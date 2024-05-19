Константин Генич: «Впервые вижу, чтобы «Зенит» так плохо судили в одном сезоне. Пенальти же на Кассьере?»
Константин Генич считает, что «Зенит» плохо судят в этом сезоне.
Петербуржцы разгромили «Ахмат» в гостях в 29-м туре Мир РПЛ (5:1).
Арбитр встречи Сергей Карасев проигнорировал падение форварда «Зенита» Матео Кассьерры в штрафной площади грозненцев в конце первого тайма.
«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили Зенит. Пенальти же на Кассьере?» – написал комментатор «Матч ТВ».
как и кдк
Еще проще становится когда судьи и ЭСК одни и те же моменты трактуют по разному. Между рукой/плечом Мозеса и Алипа в матчах ЦСКА-Зенит и Факел-Зенит прошло 4 дня. Но у Мозеса это не фол и объясняется это тем, что мяч попал высоко, в ту часть которая рукой уже не является. А вот у Алипа при попадании по высоте буквально до мм туда же, это внезапно фол, пенальти и потеря очков Зенита.
Так что ЭСК со своими выдумками может лесом идти.