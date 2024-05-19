Кассьерра сделал хет-трик за тайм с «Ахматом». Матео не забивал трижды за матч с 2022-го
Матео Кассьерра сделал первый хет-трик в составе «Зенита».
Нападающий отличился на 3-й, 9-й и 44-й минутах игры с «Ахматом» в 29-м туре Мир РПЛ.
В последний раз колумбиец забивал трижды за матч 21 мая 2022 года – в ворота «Динамо». Тогда он выступал за «Сочи».
Подробно со статистикой лучшего бомбардира текущего чемпионата России можно ознакомиться здесь.
Кассьерра забил три «Ахмату» в Грозном. С 19 голами форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 7 матчей без мячей
Но это маловероятно. Зенит сам во всем виноват растеряв преимущество
Шансы есть - забивает!