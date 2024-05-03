Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Лейпциг», «Бавария» и «Боруссия» проведут матчи в субботу, «Байер» сыграет в воскресенье

«Хоффенхайм» примет «Лейпциг» в матче 32-го тура Бундеслиги.

В субботу дортмундская « » сыграет против « », « » в гостях встретится со « ».

В воскресенье « » проведет игру с « ».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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