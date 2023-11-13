Директор «Оренбурга» о переходе Воробьева в «Динамо»: «Интерес чувствуется, но без конкретики»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Дмитрий Андреев Дмитрий Воробьев Футбол

Дмитрий Андреев оценил вероятность трансфера Дмитрия Воробьева в «Динамо».

Сообщалось, что отступные за форварда «Оренбурга» – 2 млн евро.

«Мне сложно сказать, перейдет ли Воробьев в «Динамо», потому что я не там.

Интерес к нему чувствуется, но без конкретики», — сказал спортивный директор «Оренбурга».

В 12 матчах сезона Мир РПЛ на счету Воробьева 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария

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Dinamik1
Вместо Смолова само то.
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argentina10
ну в игре совсем не впечатлил....Личка его знает не плохо совсем, ему решать, думаю руководство не будет против, но и последние игры в этом сезоне надо еще показать нормально, что бы уж точно убедить, что "нужен, берем"..
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Fair_Play
Мне кажется, Краснодару под Кордобу совсем не помешал бы. Тем более свой воспитанник, красивая история могла бы получиться.
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Machine Head
По игре ничего не показал , хотя были пару моментов. Может убрать на месте одного двоих . Наверное, резкий . Но что-то выдающегося я не увидел. Но я и не специалист . Личке виднее. Кстати , Вера был на виду , но тоже ничего необычного.
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