Фоден забил 6 голов дальними ударами в этой АПЛ и установил рекорд «Ман Сити»
Филип Фоден установил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ.
Полузащитник открыл счет в матче 38-го тура с «Вест Хэмом» дальним ударом.
В текущем чемпионате англичанин, признанный лучшим футболистом сезона, забил из-за пределов штрафной шесть раз. Прежде этого не удавалось ни одному игроку «горожан».
Позднее в игре с «Вест Хэмом» Фоден сделал счет 2:0. Sports ведет текстовую трансляцию матча.
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