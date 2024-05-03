Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Лейпциг», «Бавария» и «Боруссия» проведут матчи в субботу, «Байер» сыграет в воскресенье

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«Хоффенхайм» примет «Лейпциг» в матче 32-го тура Бундеслиги.

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет против «Аугсбурга», «Бавария» в гостях встретится со «Штутгартом».

В воскресенье «Айнтрахт» проведет игру с «Байером».

Чемпионат Германии

32-й тур

Хоффенхайм – РБ Лейпциг
Дата проведения
3 мая, 21.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия Д – Аугсбург
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вольфсбург – Дармштадт
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вердер – Боруссия М
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Штутгарт – Бавария
Дата проведения
4 мая, 16.30, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кельн – Фрайбург
Дата проведения
4 мая, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Унион – Бохум
Дата проведения
5 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Айнтрахт Ф – Байер
Дата проведения
5 мая, 18.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хайденхайм – Майнц
Дата проведения
5 мая, 20.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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