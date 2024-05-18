Осинькин об 1:4: «Легко влетали голы, все притягивалось в воротах. У «Динамо» есть какой‑то фарт. Возможно, чемпионский»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Динамо».
Самарский клуб проиграл матч 29-го тура Мир РПЛ со счетом 1:4.
«Мы понимали важность игры, целенаправленно готовились, нам тоже нужны очки. По тому, как проходили две трети матча, мы показали хороший футбол. Конечно, не хватало остроты, мы понимаем это. Но сам матч и то, как мы играли, подстраивались и пытались сделать игру неудобной для «Динамо» – нормально.
Все три [голевые] ситуации – стандарты. Нам не хватило индивидуальных физических сил, чтобы противостоять сопернику. Мы хотели выиграть, до счета 1:3 мы делали все, чтобы вернуться в игру. Но сегодня легко влетали голы, все притягивалось в воротах. После сочинских и калининградских голов есть какой‑то фарт у «Динамо». Возможно, чемпионский, – сказал Осинькин.
С отличной победой СораДники!!!