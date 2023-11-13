Директор «Оренбурга» о переходе Воробьева в «Динамо»: «Интерес чувствуется, но без конкретики»

Дмитрий Андреев оценил вероятность трансфера Дмитрия Воробьева в «Динамо».

Сообщалось, что отступные за форварда «Оренбурга» – 2 млн евро.

«Мне сложно сказать, перейдет ли в « », потому что я не там.

Интерес к нему чувствуется, но без конкретики», — сказал спортивный директор « ».

В 12 матчах сезона Мир на счету Воробьева 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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