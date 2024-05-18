Осинькин об 1:4: «Легко влетали голы, все притягивалось в воротах. У «Динамо» есть какой‑то фарт. Возможно, чемпионский»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Динамо».

Самарский клуб проиграл матч 29-го тура Мир РПЛ со счетом 1:4. 

«Мы понимали важность игры, целенаправленно готовились, нам тоже нужны очки. По тому, как проходили две трети матча, мы показали хороший футбол. Конечно, не хватало остроты, мы понимаем это. Но сам матч и то, как мы играли, подстраивались и пытались сделать игру неудобной для «Динамо» – нормально.

Все три [голевые] ситуации – стандарты. Нам не хватило индивидуальных физических сил, чтобы противостоять сопернику. Мы хотели выиграть, до счета 1:3 мы делали все, чтобы вернуться в игру. Но сегодня легко влетали голы, все притягивалось в воротах. После сочинских и калининградских голов есть какой‑то фарт у «Динамо». Возможно, чемпионский, – сказал Осинькин.

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6 комментариев
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Мастерство, да и фарт тоже, тьфу-тьфу-тьфу, а ещё есть Личка, Тюкавин, Нгамале, Бальбуэна, Бителло и человек 20-25, настоящей команДы вместе с ТШ! ))
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+16
А вообще по-моему это все флюиды российских болел желающих обновление чемпиона ха-ха
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Осинькин лукавит, надо достойно принимать разгром Крылышек. Абсолютно никакого фарта, если посмотреть статистику этого матча, то сегодняшняя победа Динамо, это абсолютная закономерность.
С отличной победой СораДники!!!
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"Нам тоже нужны очки". Однако интрига. Опоздал с этой фразой месяца на два. Осинькин прямо мастер давать бредовые интервью.
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По первому тайму трудно было предсказать разгром, но во втором динамовцы раскочегарились⚽⚽⚽⚽👏👏👏
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У Динамо не было фарта 48 лет и вот он пришёл вместе с тренером Личкой.
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