний раз «Реал» проигрывал в чемпионате 24 сентября – «Атлетико» в матче 6-го тура (1:3).

С тех пор мадридцы не проигрывают в Ла Лиге на протяжении 31 матча, одержав 24 победы и 7 раз сыграв вничью.

Текущая серия без поражений в Ла Лиге является рекордной в истории «Реала». Предыдущий рекорд – 30 матчей – был установлен в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

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25 комментариев
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Рекорд удержали хотя Милитао очень старался
+30
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+29
Милитао с Луниным, конечно, "забронировали" сегодня себе место в старте в финале 👌
+16
0
+16
Получается если б не слили атлетико то закончили б сезон без поражений
В следующем сезоне надо идти на требл и на сезон без поражений в ЛЛ)
+12
-6
+6
Милитао просто подарил очки сопернику и лично поднял стату Серлота
+7
-2
+5
Тренерский штаб Анчелотти молодцы! Отличный сезон в Ла Лиге! Особенно Давиде!
+4
0
+4
Ответ Станислав Яцевич
Рекорд удержали хотя Милитао очень старался
Да уж. Видимо Начо выйдет в финале
+4
0
+4
Ответ Зеленский
Милитао просто подарил очки сопернику и лично поднял стату Серлота
Себальос тоже)
+5
-1
+4
И этот рекорд установлен в сезоне с крестами основного вратаря и двух ЦЗ + весь сезон мелкие и средние травмы игроков основы
+6
-3
+3
Ответ войд
Получается если б не слили атлетико то закончили б сезон без поражений В следующем сезоне надо идти на требл и на сезон без поражений в ЛЛ)
Вот только написать хотел, что они могли повторить успех Байера
+4
-1
+3
Ответ Rishat Ganiev
Да уж. Видимо Начо выйдет в финале
Что значит видимо? Начо в важных матчах всегда сконцентрирован
+3
-1
+2
Ответ f0rmoceft
Себальос тоже)
Да всем же плевать на Себальоса.Какой с него спрос.А то что Милитао,которого недавно продлили на долгие годы,привозит в каждом матче это кошмар
+2
0
+2
Ответ Abdul Aziz
Они впринципе очень похожи на Байер в этом сезоне.
Особенно камбэками 😄
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Милитао просто подарил очки сопернику и лично поднял стату Серлота
После травмы простительно он ещё набирает форму в следующем сезоне уверень
+2
-1
+1
При Куртуа и Милитао, такой фигни не было
+1
0
+1
Интересно когда Перес начнет решать проблемы в обороне?
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Меня больше Райо Вальекано удивили, пацаны с характером
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Ответ ArtemEgs
Вот только написать хотел, что они могли повторить успех Байера
Они впринципе очень похожи на Байер в этом сезоне.
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Никто не ожидал после 2-х крестов, чтобы Реал так сыграет. Молодцы.
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