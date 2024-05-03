Клопп о перепалке с Салахом: «Ситуация полностью решена – нет проблем. Мы настолько уважаем друг друга, что можем разобраться, независимо от внешнего шума»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп рассказал, что разрешил конфликт с Мохамедом Салахом.

Футболист и главный тренер «Ливерпуля» поругались в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).

Перед тройной заменой на 79-й минуте игры Юрген Клопп что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал. Между Салахом и тренером завязалась словесная перепалка, в результате которой футболист активно жестикулировал и выражал недовольство.

«Ситуация полностью решена. Нет проблем. Мы давно знаем друг друга и настолько уважаем друг друга, что можем разобраться с этим, независимо от внешнего шума.

Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных.

Поэтому, конечно, этого можно было бы избежать», – сказал Клопп.

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»

2 комментария
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>>Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных.

Тонкий намек на то, что Салах стал играть спустя рукава, за то на лавочку и присел? Если так, то фиг его знает, насколько там конфликт исчерпан, раз следующим же предложением он вуалирует недовольство.
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