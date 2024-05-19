Артета о 2-м месте «Арсенала»: «Мы побили все клубные рекорды, но этого недостаточно – нам нужно выйти на новый уровень. Поздравляю «Сити», они были невероятны с декабря»
Микель Артета высказался о том, чего не хватило «Арсеналу» для чемпионства.
Лондонский клуб завершил сезон на 2-м месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В заключительном 38-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.
«Я очень горд. Прежде всего, поздравляю «Манчестер Сити» с чемпионством – начиная с декабря они делали невероятное. Мы старались изо всех сил. Вы можете заметить, как сильно мы этого хотели, мы очень старались. К сожалению, этого оказалось недостаточно.
Успех можно измерить не только в сравнении с кем-то другим – нам нужно понимать, что мы делаем. Мы побили все клубные рекорды, за исключением побед. Это самая конкурентная лига за всю историю, и мы должны стать лучше. Теперь нам нужно найти способы стать более совершенными.
Когда я пришел в «Арсенал», моей мечтой было объединить всех и вывести этот клуб на по-настоящему новый уровень. Сейчас мы на пути к этому. Мне грустно, потому что мне очень хотелось выиграть титул, потому что это было бы очень важно [для болельщиков], но мы точно стали ближе к этому.
Теперь мы должны стать смелее, решительнее, амбициознее, нам нужно выйти на новый уровень. Мы должны добиться успеха», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью TNT Sports.
До последнего тура заставляли напрягаться лучшую команда мира, обошли Клопа, набрали рекорд по очкам, обрели невероятную уверенность в своей игре, команда работает как единый механизм.
Честно сам не верил после того финиша на 9 месте с Арететой что с него что то выйдет, хорошо чтот я ошибся, думаю не только я.
Лучшая оборона лиги и лучшая атака( при отсутствии хорошего ЦФ)
Лучшее соотношение набранных очков в матчах с командами топ 6.
Это все работа тренера.
За Арсенал с 1993 и могу сказать что это сильная команда
Ну ну, средний.
Пробовали объяснить значение, не получается)
Это однозначный прогресс. Просто Сити ужасно силен, надо теперь добирать очки в матчах с середняками, вроде Фулхэма, с которым у Арсенала 1 очко за 2 матча.