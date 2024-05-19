Гончаренко о 3:3 с «Оренбургом»: «Урал» играл на победу. Все получили суперэмоции, потенциал у команды очень хороший»
Виктор Гончаренко отреагировал на ничью с «Оренбургом» (3:3) в 29-м туре Мир РПЛ.
– Как и в любом матче этого чемпионата, «Урал» в каких‑то моментах действовал очень хорошо, а в каких‑то – очень плохо.
Понятно, что и у соперника был свой план. Думаю, что все получили суперэмоции. Конечно, быстро пропускать не хочется, но потенциал у команды очень хороший, мы можем возвращаться в игру.
– Что нужно сделать, чтобы команда в обороне действовала более четко?
– Нужно лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Нужно смотреть, какие у нас варианты есть.
Мы играли на победу, хотели выиграть, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
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