Директор «Оренбурга» о переходе Воробьева в «Динамо»: «Интерес чувствуется, но без конкретики»
Дмитрий Андреев оценил вероятность трансфера Дмитрия Воробьева в «Динамо».
Сообщалось, что отступные за форварда «Оренбурга» – 2 млн евро.
«Мне сложно сказать, перейдет ли Воробьев в «Динамо», потому что я не там.
Интерес к нему чувствуется, но без конкретики», — сказал спортивный директор «Оренбурга».
В 12 матчах сезона Мир РПЛ на счету Воробьева 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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