Палмер, Фоден, Райс, Родри, ван Дейк, Уоткинс – в символической сборной сезона АПЛ от Goal, Холанда нет

Goal опубликовал символическую сборную сезона АПЛ.

В команду попали игроки из 7 команд. Отметим, что лучшего бомбардира лиги Эрлинга Холанда нет в составе.

Символическая сборная сезона от Goal выглядит так:

Вратарь: (« »);

Защитники: , (оба – «Арсенал»), ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

Полузащитники: Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);

Нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»).