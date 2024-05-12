Уэйн Руни: «МЮ» стал 7-м при Мойесе, но ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас»

Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

– Находится ли тен Хаг под угрозой увольнения?

– Думаю, все они под угрозой: тренер, его штаб, игроки, отдел скаутинга, весь клуб.

Сезон заканчивается, впереди сложные матчи, после которых – финал Кубка Англии. Игроки должны показать, что хотят играть за этот клуб.

Сезон завершится большим матчем против «Манчестер Сити», но доказывать надо начинать уже сейчас. Нельзя просто включиться на финал, надо начинать с сегодняшнего дня – и до финала.

При Дэвиде Мойесе мы финишировали седьмыми, я был в той команде. Я помню, что Мойес лишился работы, но тогда ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас, – сказал бывший форвард « ».