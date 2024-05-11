«Милан» контактировал с агентами Шешко. Отступные форварда «Лейпцига» – 50 млн евро

Беньямин Шешко может перейти в «Милан» из «Лейпцига» за 50 миллионов евро.

Ранее Metro со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщило, что готов помочь «Милану» с трансфером 20-летнего словенского нападающего.

Подписание нападающего является вторым по значимости приоритетом «Милана», а первым – поиск нового главного тренера. Целью номер один на роль форварда является , чье имя давно находится в шорт-листе клуба.

Сегодня агентство, представляющее интересы нападающего, разместило в социальных сетях сообщение, из которого следует, что кто-то из представителей игрока посещал офис « ». La Gazzetta dello Sport подтверждает, что встреча между клубом и кем-то из окружения Беньямина действительно имела место.

Конкуренцию «Милану» могут составить клубы АПЛ. В контракте форварда с « » есть пункт об отступных, которые составляют 50 миллионов евро.