Отступные Шешко увеличились с 50 млн евро до 65 млн благодаря результативности. Форвард «Лейпцига» интересен «Арсеналу», «МЮ», «Челси» и «Милану»
Отступные за Беньямина Шешко увеличились с 50 млн евро до 65 млн.
Это произошло благодаря результативности форварда «РБ Лейпциг» – в дебютном сезоне за немецкий клуб 20-летний игрок сборной Словении забил 18 голов в 42 матчах во всех турнирах.
При этом максимально стоимость Шешко могла возрасти до 70-75 млн.
Сообщалось, что главный претендент на нападающего – «Арсенал», также он интересен «Милану», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».