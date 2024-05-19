Губернатор Самарской области: «3-е поражение «Крыльев» подряд болельщиками расценивается как неуважение. Рассчитываю, что клуб поработает над повышением ответственности тренеров и игроков» 

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Осинькин Дмитрий Азаров Футбол

Дмитрий Азаров недоволен серией поражений «Крыльев Советов» из 3 матчей в Мир РПЛ.

В субботу самарцы проиграли в гостях «Динамо» (1:4).

«Результат «Крыльев» в сегодняшнем матче откровенно разочаровал. Считаю, что Марцел Личка тактически переиграл Игоря Осинькина. Как там тренер нашей команды сказал на послематчевой пресс-конференции? Что мы две трети матча играли в хороший футбол? Да не в хороший футбол надо играть две трети матча, а очки надо зарабатывать! Все команды это понимают. 

И «Крыльям Советов» тоже надо понимать, что в конце сезона уж точно надо концентрироваться на очках. Хороший футбол — это когда есть результат. Результата у «Крыльев» сегодня не было. Надо настраивать команду на победу, на полную самоотдачу, на то, чтобы добывать очки. У тренерского штаба, очевидно, это не получилось.

Считаю, что «Динамо» переиграло «Крылья» в первую очередь тактически. Соперники тактику «Крыльев» хорошо изучили. Об этом, собственно, и главный тренер «Динамо» сказал: мы понимали, в какой футбол будут играть «Крылья». Даже ведущие клубы, которые в том числе претендуют на чемпионство, не стесняются менять тактику в зависимости от соперника и показывать, если нужно для результата, чего ждут болельщики, где-то и более закрытый футбол. Значит, наши соперники благодаря вариативности тактик получают некоторое преимущество. И сегодня это было очевидно.

Третье поражение «Крыльев» подряд на финише сезона многими болельщиками расценивается как неуважение. Рассчитываю, что совет директоров клуба, руководство «Крыльев» поработает над повышением ответственности и тренерского штаба, и игроков.

Жаль, что сегодняшним результатом, на мой взгляд, градус интриги в борьбе за золото РПЛ был снижен. Конечно, было бы здорово для такого крутого чемпионата, чтобы только победа команд-претендентов в последнем туре приводила к чемпионству», — сказал губернатор Самарской области.

После 29 матчей «Крылья» занимают в таблице 8-е место.

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8 комментариев
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А губернатор самарской области не хочет оценить качество своей работы?
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А в Самарской области проблем то нет, Осинькин последняя так понимаю.
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А кто мне скажет, где сейчас Равиль Аряпов седьмой номер советских Крыльев.
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Окей, тогда как воспринимать шестиматчевую безвыигрышную серию Зенита этой весной, если уже три проигранных матча - неуважение и персональное, наплевательское отношение к болельщикам? Это я молчу про аутсайдеров, где безвыигрышные серии из 5, 8, даже 10 матчей - норма, и закономерность. На то они и аутсайдеры.
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Знаток
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ему из Питера позвонили что ли ..
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Ответ TheCasper13
А губернатор самарской области не хочет оценить качество своей работы?
Не
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