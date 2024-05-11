«Милан» контактировал с агентами Шешко. Отступные форварда «Лейпцига» – 50 млн евро
Беньямин Шешко может перейти в «Милан» из «Лейпцига» за 50 миллионов евро.
Ранее Metro со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщило, что Златан Ибрагимович готов помочь «Милану» с трансфером 20-летнего словенского нападающего.
Подписание нападающего является вторым по значимости приоритетом «Милана», а первым – поиск нового главного тренера. Целью номер один на роль форварда является Шешко, чье имя давно находится в шорт-листе клуба.
Сегодня агентство, представляющее интересы нападающего, разместило в социальных сетях сообщение, из которого следует, что кто-то из представителей игрока посещал офис «Милана». La Gazzetta dello Sport подтверждает, что встреча между клубом и кем-то из окружения Беньямина действительно имела место.
Конкуренцию «Милану» могут составить клубы АПЛ. В контракте форварда с «Лейпцигом» есть пункт об отступных, которые составляют 50 миллионов евро.
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