Уэйн Руни: «МЮ» стал 7-м при Мойесе, но ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас»
Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед».
– Находится ли тен Хаг под угрозой увольнения?
– Думаю, все они под угрозой: тренер, его штаб, игроки, отдел скаутинга, весь клуб.
Сезон заканчивается, впереди сложные матчи, после которых – финал Кубка Англии. Игроки должны показать, что хотят играть за этот клуб.
Сезон завершится большим матчем против «Манчестер Сити», но доказывать надо начинать уже сейчас. Нельзя просто включиться на финал, надо начинать с сегодняшнего дня – и до финала.
При Дэвиде Мойесе мы финишировали седьмыми, я был в той команде. Я помню, что Мойес лишился работы, но тогда ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас, – сказал бывший форвард «МЮ».
А будь у него Де Йонг эта была бы машина рекордов
Как Тен Хагу ему и близко не покупали игроков.
Видич 32, Рио 35, Эвра 33, на подмену Эванс, молодые Смоллинг, Джонс, Кин, братья бразилы справа
Каррик 32, Флетчер 30, + Кагава, Мата, Микрофон.
Руни 28, Нани 27, РВП 30, Чича 26, Велбек 26
Та команда была в самом соку и могла еще 2 года показывать уровень как при сафе, собственно некоторые старики еще и играли 2+ года
Из которых САФ выжал все)
Даже последнее чемпионство это заслуги дуэта Руни-РВП
Только вот речь о том, что они не были пенсионерами
Я не хочу сказать, что Мойес не виноват от слова совсем, но он реально попал под каток. Ещё и Гилл ведь ушёл вместе с САФом, а вместо него пришёл Вудворд, который и к концу своей управленческой карьеры в Манчестере так не разобрался, как же спортивные вопросы решаются. С уходом 2 высококлассных специалистов, на которых всё концентрировалось, клуб рухнул, как карточный домик.