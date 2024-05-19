Морган о Клоппе: «Не думаю, что одно чемпионство за 8 лет делает тебя великим для АПЛ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Пирс Морган Футбол

Пирс Морган усомнился в величии Юргена Клоппа.

Сегодня немецкий тренер проведет последний матч во главе «Ливерпуля» – против «Вулверхэмптона».

Морган отреагировал на пост, в котором Клоппа называют «одним из величайших людей в истории Премьер-лиги». 

«Я не думаю, что один выигранный чемпионский титул за 8 лет делает тебя великим человеком для Премьер-лиги», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

24 легендарных матча «Ливерпуля» Юргена Клоппа

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47 комментариев
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2 раза в последних турах Ливерпуль боролся за золото в АПЛ. Финалы кубков Англии, ЛЕ, 3 финала ЛЧ. Фанаты Ливерпуля знали, что проходных и унылых сезонов не бывает. Футбол у Клоппа отнюдь не закрытый, он суперзрелищный, что в купе с энергий Энфилда, порой, создавало серьезный синтез. Так что Клопп очевидно легенда Ливерпуля, поднявший команду до статуса претендента на ЛЧ и победу в АПЛ. Да, не хватало удачи. Но этот романтический период отложится на долгие годы в сердце у каждого болельщика красных.
+75
-5
+70
Почему на спортсе нельзя поставить тег в игнор?
Достал уже этот алкаш.
+56
-7
+49
Ответ moscow_scouser
Почему на спортсе нельзя поставить тег в игнор? Достал уже этот алкаш.
тогда упадёт траффик, а спорц давно продался букам
+20
-1
+19
Не думаю, что одно интервью делает тебя великим журналистом
+17
0
+17
Ответ Алексей Елистратов
2 раза в последних турах Ливерпуль боролся за золото в АПЛ. Финалы кубков Англии, ЛЕ, 3 финала ЛЧ. Фанаты Ливерпуля знали, что проходных и унылых сезонов не бывает. Футбол у Клоппа отнюдь не закрытый, он суперзрелищный, что в купе с энергий Энфилда, порой, создавало серьезный синтез. Так что Клопп очевидно легенда Ливерпуля, поднявший команду до статуса претендента на ЛЧ и победу в АПЛ. Да, не хватало удачи. Но этот романтический период отложится на долгие годы в сердце у каждого болельщика красных.
И главное забыл: ощущение безнадеги 2010 - 2014 исчезло.
+14
0
+14
Ответ Алексей Елистратов
2 раза в последних турах Ливерпуль боролся за золото в АПЛ. Финалы кубков Англии, ЛЕ, 3 финала ЛЧ. Фанаты Ливерпуля знали, что проходных и унылых сезонов не бывает. Футбол у Клоппа отнюдь не закрытый, он суперзрелищный, что в купе с энергий Энфилда, порой, создавало серьезный синтез. Так что Клопп очевидно легенда Ливерпуля, поднявший команду до статуса претендента на ЛЧ и победу в АПЛ. Да, не хватало удачи. Но этот романтический период отложится на долгие годы в сердце у каждого болельщика красных.
Именно. Я с 7 лет болею за МЮ. А мен почти 40. Учился в манчестере , раз 10 был на стадионе. Но моя девушка которая вообще считала футбол какой-то охинеей. Влюбилась в него через Ливерпуль. Через эмоции клоппа. Силььно до того как были те победы в ЛЧ и Лиге. Это было незабываемо
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Тоже самое можно сказать и про Венгера, 3 титула за 22 года
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+9
Ответ moscow_scouser
Почему на спортсе нельзя поставить тег в игнор? Достал уже этот алкаш.
Согласен. Это лучшая идея, чтоб любой пользователь подобрал по себя новости, сделав ряд исключений.
Я бы убрал медиафутбол, селюка, различных депутатов и тд
+8
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+8
Ответ Рассол Уэстбрик
У Арсенала три АПЛ, включая поистине величайший и единственный в своем роде Золотой Кубок. У Ливера – один жалкий титул, и тот в эпоху коронавируса. Есть еще вопросы?
Сколько ЛЧ у Арсенала и Ливерпуля?)
+11
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+5
Ответ kellilys
Говорят, что сейчас уже почти не осталось людей, которые знают когда Арсенал брал АПЛ. Слышал, что некоторые считают это и вовсе выдумками! И даже ходят слухи, что когда Арсенал брал свое последнее чемпионство, у них в атаке играла обезьяна! Представляете? Пара людей трепалась, что и сезон они без поражений закончили тогда, но в такую брехню я точно верить не буду.
Прикольно, что в этом веке(21-ом) Арсенал брал больше чемпионств, чем Ливерпуль:)
+3
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Да Морган похоже вообще редко думает, судя по тому, что он пишет.
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Каждый для себя решает, кто великий, а кто нет.
А то что Морган желтый журналист, знают все)
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+2
Ответ Рассол Уэстбрик
У Арсенала три АПЛ, включая поистине величайший и единственный в своем роде Золотой Кубок. У Ливера – один жалкий титул, и тот в эпоху коронавируса. Есть еще вопросы?
А как ковид обесценивает чемпионство?) Кстати, Ливерпуль трижды набирал очков больше, чем тот непобедимый Арсенал. Просто у них не было такого Сити в соперниках
+2
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Ответ Aleksey Yashin
Не думаю, что одно интервью делает тебя великим журналистом
Оказался в нужном месте в нужное время, когда у Роналду произошло неконтролируемое бомбалейло.
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Ответ Aleksey Yashin
Не думаю, что одно интервью делает тебя великим журналистом
Слово «великим» можно убрать из предложения.
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Сколько у его Арсенала было и когда последний раз брали АПЛ, напомните?
+6
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Ответ moscow_scouser
Почему на спортсе нельзя поставить тег в игнор? Достал уже этот алкаш.
Есть подписки, там подписываешься на интересующие темы.
А затем делаешь фильтр по новостям и всё
Месяц не читаю ничего про медиафутбол, депутатов, Мостового и прочую бесовщину
+2
-1
+1
Пирс Салихова или Зарема Морган 😀 накидывают через день
+1
0
+1
Моргану не стыдно,что Арсенал 20 лет не выигрывал АПЛ и ЛЧ?
Выиграли кубок Эмирейтс проиграв финал Севилье -до сих пор ржу
Тип регламент такой
+2
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Когда вы перестанете приписывать "болельщик Арсенала"?
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При всей моей нелюбви к Порту, Клопп - велик тчк
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И это говорит глор Арсенала
Как же смешно
+1
0
+1
Сказочный Вася)
+1
0
+1
Ответ G.O.D.
Сколько у его Арсенала было и когда последний раз брали АПЛ, напомните?
а это тут причем? тут говорится о другом
+3
-2
+1
Ответ G.O.D.
Сколько у его Арсенала было и когда последний раз брали АПЛ, напомните?
Говорят, что сейчас уже почти не осталось людей, которые знают когда Арсенал брал АПЛ. Слышал, что некоторые считают это и вовсе выдумками! И даже ходят слухи, что когда Арсенал брал свое последнее чемпионство, у них в атаке играла обезьяна! Представляете? Пара людей трепалась, что и сезон они без поражений закончили тогда, но в такую брехню я точно верить не буду.
+4
-3
+1
Ответ Direct free kick
Морган прав насчёт физклопа, даже не лучший тренер ливерпуля в XXI веке
Улье до 2004- кубок УЕФА, Суперкубок Европы , кубок Англии , Суперкубок Англии, кубок лиги х2 ( 6 трофеев )
Бенитес 2004-2010- кубок Англии , Суперкубок Англии , Суперкубок Европы , лига чемпионов ( 4 трофея )
Рой Ходжсон 2010-2011- 0 трофеев
Даглиш 2011-2012- кубок лиги ( 1 трофей )
Роджерс 2012-2015- ( 0 трофеев )
Клопп 2015-2024- чемпион Англии, кубок Англии, кубок лиги х2, Суперкубок Англии, лига чемпионов, Суперкубок уефа , клубный ЧМ (8 трофеев )
+1
-1
0
Ответ G.O.D.
Сколько у его Арсенала было и когда последний раз брали АПЛ, напомните?
У Арсенала три АПЛ, включая поистине величайший и единственный в своем роде Золотой Кубок. У Ливера – один жалкий титул, и тот в эпоху коронавируса. Есть еще вопросы?
+11
-11
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Возможно это первое и последнее чемпионство ливера в АПЛ так что не все так однозначно
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Возможно это первое и последнее чемпионство ливера в АПЛ так что не все так однозначно
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Если смотреть на статистику - Морган так-то прав.

Но нужно помнить, что Ливерпуль Клоппа бодался с великим МС Гвардиолы. К тому же Клопп реанимировал Ливерпуль - как основную команду, так и академию, которая начала выпускать при нём футболистов в старт основы.

Собственно, в памяти фанатов и просто любителей футбола остаются не только благодаря титулам
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