Кассьерра сделал хет-трик за тайм с «Ахматом». Матео не забивал трижды за матч с 2022-го

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Матео Кассьерра Сочи Футбол

Матео Кассьерра сделал первый хет-трик в составе «Зенита».

Нападающий отличился на 3-й, 9-й и 44-й минутах игры с «Ахматом» в 29-м туре Мир РПЛ.

В последний раз колумбиец забивал трижды за матч 21 мая 2022 года – в ворота «Динамо». Тогда он выступал за «Сочи».

Подробно со статистикой лучшего бомбардира текущего чемпионата России можно ознакомиться здесь.

Кассьерра забил три «Ахмату» в Грозном. С 19 голами форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 7 матчей без мячей

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10 комментариев
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Ну, и где были эти все голы в прошлые игры? Лучше бы забил в каждой игре по 1 голу, конечно, но все равно красавчик Матео. Лично к нему претензий не должно быть. Человек почти 20 забил
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Кассьерра: «Жди меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока»©️
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Ответ Вратарь Бага
Ясно, Зенит значит чемпион)
Ну если Зенит сможет Ростов одолеть и Краснодар каким то чудом справится с Диной то да
Но это маловероятно. Зенит сам во всем виноват растеряв преимущество
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кассьерра: «Жди меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока»©️
Надо, чтобы Кордоба ещё ментам сказал "Ты не пройдешь!")
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Несмотря на количество голов и моментов, матч выглядит пресным. Не знаю, связано ли это с тем, что в Грозном нет активных фанатов, или с тем, что игра разбивается на отрезки из-за повреждений и остановок
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Ответ Nogoi89
Ну, и где были эти все голы в прошлые игры? Лучше бы забил в каждой игре по 1 голу, конечно, но все равно красавчик Матео. Лично к нему претензий не должно быть. Человек почти 20 забил
Да он то причём?
Шансы есть - забивает!
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Ответ morpeh1992
Да он то причём? Шансы есть - забивает!
Так, об этом и пишу прямым текстом. Но, исходя из той жести, что вышло, было бы лучше, гипотетически, чтобы не в одном матче 3 гола сегодня, а в 3 предыдущих по одному.
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Ответ Вратарь Бага
Ясно, Зенит значит чемпион)
Валера не ляжет, надеюсь, должна быть интрига).
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