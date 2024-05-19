Гончаренко о 3:3 с «Оренбургом»: «Урал» играл на победу. Все получили суперэмоции, потенциал у команды очень хороший»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Оренбург Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко отреагировал на ничью с «Оренбургом» (3:3) в 29-м туре Мир РПЛ.

– Как и в любом матче этого чемпионата, «Урал» в каких‑то моментах действовал очень хорошо, а в каких‑то – очень плохо.

Понятно, что и у соперника был свой план. Думаю, что все получили суперэмоции. Конечно, быстро пропускать не хочется, но потенциал у команды очень хороший, мы можем возвращаться в игру.

– Что нужно сделать, чтобы команда в обороне действовала более четко?

– Нужно лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Нужно смотреть, какие у нас варианты есть.

Мы играли на победу, хотели выиграть, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

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3 комментария
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Играли на победу без центра поля…повезло, что Бегич стреляет почти без промаха, лучший игрок команды в последних 4 матчах 🔥Жаль не дожали в конце!
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Конечно, ГТ хочет поддержать игроков. Но какой ВМГ потенциал у этого состава видит? Все более-менее приличные игроки в возрасте 35+. Остальные по уровню - максимум игроки ФНЛ. Разве что молодые Ишков и Дмитриев имеют время прибавить в мастерстве.
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От карелов до бурят
Все болеют за Ахмат!
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