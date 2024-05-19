Морган о Клоппе: «Не думаю, что одно чемпионство за 8 лет делает тебя великим для АПЛ»
Пирс Морган усомнился в величии Юргена Клоппа.
Сегодня немецкий тренер проведет последний матч во главе «Ливерпуля» – против «Вулверхэмптона».
Морган отреагировал на пост, в котором Клоппа называют «одним из величайших людей в истории Премьер-лиги».
«Я не думаю, что один выигранный чемпионский титул за 8 лет делает тебя великим человеком для Премьер-лиги», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Достал уже этот алкаш.
Я бы убрал медиафутбол, селюка, различных депутатов и тд
А то что Морган желтый журналист, знают все)
А затем делаешь фильтр по новостям и всё
Месяц не читаю ничего про медиафутбол, депутатов, Мостового и прочую бесовщину
Выиграли кубок Эмирейтс проиграв финал Севилье -до сих пор ржу
Тип регламент такой
Как же смешно
Бенитес 2004-2010- кубок Англии , Суперкубок Англии , Суперкубок Европы , лига чемпионов ( 4 трофея )
Рой Ходжсон 2010-2011- 0 трофеев
Даглиш 2011-2012- кубок лиги ( 1 трофей )
Роджерс 2012-2015- ( 0 трофеев )
Клопп 2015-2024- чемпион Англии, кубок Англии, кубок лиги х2, Суперкубок Англии, лига чемпионов, Суперкубок уефа , клубный ЧМ (8 трофеев )
Но нужно помнить, что Ливерпуль Клоппа бодался с великим МС Гвардиолы. К тому же Клопп реанимировал Ливерпуль - как основную команду, так и академию, которая начала выпускать при нём футболистов в старт основы.
Собственно, в памяти фанатов и просто любителей футбола остаются не только благодаря титулам