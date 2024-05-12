Уэйн Руни: «МЮ» стал 7-м при Мойесе, но ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Дэвид Мойес премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

– Находится ли тен Хаг под угрозой увольнения?

– Думаю, все они под угрозой: тренер, его штаб, игроки, отдел скаутинга, весь клуб.

Сезон заканчивается, впереди сложные матчи, после которых – финал Кубка Англии. Игроки должны показать, что хотят играть за этот клуб.

Сезон завершится большим матчем против «Манчестер Сити», но доказывать надо начинать уже сейчас. Нельзя просто включиться на финал, надо начинать с сегодняшнего дня – и до финала.

При Дэвиде Мойесе мы финишировали седьмыми, я был в той команде. Я помню, что Мойес лишился работы, но тогда ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас, – сказал бывший форвард «МЮ».

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16 комментариев
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И все эти рекорды Хага без Де Йонга
А будь у него Де Йонг эта была бы машина рекордов
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Ответ Nikita S.
Ощущения были куда хуже — потому что та команда за год до этого взяла чемпионство. Тен Хаг пришел в криво собранную команду, сам напорол с трансферами и в результате сделал только хуже, но с падением при Мойесе это не сравнить, слишком уж с разных позиций падали.
Все же Мойес пришел тогда в команду пенсионеров и после САФА,который выжал все из того состава
Как Тен Хагу ему и близко не покупали игроков.
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Мойес хороший специалист !!!
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+3
Уэйн в том числе виновник этой отставки. Рано перестал режимить, а может даже и не начинал. :)
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Ощущения были куда хуже — потому что та команда за год до этого взяла чемпионство. Тен Хаг пришел в криво собранную команду, сам напорол с трансферами и в результате сделал только хуже, но с падением при Мойесе это не сравнить, слишком уж с разных позиций падали.
+6
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Ответ SergioRamos92
И все эти рекорды Хага без Де Йонга А будь у него Де Йонг эта была бы машина рекордов
а если бы ещё удалось избавиться от Роналду и Санчо?
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Ответ SergioRamos92
Все же Мойес пришел тогда в команду пенсионеров и после САФА,который выжал все из того состава Как Тен Хагу ему и близко не покупали игроков.
Каких пенсионеров?)
Видич 32, Рио 35, Эвра 33, на подмену Эванс, молодые Смоллинг, Джонс, Кин, братья бразилы справа
Каррик 32, Флетчер 30, + Кагава, Мата, Микрофон.
Руни 28, Нани 27, РВП 30, Чича 26, Велбек 26
Та команда была в самом соку и могла еще 2 года показывать уровень как при сафе, собственно некоторые старики еще и играли 2+ года
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Ответ Жозе Толиачиньо
Каких пенсионеров?) Видич 32, Рио 35, Эвра 33, на подмену Эванс, молодые Смоллинг, Джонс, Кин, братья бразилы справа Каррик 32, Флетчер 30, + Кагава, Мата, Микрофон. Руни 28, Нани 27, РВП 30, Чича 26, Велбек 26 Та команда была в самом соку и могла еще 2 года показывать уровень как при сафе, собственно некоторые старики еще и играли 2+ года
Кроме РВП и Руни не было топ игроков
Из которых САФ выжал все)
Даже последнее чемпионство это заслуги дуэта Руни-РВП
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Ответ SergioRamos92
Кроме РВП и Руни не было топ игроков Из которых САФ выжал все) Даже последнее чемпионство это заслуги дуэта Руни-РВП
У Арсенала и Ливерпуля сейчас нет звезд уровня РВП и Руни (хотя у пуля как раз похожие данные, там и вратарь топ, и салах, и защитник есть хороший) однако конкуренцию Сити составляют
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Ответ Чёрный тюльпан
Откройте, пожалуйста, список травм Видича и Фердинанда за последние несколько лет и посмотрите, сколько они пропускали. Потом посмотрите, сколько они пропускали после ухода из МЮ. А ведь это были по сути основные ЦЗ команды, по факту же два возрастных трупа, вместо которых играли сырые Эвансы, Смоллинги и Джонсы, которые безбожно привозили. Эвра поиграл может ещё пару сезонов на уровне, хоть и с последующей деградацией, но это была более медленная Италия. Каррик в принципе тоже недолго протянул как раз из-за своего возраста и позиции, где нужно покрывать большие объёмы. Флетчер никогда сильным игроком не был, чисто игрок-функция, как Джон О’Ши. При этом у него ещё какие-то проблемы со здоровьем были. Фабио подавал надежды, но по сути так и не выстрелил, в итоге в КПР укатил вместе с Рио. Рафаэль при Мойесе играл, пока не пришёл Ван Гал и не выпер его. Уэлбек играл примерно на том же уровне, что и нынешний Рашфорд, от него так же плевались болельщики. Нани стал сам болт забивать, быстро скатившись до заурядного уровня МЛС. Кагава и при САФе ничего толкового не показал, чисто маркетинговый трансфер ради привлечения японского рынка. Мата сидел год на лавке у Моуриньо и прилетел на вертолёте разобранным. Руни начал пальцы гнуть при Мойесе, потому что у них и в Эвертоне конфликт имелся. По итогу получаем Де Хеа, Рафаэля, Феллаини, Каррика, РвП из реально полезных игроков, а также Руни, возможно Нани и "горошка" в приемлемых допусках. Все остальных можно смело было на свалку отправлять.
Молодец, рад, что знаешь последующие истории игроков, хоть и не без огрешностей
Только вот речь о том, что они не были пенсионерами
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Ответ Жозе Толиачиньо
Каких пенсионеров?) Видич 32, Рио 35, Эвра 33, на подмену Эванс, молодые Смоллинг, Джонс, Кин, братья бразилы справа Каррик 32, Флетчер 30, + Кагава, Мата, Микрофон. Руни 28, Нани 27, РВП 30, Чича 26, Велбек 26 Та команда была в самом соку и могла еще 2 года показывать уровень как при сафе, собственно некоторые старики еще и играли 2+ года
Ты, видимо, забыл, что тогда Эвра только ленивый не пинал за нестабильную игру, Руни уже далеко не был тем крутым бомбардиром и постоянно угрожал уходом, выбивая прибавку к ЗП, Рио сдавал, Джонс/Смоллинг и близко не выглядели равной заменой, вечно перспективный Нани, Фабио практически выпал из состава, когда заиграл Рафаэль (да и вообще, по-моему, они никогда не были в форме одновременно). Думаю, не было тренера в мире, кроме Ферги, кто бы с тем составом взял чемпионство. И уж точно было понятно, что эти парни в таком составе больше не покажут такого же уровня игры.
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Ответ Жозе Толиачиньо
Молодец, рад, что знаешь последующие истории игроков, хоть и не без огрешностей Только вот речь о том, что они не были пенсионерами
Я по памяти писал, так что возможно где-то ошибся, за что прошу прощение. В совокупности травм и возраста что Рио, что серб были уже неликвидом при Фергюсоне в последний сезон, отчего и играли у него желторотые англичане, привозя может не голы, но моменты на регулярной основе. То есть у МЮ на то время нужно было менять весь центр обороны.
Я не хочу сказать, что Мойес не виноват от слова совсем, но он реально попал под каток. Ещё и Гилл ведь ушёл вместе с САФом, а вместо него пришёл Вудворд, который и к концу своей управленческой карьеры в Манчестере так не разобрался, как же спортивные вопросы решаются. С уходом 2 высококлассных специалистов, на которых всё концентрировалось, клуб рухнул, как карточный домик.
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