Палмер, Фоден, Райс, Родри, ван Дейк, Уоткинс – в символической сборной сезона АПЛ от Goal, Холанда нет
Goal опубликовал символическую сборную сезона АПЛ.
В команду попали игроки из 7 команд. Отметим, что лучшего бомбардира лиги Эрлинга Холанда нет в составе.
Символическая сборная сезона от Goal выглядит так:
Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»);
Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);
Полузащитники: Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);
Нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»).