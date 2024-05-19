«Реал» пропустил 4 гола от форварда «Вильярреала» Серлота. Покер в матче с мадридцами делали 11 игроков

Александр Серлот забил «Реалу» четыре гола.

Нападающий « » отличился на 39-й, 48-й, 52-й и 56-й минутах игры 37-го тура .

Лишь 11 футболистов делали покер в официальных матчах против мадридцев. В Ла Лиге последним до этого дня забивал четыре (25 апреля 2023 года).

Всего у 23 гола в текущем чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Вильярреал» – «Реал Мадрид». 4:4 – Серлот сделал покер, у Гюлера дубль. Онлайн-трансляция