«Реал» пропустил 4 гола от форварда «Вильярреала» Серлота. Покер в матче с мадридцами делали 11 игроков

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Александр Серлот Валентин Кастельянос Футбол

Александр Серлот забил «Реалу» четыре гола.

Нападающий «Вильярреала» отличился на 39-й, 48-й, 52-й и 56-й минутах игры 37-го тура Ла Лиги.

Лишь 11 футболистов делали покер в официальных матчах против мадридцев. В Ла Лиге последним до этого дня забивал четыре Валентин Кастельянос (25 апреля 2023 года).

Всего у Серлота 23 гола в текущем чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Вильярреал» – «Реал Мадрид». 4:4 – Серлот сделал покер, у Гюлера дубль. Онлайн-трансляция

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34 комментария
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Два Норвежца стали лучшими бомбардирами в 2 сильнейших лигах мира, а под ними в сборной Эдегор пасует, жаль что не попали на евро.
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Хоть один нормальный норвежец забивает Реалу)
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+18
Милитао сделал мощную заявку на лавку в финале ЛЧ
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Каково это быть нефтяной бочкой безграничной в финансах, дружащей с Инфантино и не забить ни одного гола за 2 матча 5ой команде Германии?
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Ну после матча он просто обязан поставить два ящика пива Estrella del Sur Милитао, который сделал все, чтобы Серлот возглавил гонку бомбардиров.
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Один кайф наблюдать за игрой Сёрлота в этом сезоне. Забивает почти каждый матч и тянет на себе Вильярреал)
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Викинг наконец нашёл свою команду.
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Ответ Aman Dzhorobekov
Лунин ggwp
Это Куртуа заказал Милитао
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Ответ AnMe
Вот это Серлот жжет. Молодец парень. Интересно его будущее. Гюллер тоже заявляет неплохо о себе.
Это Милитао помог и Сьебальос
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Жаль что псж не вышел в финал ЛЧ,Реал б по традиции унизил свою французкую игрушку)
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Ответ s_kapa
Там если что Тчуамени на дискве, видимо придется Начо ставить
У Тчуамени нет дисквы, у него травма и ещё неизвестно вернётся ли он к финалу, но даже если вернётся в обороне будет пара Начо-Рюдигео, а Тчуамени будет в полузащите
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Ответ s_kapa
Милитао сделал мощную заявку на лавку в финале ЛЧ
Милитао и не планировали выпускать в финале, состав на финал уже на 99% известен
+2
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+2
Это зашквар играть на таком расслабоне. Милитао проплывает явно мимо финала Лиги Чемпионов.
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Вот это Серлот жжет. Молодец парень. Интересно его будущее. Гюллер тоже заявляет неплохо о себе.
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Ответ s_kapa
Милитао сделал мощную заявку на лавку в финале ЛЧ
Зачем его вообще выпустили🤦🏻‍♂️🤬 просто ужасно сыграл…
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Ответ Stas Politik
Один кайф наблюдать за игрой Сёрлота в этом сезоне. Забивает почти каждый матч и тянет на себе Вильярреал)
почти каждый матя забивает это мощное преувеличение, у даже с голом или передачей только 18 матчей и 16 матчей вообще без результативных действий
а если чисто голы считать в 16 матчах забивал и в 18 нет))
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Лунин ggwp
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Милитао дно, этот днарь даже на скамейке Реала недостоин сидеть, надеюсь этим летом найдут ему хорошую замену
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Ответ Фёдор Кузнецов
Милитао и не планировали выпускать в финале, состав на финал уже на 99% известен
Там если что Тчуамени на дискве, видимо придется Начо ставить
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Хоть и больше это была лажа защиты - ну Лунин сам не в себе
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Комментарий удален пользователем
Щас на Милитао всех собак спустят
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Ответ Ванька-Манька
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Ванька-Манька
Комментарий удален модератором
С головой все в порядке? Вы в буквах путаетесь
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-3
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Зачем Сосьедад отпустил его?
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остальные 9 авторов покера в ворота Реала где посмотреть?
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Серлот=Ман Сити за два матча
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