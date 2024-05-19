Деограсия о 3:3 с «Уралом»: «Я зол. Ведя 3:1, должны были побеждать. У «Спартака» нужно выигрывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Оренбург Матч ТВ Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия зол из-за ничьей «Оренбурга» с «Уралом» (3:3) в Мир РПЛ.

– Можно ли говорить о том, что «Оренбург» удовлетворен результатом матча с «Уралом»?

– Нет, я бы так не сказал. Хоть я и улыбаюсь, но я зол. Ведя в счете 3:1 на выезде, должны были победу забирать, но мы будем продолжать дальше.

Как я говорил перед матчем, «Урал» будет делать много навесов в штрафную. Мы понимали, что команда будет высоко располагаться и оставлять много места за спиной защитников. Мы использовали эти моменты, забили гол с контратаки.

– Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?

– Мы понимали, что «Урал» опасен на стандартах, и работали над этим. Команда была к этому готова.

Думаем, в следующем матче против «Спартака» нужно будет выигрывать, – сказал главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 29-го тура.

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6 комментариев
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Ну вот так играть с Уралом в концовке сезона. Если висят на грани вылета то всё равно в нужных матчах очки набирают. Удивительно живуч Урал. Оренбург хоть 1 очко увёз, Балтика вообще с нулём уехала чтобы потом ещё и во втором матче подряд получить в доп. время уже не 1, а 2 штуки от Динамо.
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Густаво Фринг злится
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Понимаю эмоции Деограсии, когда упускаешь победу, ведя по ходу матча в 2 мяча. Но по факту, если быть объективным, ничья - справедливый результат для обеих команд в этом екатеринбургском триллере.
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Комментарий удален модератором
Обломитесь у Спартака выиграть...
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Ответ edward_freeman
Комментарий удален модератором
А это здесь с какой стороны? Бедный, как же тебя пучит.
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