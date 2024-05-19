Артета о 2-м месте «Арсенала»: «Мы побили все клубные рекорды, но этого недостаточно – нам нужно выйти на новый уровень. Поздравляю «Сити», они были невероятны с декабря»

Теги Эвертон Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о том, чего не хватило «Арсеналу» для чемпионства.

Лондонский клуб завершил сезон на 2-м месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В заключительном 38-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.

«Я очень горд. Прежде всего, поздравляю «Манчестер Сити» с чемпионством – начиная с декабря они делали невероятное. Мы старались изо всех сил. Вы можете заметить, как сильно мы этого хотели, мы очень старались. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Успех можно измерить не только в сравнении с кем-то другим – нам нужно понимать, что мы делаем. Мы побили все клубные рекорды, за исключением побед. Это самая конкурентная лига за всю историю, и мы должны стать лучше. Теперь нам нужно найти способы стать более совершенными.

Когда я пришел в «Арсенал», моей мечтой было объединить всех и вывести этот клуб на по-настоящему новый уровень. Сейчас мы на пути к этому. Мне грустно, потому что мне очень хотелось выиграть титул, потому что это было бы очень важно [для болельщиков], но мы точно стали ближе к этому.

Теперь мы должны стать смелее, решительнее, амбициознее, нам нужно выйти на новый уровень. Мы должны добиться успеха», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью TNT Sports.

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47 комментариев
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Прогресс феноменален, по сравнению с тем сезоном не завалили весну, 2024 год был шедеврален, но в одной лиге с Пепом расслабляться нельзя ни на один матч. Теперь отдохнуть, зарядить батарейки, провести чистку, купить топ-напа и сменщика Сака и закончить начатое в следующем сезоне
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Артета великолепный тренер. Поставил игру какую он САМ хотел и теперь доминирует. Прекрасный был игрок стал таким же прекрасным тренером
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Ответ Сергей Пацаваца
Я каждый день захожу на спорц и знаю ,что болельщики Ливерпуля за последние лет 5 очень бесили ,потому что впервые за долгие годы Ливерпуль стал топом и даже был в одно время самым сильным клубом в мире это факт , я таким не был ,потому что видел смутные времена 0:3 от Вест Бромвича и т.д . и меня очень сильно бесят болельщики Арсенала в последние 2 года у них крылья выросли ,для них даже уже Ливерпуль не соперник ,хотя Артета ничего не выиграл и Арсенал был главным клиентом/пирожком для Клоппа ,мне всегда нравился Арсенал,но из-за болельщиков у меня сейчас отвращение, уверен то же самое было наоборот
Если судить клубы по местным болельщикам, то в АПЛ можно болеть разве что за Лутон.
+16
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+16
Молодцы это однозначно!
До последнего тура заставляли напрягаться лучшую команда мира, обошли Клопа, набрали рекорд по очкам, обрели невероятную уверенность в своей игре, команда работает как единый механизм.
Честно сам не верил после того финиша на 9 месте с Арететой что с него что то выйдет, хорошо чтот я ошибся, думаю не только я.
Лучшая оборона лиги и лучшая атака( при отсутствии хорошего ЦФ)
Лучшее соотношение набранных очков в матчах с командами топ 6.
Это все работа тренера.
За Арсенал с 1993 и могу сказать что это сильная команда
+14
-1
+13
Было два достойных соперника, где один должен был выиграть, и им стал Сити.
+8
-2
+6
Ответ Isa Babaev
Клопп за первые 5 лет выиграл АПЛ, ЛЧ и другие кубки. Артета за первые 5 лет только внутренний кубок, потратил больше немца
А Семак за первые сто лет в Зените выиграет 95 чемпионств, и что? При чем здесь это?
+3
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Ученик снова не превзошел своего учителя, но все можете быть.
+6
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+3
Удачи Арсеналу в следующем сезоне! В моем сердце навсегда!
+3
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Надо отдать должное команде артеты. Они молодцы. Не посыпались как в прошлом году и бились до последней минуты 38 тура.
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Ответ А_З_И_М
Игроком он был средним(мягко говоря, топ только на уровне Эвертона), на его позиции могут заслуживать эпитета "прекрасный" игроки уровня Модрича. А своё(твоё) "великолепие" он чем заслужил как тренер ФК Арсенал с 2019 года?
Тащил Эвертон, перешёл на повышение в Арсенал и очень достойно играл в опорке.

Ну ну, средний.
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Ответ А_З_И_М
Игроком он был средним(мягко говоря, топ только на уровне Эвертона), на его позиции могут заслуживать эпитета "прекрасный" игроки уровня Модрича. А своё(твоё) "великолепие" он чем заслужил как тренер ФК Арсенал с 2019 года?
Модрич не прекрасный, а исключительный. Кто получает ЗМ - единицы в истории. А Артета великолепный игрок был. Кто угодно не играет 10 лет на самом высоком уровне
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+1
Ответ Антон Патракеев
Прогресс феноменален, по сравнению с тем сезоном не завалили весну, 2024 год был шедеврален, но в одной лиге с Пепом расслабляться нельзя ни на один матч. Теперь отдохнуть, зарядить батарейки, провести чистку, купить топ-напа и сменщика Сака и закончить начатое в следующем сезоне
+ нормального вратаря
+2
-1
+1
Ответ Сергей Пацаваца
Я каждый день захожу на спорц и знаю ,что болельщики Ливерпуля за последние лет 5 очень бесили ,потому что впервые за долгие годы Ливерпуль стал топом и даже был в одно время самым сильным клубом в мире это факт , я таким не был ,потому что видел смутные времена 0:3 от Вест Бромвича и т.д . и меня очень сильно бесят болельщики Арсенала в последние 2 года у них крылья выросли ,для них даже уже Ливерпуль не соперник ,хотя Артета ничего не выиграл и Арсенал был главным клиентом/пирожком для Клоппа ,мне всегда нравился Арсенал,но из-за болельщиков у меня сейчас отвращение, уверен то же самое было наоборот
Что ты несешь, осподи, какие крылья. Ригоберку перечитал, чтоли.
+1
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+1
Даже не самый сильный Сити и тот победил. Арсеналу не хватает ЦФ, следующий сезон будет очень интересным. Хотя Сити опять победит. 🤭
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Ответ Mr@k
Молодцы это однозначно! До последнего тура заставляли напрягаться лучшую команда мира, обошли Клопа, набрали рекорд по очкам, обрели невероятную уверенность в своей игре, команда работает как единый механизм. Честно сам не верил после того финиша на 9 месте с Арететой что с него что то выйдет, хорошо чтот я ошибся, думаю не только я. Лучшая оборона лиги и лучшая атака( при отсутствии хорошего ЦФ) Лучшее соотношение набранных очков в матчах с командами топ 6. Это все работа тренера. За Арсенал с 1993 и могу сказать что это сильная команда
Ну, дружище, я с 1996 за Арсенал, но всё равно мы глоры для остальных))
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Ответ Vadim Slutsky
Комментарий удален пользователем
По всем тезисам мимо...
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Ответ Waititi
Даже не самый сильный Сити и тот победил. Арсеналу не хватает ЦФ, следующий сезон будет очень интересным. Хотя Сити опять победит. 🤭
Да, интересно, в каком туре цистерна обеспечит очередное чемпионство. Захватывающая интрига, согласен, шат ап энд тэйк май мани.
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Ответ Амбассадор провинциальной тоски
Ну если чел настолько немощен, что не в состоянии элементарно загуглить, что значит "глор" - тут ты уже бессилен, это диагноз.
Почти все здесь, кто за Сити, считают болельщиков Арсенала глорами)
Пробовали объяснить значение, не получается)
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Ответ pack25
Ну, дружище, я с 1996 за Арсенал, но всё равно мы глоры для остальных))
Ну если чел настолько немощен, что не в состоянии элементарно загуглить, что значит "глор" - тут ты уже бессилен, это диагноз.
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Ответ AntPunch
Один раз пошутить не получилось, но ты не сдаешься
При чем тут пошутить. Я уже не верю, что доживу. Годы идут, мне их уже много, а титулей как было нуль, так и осталось.
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Ответ Evgeniy Dolgiy
Всего-то еще 20 лет подождать.
Один раз пошутить не получилось, но ты не сдаешься
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Ответ akaAzazello
сорри, вы о ком? (для сторонних наблюдателей АПЛ ваш коментарий выглядит сложным для понимания)
об Аресте, он в послематчевых интервью до смеха часто употребляет это слово)
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Ответ igls54
Доминировали, доминировали, да не выдоминировали
сорри, вы о ком? (для сторонних наблюдателей АПЛ ваш коментарий выглядит сложным для понимания)
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Ответ trav
Модрич не прекрасный, а исключительный. Кто получает ЗМ - единицы в истории. А Артета великолепный игрок был. Кто угодно не играет 10 лет на самом высоком уровне
А как тренер он чем заслужил эпитет" прекрасный"? Он тренер Арсенала с 2019 года, напоминаю
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Ответ Capitan_RAF
Тащил Эвертон, перешёл на повышение в Арсенал и очень достойно играл в опорке. Ну ну, средний.
Ну-ну, средний! Аки Гуйе, сегодня тоже отжигал, да!? Топ!
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Ответ trav
Артета великолепный тренер. Поставил игру какую он САМ хотел и теперь доминирует. Прекрасный был игрок стал таким же прекрасным тренером
Игроком он был средним(мягко говоря, топ только на уровне Эвертона), на его позиции могут заслуживать эпитета "прекрасный" игроки уровня Модрича. А своё(твоё) "великолепие" он чем заслужил как тренер ФК Арсенал с 2019 года?
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Ответ Антон Патракеев
Прогресс феноменален, по сравнению с тем сезоном не завалили весну, 2024 год был шедеврален, но в одной лиге с Пепом расслабляться нельзя ни на один матч. Теперь отдохнуть, зарядить батарейки, провести чистку, купить топ-напа и сменщика Сака и закончить начатое в следующем сезоне
Все верно. Я с 2006 года болею за Арсенал и не помню, чтобы так сильно заканчивали чемпионат, обычно наоборот заваливали весну, как бы хорошо не шли до нее.
Это однозначный прогресс. Просто Сити ужасно силен, надо теперь добирать очки в матчах с середняками, вроде Фулхэма, с которым у Арсенала 1 очко за 2 матча.
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Ответ Tydeus
Так этот сезон лучше прошлого. С Сити в лиге очень тяжело
Ну если по одному набранному очку добавлять каждый сезон, то ОК, в правильном направлении движется Арсенал с Доминатором(артера)!
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Ответ Антон Патракеев
Прогресс феноменален, по сравнению с тем сезоном не завалили весну, 2024 год был шедеврален, но в одной лиге с Пепом расслабляться нельзя ни на один матч. Теперь отдохнуть, зарядить батарейки, провести чистку, купить топ-напа и сменщика Сака и закончить начатое в следующем сезоне
Тоже самое после прошлогоднего сезона писали🤔
+1
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Ответ Simbad
Ученик снова не превзошел своего учителя, но все можете быть.
Ничего не может быть. 115 нарушений ФФП не дадут себя обмануть надеждами.
+7
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