«Милан» контактировал с агентами Шешко. Отступные форварда «Лейпцига» – 50 млн евро

Теги Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг деньги Беньямин Шешко Футбол

Беньямин Шешко может перейти в «Милан» из «Лейпцига» за 50 миллионов евро.

Ранее Metro со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщило, что Златан Ибрагимович готов помочь «Милану» с трансфером 20-летнего словенского нападающего. 

Подписание нападающего является вторым по значимости приоритетом «Милана», а первым – поиск нового главного тренера. Целью номер один на роль форварда является Шешко, чье имя давно находится в шорт-листе клуба.

Сегодня агентство, представляющее интересы нападающего, разместило в социальных сетях сообщение, из которого следует, что кто-то из представителей игрока посещал офис «Милана». La Gazzetta dello Sport подтверждает, что встреча между клубом и кем-то из окружения Беньямина действительно имела место.

Конкуренцию «Милану» могут составить клубы АПЛ. В контракте форварда с «Лейпцигом» есть пункт об отступных, которые составляют 50 миллионов евро. 

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5 комментариев
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давай, Ибра, пора договариваться с Шешко - в Милане будет играть постоянно
+3
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+3
отличная замена Жиру может быть
+2
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+1
удивительно, что отступные всего 50 миллионов, год-два назад за него хотели сотку, но это вероятно из-за того, что больше всех интересовался МЮ))
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1999 - ШЕвченКО
2024 - ШЕшКо
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Пионтек 2.0.
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