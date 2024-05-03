Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Лейпциг», «Бавария» и «Боруссия» проведут матчи в субботу, «Байер» сыграет в воскресенье
«Хоффенхайм» примет «Лейпциг» в матче 32-го тура Бундеслиги.
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет против «Аугсбурга», «Бавария» в гостях встретится со «Штутгартом».
В воскресенье «Айнтрахт» проведет игру с «Байером».
32-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 21.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 5 мая, 18.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 5 мая, 20.30, «Фойт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.