«Зенит» возьмет 6-й титул в РПЛ кряду только при двух победах в двух турах и поражении «Динамо» от «Краснодара»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Чемпионская серия «Зенита» близка к тому, чтобы прерваться.

Сегодня «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в 29-м туре Мир РПЛ (4:1) и укрепило свое лидерство в турнирной таблице – на его счету 56 очков.

«Зенит» занимает вторую строчку и отстает от москвичей на 5 баллов при матче в запасе.

Сине-бело-голубые могут взять шестой чемпионский титул подряд только в том случае, если обыграют «Ахмат» и «Ростов» в последних турах, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

Петербуржцы встретятся с «Ахматом» завтра, 19 мая. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. 

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72 комментария
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Зенит унылой и посредственной игрой весной сам себе максимально усложнил путь к титулу. Динамики обязаны брать одно очко при таком огненном финишном отрезке, и, разумеется, чемпионство Динамо будет заслуженным, вымученным до слез, крови, пота и страданий за почти четверть века звездеца. Осталось дождаться формального статуса чемпиона.
+110
-6
+104
Ответ Black Phoenix
Зенит унылой и посредственной игрой весной сам себе максимально усложнил путь к титулу. Динамики обязаны брать одно очко при таком огненном финишном отрезке, и, разумеется, чемпионство Динамо будет заслуженным, вымученным до слез, крови, пота и страданий за почти четверть века звездеца. Осталось дождаться формального статуса чемпиона.
Вообще то не четверть, а почти полвека звездеца.
+56
-1
+55
Вообще не удивит такой исход….. но, надеюсь - Динамо все же чемпион💪🏻
+59
-7
+52
Зенит сам виноват теряя очки где попало
Так что все закономерно
+33
-5
+28
Помните, как менялось настроение у Лички? Сперва он говорил, после серии побед, что Динамо готово стать чемпионом. Потом череда неудачных игр и чемпионство оценивалось Личкой только в 20%! И тут такой удачный финиш и до чемпионства осталось всего 1(!) очко! Будем болеть за бело-голубых!
+16
-4
+12
Ответ Filipp Gorski
Зенит сам виноват теряя очки где попало Так что все закономерно
Так все команды теряли очки где попало .
+14
-3
+11
Достижение Семака как тренера -Чемпионство Динамо.
+18
-8
+10
Ответ IRON MAN
Вообще то не четверть, а почти полвека звездеца.
Ну, я беру отсчёт с нулевых, потому что в девяностые Динамо демонстрировал большую часть времени стабильность. А на фоне гегемонии того Спартака конкурировать за золото было архисложно любой команде.
+12
-4
+8
Всё просто. Если Динамо не возьмёт балл, а зенит выиграет 2/2, значит, они всё же более заслуживают. Ваш капитан о. (Я за Динамо, если что.)
+8
-1
+7
Ответ Илья Савчук
Да тут полностью согласен. Ну ничего, без премий посидят год, мотивация сразу появится на новый титул, а то после 5 лет чемеионств разучились забивать.
При всей моей симпатии к Семаку как к бывшему армейцу, Зенит мне сейчас ни капли не жалко. Чемпион не должен играть настолько отвратительно на финишной прямой, и победа в ЧР для нынешнего Зенита точно была бы незаслуженной.
+4
-1
+3
Ответ Black Phoenix
Зенит унылой и посредственной игрой весной сам себе максимально усложнил путь к титулу. Динамики обязаны брать одно очко при таком огненном финишном отрезке, и, разумеется, чемпионство Динамо будет заслуженным, вымученным до слез, крови, пота и страданий за почти четверть века звездеца. Осталось дождаться формального статуса чемпиона.
Да тут полностью согласен. Ну ничего, без премий посидят год, мотивация сразу появится на новый титул, а то после 5 лет чемеионств разучились забивать.
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Ответ rychkovm1970@gmail.com
зенит проиграет 2 тура к ряду. и не возьмет серебро
К какому ряду?..
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Ответ pogbadrogba
Я Вам больше скажу, все адекватные болельщики понимают, что чемпионство проиграли сами, а Динамо реально заслужило
Вот именно. Петербуржцам некого винить, кроме как самих себя за провальную весну. И ведь это не пара матчей, а целая серия выступлений с потерянными очками в ключевой момент. Чемпионаты так не выигрываются.
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Ответ Filipp Gorski
Зенит сам виноват теряя очки где попало Так что все закономерно
Так в прошлые сезоны конкуренты тоже теряли очки. А Зенит весь сезон шел вторым за краснодаром. но они уже при Ивиче стали терять очки. Зенит весь сезон играет отвратно
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Судить про итоговую таблицу будем по окончанию последнего матча.А по Зениту могу сказать, сами обложались, нечего пытаться играть лишь на одном индивидуальном мастерстве.Ведь давно известно : Порядок бьёт класс.И это в первую очередь результат Семака.
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У Зенита из последних 6-ти матчей одна победа и та по пенальти. Должно произойти что то экстраординарное, ну чтобы Зенит взял 6 очков за две игры.
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А ещё Зенит может слетать на Марс, если будет на чём.
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Ахмат не обыграют
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Ответ Prise
А если не возьмет, то и ничего страшного. Невозможно выигрывать каждый год. А к 100 летию вторую звезду на эмблеме успели получить. То что Спартак выигрывал 6 чемпионат подряд волнует только болельщиков Спартака) им остаётся только кичиться былыми чемпионствами, во времена разрухи в стране, когда все более менее игроки шли в Спартак где попили более-менее нормальные зарплаты и во времена когда Спартаку сдавали матчи) ну пускай радуются, пускай) а Зенит дальше продолжит писать историю)
Ну поплач теперь! Это не Спартаковские болельшики, а ваш мюллер хотел шестое чемпионство! Так что отмазка не прокатила!
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Если выиграет Динамо сильно не расстроюсь,ибо Зенит сам себя закопал в эту яму,такая оплеуха должна пойти на пользу
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Ответ CoMoBo3
Лучше и не скажешь. Умудрился снять проклятие маяка, гений, продлить до 2050-го! 😎
Это позор на века. Маяк не обнулен, но Динамо чемпион. Спасибо Семак.
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Ответ Black Phoenix
При всей моей симпатии к Семаку как к бывшему армейцу, Зенит мне сейчас ни капли не жалко. Чемпион не должен играть настолько отвратительно на финишной прямой, и победа в ЧР для нынешнего Зенита точно была бы незаслуженной.
Спокойно и адекватно. Подписываюсь под каждым словом
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Ответ Игорь Максимилианов
Ну поплач теперь! Это не Спартаковские болельшики, а ваш мюллер хотел шестое чемпионство! Так что отмазка не прокатила!
Где Зенит, а где Спартак🤣
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Ответ Black Phoenix
Зенит унылой и посредственной игрой весной сам себе максимально усложнил путь к титулу. Динамики обязаны брать одно очко при таком огненном финишном отрезке, и, разумеется, чемпионство Динамо будет заслуженным, вымученным до слез, крови, пота и страданий за почти четверть века звездеца. Осталось дождаться формального статуса чемпиона.
там еще и очищение ФНЛом было! Так что действтиельно заслужили
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Ответ Архитектор Мендисабаль
К какому ряду?..
Не поймёт.
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Ответ Black Phoenix
Зенит унылой и посредственной игрой весной сам себе максимально усложнил путь к титулу. Динамики обязаны брать одно очко при таком огненном финишном отрезке, и, разумеется, чемпионство Динамо будет заслуженным, вымученным до слез, крови, пота и страданий за почти четверть века звездеца. Осталось дождаться формального статуса чемпиона.
76 осень. Проклятье Севидова осталось
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Ответ Prise
А если не возьмет, то и ничего страшного. Невозможно выигрывать каждый год. А к 100 летию вторую звезду на эмблеме успели получить. То что Спартак выигрывал 6 чемпионат подряд волнует только болельщиков Спартака) им остаётся только кичиться былыми чемпионствами, во времена разрухи в стране, когда все более менее игроки шли в Спартак где попили более-менее нормальные зарплаты и во времена когда Спартаку сдавали матчи) ну пускай радуются, пускай) а Зенит дальше продолжит писать историю)
А какие это игроки? Ну так, навскидку. Ты же назовешь два-три игрока, которых Спартак забрал у конкурентов, ты же не балабол?
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Ответ Prise
А если не возьмет, то и ничего страшного. Невозможно выигрывать каждый год. А к 100 летию вторую звезду на эмблеме успели получить. То что Спартак выигрывал 6 чемпионат подряд волнует только болельщиков Спартака) им остаётся только кичиться былыми чемпионствами, во времена разрухи в стране, когда все более менее игроки шли в Спартак где попили более-менее нормальные зарплаты и во времена когда Спартаку сдавали матчи) ну пускай радуются, пускай) а Зенит дальше продолжит писать историю)
Что-то подобное в этом сезоне как-то прогонял зенитовец "я помню как плохо было в футболе 90-х". Правда, потом оказалось, что он 94 г.р. и из тех времен помнит только тихий час и манку. В 90-е в плане денег те же Динамо, Алания, Ротор, Локомотив часто предлагали гораздо лучшие условия в плане денег (Нидергаус с Есиповым даже приехали в Москву сначала, но их просто соблазнили лучшими условиями). И таких случаев много. но откуда это знать питерским глорам?))
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Ответ Бегемотик
Достижение Семака как тренера -Чемпионство Динамо.
Просто Семак хочет собрать всю коллекцию наград. Золото серебро бронза. Пусть динамики попадаются раз в полвека)))
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Ответ MyGerodot
Судя по тому, как Динамо сейчас играет и как рвётся к титулу, то рассчитывать на их проигрыш Краснодару - не приходится. Они в пылу победы, в огне. Разве что перегорят, что маловероятно.
ну всякое бывает
а перегореть то элементарно просто, но краснодар сам перегорит, поэтому ничья будет
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