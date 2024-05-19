Анчелотти о 4:4 с «Вильярреалом»: «Подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Чем ближе Гюлер к воротам, тем он лучше»

Карло Анчелотти не расстроился из-за четырех голов «Вильярреала» (4:4).

«Мы играли с теми интенсивностью и ритмом, которые необходимы для подготовки к последнему матчу. Игра была очень открытой, несбалансированной.

Это был подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Мы пропустили больше голов, чем было необходимо, но ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении.

продемонстрировал нечто особенное. Чем ближе он к воротам, тем лучше начинает играть. У него особенный талант, и он демонстрирует его все лучше по мере приближения к воротам», – отметил главный тренер « ».