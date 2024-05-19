Фоден забил 6 голов дальними ударами в этой АПЛ и установил рекорд «Ман Сити»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия рекорды Филип Фоден Футбол

Филип Фоден установил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ.

Полузащитник открыл счет в матче 38-го тура с «Вест Хэмом» дальним ударом.

В текущем чемпионате англичанин, признанный лучшим футболистом сезона, забил из-за пределов штрафной шесть раз. Прежде этого не удавалось ни одному игроку «горожан».

Позднее в игре с «Вест Хэмом» Фоден сделал счет 2:0. Sports ведет текстовую трансляцию матча.

Фоден признан игроком сезона АПЛ. Хавбек «Ман Сити» опередил Холанда, Палмера, Райса, Эдегора

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58 комментариев
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Снял все вопросы по лучшему игроку сезона
+23
-3
+20
Сити чемпион )
+13
-2
+11
Символично что лучший игрок сезона ставит победную точку в чемпионате.
+10
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+9
парень тащит когда надо. Если бы не гребанный Ковачич, который пеналь не смог забить, мог бы замахнуться и на ЗМ в случае выигрыша ЛЧ. До сих не понимаю Пэпа, какой нафуй Ковачич..взять и заменить Холланда который умеет бить пенали, смех ))
+4
0
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Не надо было недооценивать Лунина :), а наш великий Мадрид никогда не будет досягаем до "мощного" Сити.
а Лунька то причём, ты хоть видел куда этот дурень ударил ? :-D
+2
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+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Мой любимый Марко Ройс снова не чемпион Германии(mc Нагучев)
да, даже в победе Германии на ЧМ 2014 не поучаствовал. ..
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Вариантов видать не было особых
варианты были, бить как игроки Реала, в углы, на силу и технику ))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
На то ты и человек с критическим мышлением, что крайне редко встречается у людей симпатизирующим Барсе и Ман Сити
просто надо стараться быть объективным. тем более в таком возрасте. вот все считают Зидана лучшим тренером Мадрида, а по мне так Анчелотти сильнее. еще в 2013- 2014 я сказал ну наконец-то у Реала тренер которому симпатизируешь, спокойный уверенный. вот сейчас я вижу подтверждение своих слов
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Ответ Машина Мощная
Ройс невезучий какой-то...
Мой любимый Марко Ройс снова не чемпион Германии(mc Нагучев)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Многие ведь хотят её победы только из за Ройса
Ройс невезучий какой-то...
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Ответ Машина Мощная
не знаю, я не предсказывал вылет Мадрида, я до последнего не мог сказать, кто выиграет в матче с Ман Си. 3-3 не было каким-то решающим показателем. я до сих удивлён как Холланд в том моменте попал в штангу, когда ударил головой. раньше он с таких позиций головой так не мазал) у парня спад в конце сезона ))
На то ты и человек с критическим мышлением, что крайне редко встречается у людей симпатизирующим Барсе и Ман Сити
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Зарешал правильный настрой, а он у Мадрида всегда работает лучше всех, да бывают позоры наподобии 4 0, но Мадрид не смотрит на них в отличии от его хейтеров, он делает из него правильные выводы, пока хейтеры пытаются через слёзы предсказать вылет Мадрида, сам Мадрид берёт и спокойно делает то что он задумал(это я про глоров Барсы, к которым ты не относишься)
не знаю, я не предсказывал вылет Мадрида, я до последнего не мог сказать, кто выиграет в матче с Ман Си. 3-3 не было каким-то решающим показателем. я до сих удивлён как Холланд в том моменте попал в штангу, когда ударил головой. раньше он с таких позиций головой так не мазал) у парня спад в конце сезона ))
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Ответ Машина Мощная
хотелось бы не недооценивать Боруссию, но здравый смысл говорит что шансов у них почти нет.
Многие ведь хотят её победы только из за Ройса
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0
Ответ Машина Мощная
варианты были, бить как игроки Реала, в углы, на силу и технику ))
Зарешал правильный настрой, а он у Мадрида всегда работает лучше всех, да бывают позоры наподобии 4 0, но Мадрид не смотрит на них в отличии от его хейтеров, он делает из него правильные выводы, пока хейтеры пытаются через слёзы предсказать вылет Мадрида, сам Мадрид берёт и спокойно делает то что он задумал(это я про глоров Барсы, к которым ты не относишься)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Я тоже считаю, что ЛЧ уедет в музей Мадрида, но недооценивать Боруссию я бы не стал
хотелось бы не недооценивать Боруссию, но здравый смысл говорит что шансов у них почти нет.
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Ответ Машина Мощная
неее..у Боруссии шансов нет против реала, испанцев уже можно поздравить с победой в турнире )
Я тоже считаю, что ЛЧ уедет в музей Мадрида, но недооценивать Боруссию я бы не стал
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Ответ Potapson
Символично что лучший игрок сезона ставит победную точку в чемпионате.
Ещё не поставлена.2 тайм решит всё.Арсенал тоже сравнял.
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Ответ Машина Мощная
просто надо стараться быть объективным. тем более в таком возрасте. вот все считают Зидана лучшим тренером Мадрида, а по мне так Анчелотти сильнее. еще в 2013- 2014 я сказал ну наконец-то у Реала тренер которому симпатизируешь, спокойный уверенный. вот сейчас я вижу подтверждение своих слов
Всё верно, дон Карло лучше как тренер, ещё и потому что он редко на игроков кричит, да и впринципе по его мимике лица не всегда ясно нервничает он или нет, а Зизу лишь идеальный психолог, умеющий взбодрить команду в сложный момент, он плохой тактик в отличии от Анчелотти
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Ответ Машина Мощная
да, даже в победе Германии на ЧМ 2014 не поучаствовал. ..
Зато Гётце про своего друга не забыл, забив гол в финале
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Всё верно, дон Карло лучше как тренер, ещё и потому что он редко на игроков кричит, да и впринципе по его мимике лица не всегда ясно нервничает он или нет, а Зизу лишь идеальный психолог, умеющий взбодрить команду в сложный момент, он плохой тактик в отличии от Анчелотти
мне кажется Зидану больше фартило, а у Дона Карло победы уверенные в основном.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Зато Гётце про своего друга не забыл, забив гол в финале
ну друг другом, а медалька то одна ))
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Ответ Машина Мощная
ну друг другом, а медалька то одна ))
Но ему то приятно было всё равно
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Ответ Машина Мощная
мне кажется Зидану больше фартило, а у Дона Карло победы уверенные в основном.
Ну если судить по самим финалам то я бы так не сказал, всего лишь 1 победа за пределами основного времени и уверенный разгром крутого Юве
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну если судить по самим финалам то я бы так не сказал, всего лишь 1 победа за пределами основного времени и уверенный разгром крутого Юве
у меня друг болеет за Ювентус, вот уж где истинная боль, в 2015 в финале отлетели от Барсы, в 2017 от Реала )
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Ответ Машина Мощная
у меня друг болеет за Ювентус, вот уж где истинная боль, в 2015 в финале отлетели от Барсы, в 2017 от Реала )
Кубки жестянки бесполезные(цитата про Юве)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Кубки жестянки бесполезные(цитата про Юве)
ну ладно хотя бы в Италии погегемонили ))
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Ответ Машина Мощная
ну ладно хотя бы в Италии погегемонили ))
Их рекорд будет вечным, никто их 9 чемпионств подряд не повторит(в Серии А естественно)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Их рекорд будет вечным, никто их 9 чемпионств подряд не повторит(в Серии А естественно)
не помню сколько там у Баерн Мюнхена подряд рекорд ??
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Ответ Машина Мощная
не помню сколько там у Баерн Мюнхена подряд рекорд ??
10, но я же всё таки о Серии А говорил
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Ответ Блуждающий странник
Зачем Сити ждать серию пенальти и держать на поле такого игрока? Серия пенальти - лотерея, игра была в руках Сити. Поэтому Гвардиола и снял своего главного напа, который выпал из игры
лотерея? мастерство исполнения не в счёт ??
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