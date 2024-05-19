Анчелотти о 4:4 с «Вильярреалом»: «Подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Чем ближе Гюлер к воротам, тем он лучше»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Карло Анчелотти не расстроился из-за четырех голов «Вильярреала» (4:4).

«Мы играли с теми интенсивностью и ритмом, которые необходимы для подготовки к последнему матчу. Игра была очень открытой, несбалансированной.

Это был подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Мы пропустили больше голов, чем было необходимо, но ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении.

Арда Гюлер продемонстрировал нечто особенное. Чем ближе он к воротам, тем лучше начинает играть. У него особенный талант, и он демонстрирует его все лучше по мере приближения к воротам», – отметил главный тренер «Реала».

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20 комментариев
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Гюлер играет очень красиво, не теряет мяч и обостряет постоянно. С каждым матчем уверенно играет.
+22
-4
+18
Собственно после этой игры думаю ни у кого не осталось вопросов почему в финале должен стоять Куртуа и почему Милитао на банке сидит несмотря на ситуацию в защите.
+21
-4
+17
Ответ Real Madrid سيجيد Dream
Ну Анчелотти сам виноват что пропустили много голов , пару замен сбалансировали бы игру
Да какой в них смысл? Матч никаких задач не решал. По-моему интерес к матчу больше у фанатиков БЧК, чем у болельщиков Реала, потому что важный по настоящему матч впереди.
+12
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+9
Ответ Аврал
Думаю Карло сделал выводы.Себальес,Фран,и Милитао(в данный момент) это не вариант.В концовке оставлять центр поля без головы-тоже.Гюлер хороший мальчик,но это-всем всё доказать как у Браима..Я понимаю желание игроков показать себя,но во главе угла-результат.Сегодня его не было.
О каком результате речь?) Второй состав уничтожил Вильярреал в первом тайме на их же поле. Во втором тайме была расслабленность+индивидуальные ошибки Рюдигера и Эдера+суперзаряженный Вильярреал, которому этот матч был нужнее. По этому матчу нельзя делать выводы. Даже заряжённый Вильярреал не смог обыграть второй состав Мадрида. Нынешний Реал очень трудно обыграть.
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Гюлер так точно и тонко бьёт хороший удар, может не сильный но как надо летит мяч, нравится его игра сто процентов надо оставлять в новом сезоне
+4
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+3
Ответ Ophiomorph
Собственно после этой игры думаю ни у кого не осталось вопросов почему в финале должен стоять Куртуа и почему Милитао на банке сидит несмотря на ситуацию в защите.
Куртуа точно должен играть. На меня обиделись фанаты Лунина, из-за того, что указал на его ошибки) Сказали, что Куртуа тоже ошибался. Правда, было это в провальном для Мадрида сезоне 18/19, когда Тибо был сам не свой из-за конкуренции с Навасом.
Эдеру нужно спокойно набрать летом форму. Если не получится, то у клуба будут большие проблемы в следующем сезоне.
+5
-2
+3
Думаю Карло сделал выводы.Себальес,Фран,и Милитао(в данный момент) это не вариант.В концовке оставлять центр поля без головы-тоже.Гюлер хороший мальчик,но это-всем всё доказать как у Браима..Я понимаю желание игроков показать себя,но во главе угла-результат.Сегодня его не было.
+2
0
+2
милитао не должен в финале играть либо травмы так сказались на нём либо он дурака валяет самый худший матч который я видел в исполнении бразильца, это ужас не в коем случае в финале он не пойдет, лучше Туамени с рюдигером другого варианта нет, а вообще нужен центральный защитник топовый, на Алабу сильно не стоит рассчитывать, Милитао тоже тот ещё пожарник по крайней мере пока что нужно срочно найти центрального
+2
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+2
Ответ xDe xDe
Результат в лиге достигнут уже пару туров как) На "Серамике" выставочный матч отыгрывали - набор/поддержание формы, тренерские установки и т.д.
Первым тайм был великолепным, а в начале второго прям нехорошо развалились. Возможно, расслабились из-за результата первого тайма. Рюди провёл плохой матч, как и Эден, но он не в форме. Это очень сильная команда, которую невероятно трудно обыграть. При этом два разных состава показывают классную игру. Атмосфера в команде на невероятном уровне. Я уверен, что Мбаппе отлично впишется в команду. Больше интересует, как изменится команда в следующем сезоне в плане схемы и рисунка игры.
+3
-1
+2
Типичное упрямство Карло Анчелотти. Основе нужен отдых. Хорошо хоть Камавинга начал на банке.

Вальверде в опорной — не лучшее решение. Дабл пивот как-то работал с Кроосом только потому, что тот моложе Модрича и действует в чуть ином амплуа. Здесь же ожидали Марио Мартина в старте, но напрасно.

Рюдигер тоже утомился. Где ЦЗ из «Кастильи»?! 37 тур, всё решено, ничего бы не случилось радикального в обороне.

Родриго надо оштрафовать на месячную зарплату.

Гюлер устал к концу матча, возможно, стоило бы дать поиграть Карвахалю.

И да, под такой эмоциональный спад во второй тайме пригодились бы кантерано, которые рвали и метали бы. Где Гонсало Гарсия, Альваро Родригес, Нико Пас?
+3
-2
+1
Ответ Игорь Горшков
Комментарий удален модератором
О, минусы пошли, уже прибежали :). Жалко их
+7
-6
+1
Ответ Аврал
Думаю Карло сделал выводы.Себальес,Фран,и Милитао(в данный момент) это не вариант.В концовке оставлять центр поля без головы-тоже.Гюлер хороший мальчик,но это-всем всё доказать как у Браима..Я понимаю желание игроков показать себя,но во главе угла-результат.Сегодня его не было.
Результат в лиге достигнут уже пару туров как) На "Серамике" выставочный матч отыгрывали - набор/поддержание формы, тренерские установки и т.д.
+2
-1
+1
Ответ Эльдар Сулейманов
милитао не должен в финале играть либо травмы так сказались на нём либо он дурака валяет самый худший матч который я видел в исполнении бразильца, это ужас не в коем случае в финале он не пойдет, лучше Туамени с рюдигером другого варианта нет, а вообще нужен центральный защитник топовый, на Алабу сильно не стоит рассчитывать, Милитао тоже тот ещё пожарник по крайней мере пока что нужно срочно найти центрального
Если бы Тчуамени был здоров вопросов бы и не стояло, но он травмирован и финал врятли сыграет
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Ответ Семен Клейменов
Типичное упрямство Карло Анчелотти. Основе нужен отдых. Хорошо хоть Камавинга начал на банке. Вальверде в опорной — не лучшее решение. Дабл пивот как-то работал с Кроосом только потому, что тот моложе Модрича и действует в чуть ином амплуа. Здесь же ожидали Марио Мартина в старте, но напрасно. Рюдигер тоже утомился. Где ЦЗ из «Кастильи»?! 37 тур, всё решено, ничего бы не случилось радикального в обороне. Родриго надо оштрафовать на месячную зарплату. Гюлер устал к концу матча, возможно, стоило бы дать поиграть Карвахалю. И да, под такой эмоциональный спад во второй тайме пригодились бы кантерано, которые рвали и метали бы. Где Гонсало Гарсия, Альваро Родригес, Нико Пас?
Щас бы учить Анчелотти как тренировать/управлять составом. Это был стресс-тест перед финалом для отдельных игроков
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Ответ Homelander_666
Первым тайм был великолепным, а в начале второго прям нехорошо развалились. Возможно, расслабились из-за результата первого тайма. Рюди провёл плохой матч, как и Эден, но он не в форме. Это очень сильная команда, которую невероятно трудно обыграть. При этом два разных состава показывают классную игру. Атмосфера в команде на невероятном уровне. Я уверен, что Мбаппе отлично впишется в команду. Больше интересует, как изменится команда в следующем сезоне в плане схемы и рисунка игры.
Второй тайм смотрел невнимательно, отвлекаться постоянно пришлось. Возвращался к экрану примерно так: "А, Сёрлот опять забил? Ну ладно" :)
В первом отлично сыграли. А Милитао на то сейчас и выходит - форму и тонус набирать. Он после травмы, Ла Лига уже взята, поэтому фейлы простительны.
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Ответ Игорь Горшков
Да какой в них смысл? Матч никаких задач не решал. По-моему интерес к матчу больше у фанатиков БЧК, чем у болельщиков Реала, потому что важный по настоящему матч впереди.
Вот именно. Никто и не моргнул. Всем все равно
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Гюлер хорош, но пока не хватает легкости в движении и резкости, но как только добавит в этом Родриго придется продать, годик еще надо ему что раскрыться и правый фланг будет у него.
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Спортс, а интервью Марселино запостите или кликов не наберёт?)
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Молодой турок действительно хорош.
Главное чтобы у него не было травм.
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Ну Анчелотти сам виноват что пропустили много голов , пару замен сбалансировали бы игру
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