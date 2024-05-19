Константин Генич: «Впервые вижу, чтобы «Зенит» так плохо судили в одном сезоне. Пенальти же на Кассьере?»

Константин Генич считает, что «Зенит» плохо судят в этом сезоне.

Петербуржцы разгромили « » в гостях в 29-м туре Мир (5:1).

Арбитр встречи проигнорировал падение форварда « » в штрафной площади грозненцев в конце первого тайма.

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили Зенит. Пенальти же на Кассьере?» – написал комментатор «Матч ТВ».