Анчелотти о 4:4 с «Вильярреалом»: «Подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Чем ближе Гюлер к воротам, тем он лучше»
Карло Анчелотти не расстроился из-за четырех голов «Вильярреала» (4:4).
«Мы играли с теми интенсивностью и ритмом, которые необходимы для подготовки к последнему матчу. Игра была очень открытой, несбалансированной.
Это был подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Мы пропустили больше голов, чем было необходимо, но ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении.
Арда Гюлер продемонстрировал нечто особенное. Чем ближе он к воротам, тем лучше начинает играть. У него особенный талант, и он демонстрирует его все лучше по мере приближения к воротам», – отметил главный тренер «Реала».
Эдеру нужно спокойно набрать летом форму. Если не получится, то у клуба будут большие проблемы в следующем сезоне.
Вальверде в опорной — не лучшее решение. Дабл пивот как-то работал с Кроосом только потому, что тот моложе Модрича и действует в чуть ином амплуа. Здесь же ожидали Марио Мартина в старте, но напрасно.
Рюдигер тоже утомился. Где ЦЗ из «Кастильи»?! 37 тур, всё решено, ничего бы не случилось радикального в обороне.
Родриго надо оштрафовать на месячную зарплату.
Гюлер устал к концу матча, возможно, стоило бы дать поиграть Карвахалю.
И да, под такой эмоциональный спад во второй тайме пригодились бы кантерано, которые рвали и метали бы. Где Гонсало Гарсия, Альваро Родригес, Нико Пас?
В первом отлично сыграли. А Милитао на то сейчас и выходит - форму и тонус набирать. Он после травмы, Ла Лига уже взята, поэтому фейлы простительны.
Главное чтобы у него не было травм.