«Зенит» возьмет 6-й титул в РПЛ кряду только при двух победах в двух турах и поражении «Динамо» от «Краснодара»
Чемпионская серия «Зенита» близка к тому, чтобы прерваться.
Сегодня «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в 29-м туре Мир РПЛ (4:1) и укрепило свое лидерство в турнирной таблице – на его счету 56 очков.
«Зенит» занимает вторую строчку и отстает от москвичей на 5 баллов при матче в запасе.
Сине-бело-голубые могут взять шестой чемпионский титул подряд только в том случае, если обыграют «Ахмат» и «Ростов» в последних турах, а «Динамо» проиграет «Краснодару».
Петербуржцы встретятся с «Ахматом» завтра, 19 мая. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Так что все закономерно
а перегореть то элементарно просто, но краснодар сам перегорит, поэтому ничья будет