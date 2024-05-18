Семин об отстуствии россиян в штабе Станковича в «Спартаке»: «Меня это волнует. Возможно, хороший тренер и будут результаты, но он уйдет когда-то»

Теги Спартак Локомотив Юрий Семин Деян Станкович премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Юрий Семин высказался об отсутствии россиян в штабе Деяна Станковича в «Спартаке».

В штаб 45-летнего серба войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Кроме того, в команде останется нынешний и.о. главного тренера Владимир Слишкович. 

«Меня интересует один вопрос. Когда-то в «Локомотив» привезли огромную группу специалистов, и в этой группе не нашлось места российским тренерам «Локомотива». В данной ситуации меня это волнует.

Вполне возможно, он хороший тренер, возможно, будут результаты, но он уйдет когда-то. Если бы с ним рядом работали наши специалисты, значит, у нас в стране остались бы тренеры, которые проанализировали бы его работу.

Это был бы плюс для развития нашего футбола. Когда я работал тренером за границей, мне говорили: «Ты с собой можешь взять максимум двух человек, потому что вы уйдете, а кто-то же из наших тренеров должен остаться», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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2 комментария
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Только не говорите, что это должен быть Мостовой)))
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Ответ Вячеслав Припузов
Только не говорите, что это должен быть Мостовой)))
Мостового можно было хотя б на тренерскую стажировочку:взаимно попиарились, Мостовой ещё больше взялся за ум разум,постукивал о тайнах в команде,да и как тоже большой мастер постукивал со Станковичем в дырдыр ))
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