«Зенит» возьмет 6-й титул в РПЛ кряду только при двух победах в двух турах и поражении «Динамо» от «Краснодара»

Чемпионская серия «Зенита» близка к тому, чтобы прерваться.

Сегодня «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в 29-м туре Мир (4:1) и укрепило свое лидерство в турнирной таблице – на его счету 56 очков.

« » занимает вторую строчку и отстает от москвичей на 5 баллов при матче в запасе.

Сине-бело-голубые могут взять шестой чемпионский титул подряд только в том случае, если обыграют «Ахмат» и «Ростов» в последних турах, а « » проиграет « ».

Петербуржцы встретятся с «Ахматом» завтра, 19 мая. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.