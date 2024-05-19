Кассьерра сделал хет-трик за тайм с «Ахматом». Матео не забивал трижды за матч с 2022-го

Матео Кассьерра сделал первый хет-трик в составе «Зенита».

Нападающий отличился на 3-й, 9-й и 44-й минутах игры с « » в 29-м туре Мир РПЛ.

В последний раз колумбиец забивал трижды за матч 21 мая 2022 года – в ворота «Динамо». Тогда он выступал за « ».

Подробно со статистикой лучшего бомбардира текущего чемпионата России можно ознакомиться здесь.

Кассьерра забил три «Ахмату» в Грозном. С 19 голами форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 7 матчей без мячей