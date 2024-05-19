Константин Генич: «Впервые вижу, чтобы «Зенит» так плохо судили в одном сезоне. Пенальти же на Кассьере?»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Карасев Константин Генич Матео Кассьерра Футбол

Константин Генич считает, что «Зенит» плохо судят в этом сезоне.

Петербуржцы разгромили «Ахмат» в гостях в 29-м туре Мир РПЛ (5:1).

Арбитр встречи Сергей Карасев проигнорировал падение форварда «Зенита» Матео Кассьерры в штрафной площади грозненцев в конце первого тайма.

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили Зенит. Пенальти же на Кассьере?» – написал комментатор «Матч ТВ».  

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14 комментариев
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Самое время об этом сказать, когда у Зенита за весь сезон наверно минус 7-10 очков за счет судейских ошибок
+21
-6
+15
вмкадышные арбитры - мрази
как и кдк
+8
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+6
Ответ xyg2rdwzx4
Самое время об этом сказать, когда у Зенита за весь сезон наверно минус 7-10 очков за счет судейских ошибок
Перед последним туром самая мякотка в том, что преимущество Динамо по личным встречам обеспечено тем, что в матче первого круга Зенит-Динамо Макарова должны были удалять в самом начале второго тайма. Даже тем самым пресловутым ЭСК признано. В итоге его не удалили, а вот Барриоса удалили за фол против того самого Макарова.
+5
-1
+4
Ответ Мартинелли
Вообще-то ЭСК 95% решений подтвердил. Эксперты лучше разбираются
Футбол не квантовая механика. Разобраться не так уж сложно, чтобы понять что ЭСК льет в уши болельщикам вранье и чушь.

Еще проще становится когда судьи и ЭСК одни и те же моменты трактуют по разному. Между рукой/плечом Мозеса и Алипа в матчах ЦСКА-Зенит и Факел-Зенит прошло 4 дня. Но у Мозеса это не фол и объясняется это тем, что мяч попал высоко, в ту часть которая рукой уже не является. А вот у Алипа при попадании по высоте буквально до мм туда же, это внезапно фол, пенальти и потеря очков Зенита.

Так что ЭСК со своими выдумками может лесом идти.
+4
-1
+3
Вообще судейство удивляет и это с наличием ВАР и оффсайдных линий (которых не было). Одни и те же эпизоды трактуются по-разному, а КДК в большинстве случаев находит какие-то нелепые трактовки "правильных" решений судей в похожих эпизодах.
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Весь сезон это безобразие длится, и об этом только Костя вспоминает. Немало очков отняли у Зенита в этом году кроты.
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Ответ Spartakus1984
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Иди спи уже.
+2
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+2
Косячат много против Зенита, и против других команд. ЭСК просто отмазывает судей, дискредитируя себя. Но что меня удивляет - это количество косяков в пользу Краснодара.
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