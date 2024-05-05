Клопп о возможном уходе игроков из «Ливерпуля» вслед за ним: «Мы не бросали школу, когда любимый учитель уходил на пенсию. Проявлять себя в новых условиях полезно»

Юрген Клопп высказался о возможном уходе игроков «Ливерпуля» вслед за ним.

Ранее главный тренер мерсисайдцев объявил, что покинет команду по окончании сезона.

– Обсуждал ли свое будущее в « » без нынешнего тренера?

– Нет, и не должен. Никто не говорил со мной об этом. Мы не бросали школу, когда любимый учитель уходил на пенсию. У меня не было одних и тех же учителей всю мою жизнь.

На меня влияли разные люди, и ты берешь все от каждого человека, которого встречаешь на своем пути. Мы очень любим друг друга, у нас хорошие отношения, но то тут, то там возникают небольшие разногласия, что совершенно нормально.

Для игроков сейчас лучше, что они не знают, что будет дальше. Хорошо, что им придется снова проявлять себя в новых условиях. Это полезно в жизни.

Мы всегда стремимся к безопасности: один и тот же отпуск, один и тот же отель и одно и то же место на пляже. Но на самом деле есть смысл поехать и на другой пляж, – сказал .

Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Говорят, я выгляжу очень усталым – я просто стар! Для этой работы нужны все силы, 80% недостаточно. Ты работаешь 24/7, если тебе не все равно»