Морган о Клоппе: «Не думаю, что одно чемпионство за 8 лет делает тебя великим для АПЛ»

Пирс Морган усомнился в величии Юргена Клоппа.

Сегодня немецкий тренер проведет последний матч во главе « » – против «Вулверхэмптона».

отреагировал на пост, в котором называют «одним из величайших людей в истории Премьер-лиги».

«Я не думаю, что один выигранный чемпионский титул за 8 лет делает тебя великим человеком для Премьер-лиги», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

24 легендарных матча «Ливерпуля» Юргена Клоппа