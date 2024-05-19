Деограсия о 3:3 с «Уралом»: «Я зол. Ведя 3:1, должны были побеждать. У «Спартака» нужно выигрывать»

Давид Деограсия зол из-за ничьей «Оренбурга» с «Уралом» (3:3) в Мир РПЛ.

– Можно ли говорить о том, что «Оренбург» удовлетворен результатом матча с « »?

– Нет, я бы так не сказал. Хоть я и улыбаюсь, но я зол. Ведя в счете 3:1 на выезде, должны были победу забирать, но мы будем продолжать дальше.

Как я говорил перед матчем, «Урал» будет делать много навесов в штрафную. Мы понимали, что команда будет высоко располагаться и оставлять много места за спиной защитников. Мы использовали эти моменты, забили гол с контратаки.

– Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?

– Мы понимали, что «Урал» опасен на стандартах, и работали над этим. Команда была к этому готова.

Думаем, в следующем матче против « » нужно будет выигрывать, – сказал главный тренер « » после матча 29-го тура.