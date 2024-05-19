Отступные Шешко увеличились с 50 млн евро до 65 млн благодаря результативности. Форвард «Лейпцига» интересен «Арсеналу», «МЮ», «Челси» и «Милану»

Отступные за Беньямина Шешко увеличились с 50 млн евро до 65 млн.

Это произошло благодаря результативности форварда « » – в дебютном сезоне за немецкий клуб 20-летний игрок сборной Словении забил 18 голов в 42 матчах во всех турнирах.

При этом максимально стоимость могла возрасти до 70-75 млн.

Сообщалось, что главный претендент на нападающего – «Арсенал», также он интересен «Милану», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».