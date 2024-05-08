Ибрагимович поможет «Милану» договориться с Шешко. Златан одобряет трансфер форварда «Лейпцига», интересующего «МЮ», «Арсенал» и «Челси»
Златан Ибрагимович хочет, чтобы «Милан» подписал Беньямина Шешко.
Metro со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что шведский советник владельца «россонери» одобрил этот трансфер и готов помочь уговорить форварда «Лейпцига» переехать в Италию.
Ранее сообщалось, что интерес к Шешко есть у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».
В текущем сезоне словенец забил 12 голов в 29 матчах Бундеслиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
"Понял босс"
Ибра—"Ну все он игрок Милана ")
Переживаю за Шешко)