Палмер, Фоден, Райс, Родри, ван Дейк, Уоткинс – в символической сборной сезона АПЛ от Goal, Холанда нет

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Goal опубликовал символическую сборную сезона АПЛ.

В команду попали игроки из 7 команд. Отметим, что лучшего бомбардира лиги Эрлинга Холанда нет в составе.

Символическая сборная сезона от Goal выглядит так:

ВратарьДжордан ПикфордЭвертон»);

ЗащитникиБен УайтВильям Салиба (оба – «Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

Полузащитники: Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);

Нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»). 

12 комментариев
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пикфорд ?
+13
0
+13
Лучший бомбардир чемпионата не входит в список ? Вместо него уоткинс?
+8
-3
+5
Где Габриэль?
+4
-1
+3
Ответ тигр настоящий
Лучший бомбардир чемпионата не входит в список ? Вместо него уоткинс?
Потому что у Уоткинса больше полезности для команды чем у Холланда. Так же в системе гол+пас без учёта пенальти у Уоткинса больше очков чем у столбы Манчестера
+3
0
+3
Ответ тигр настоящий
Лучший бомбардир чемпионата не входит в список ? Вместо него уоткинс?
Это не редкое явление, вообще-то. На самом деле мне так больше нравится, чем когда задвигают игроков типа Палмера или Фодена в таких сборных в полузащиту.
+2
0
+2
Пикфорд только под сомнением. С остальными согласен.
+1
0
+1
Больше вопрос где Сака)
+2
-2
0
Ответ ve.sparrow
пикфорд ?
Райю не жалует пресса
+1
-1
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Ответ тигр настоящий
Лучший бомбардир чемпионата не входит в список ? Вместо него уоткинс?
Тоже удивлен, хотя быть может учитывали то что за Астон Виллу забивать сложнее хз
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