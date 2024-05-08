Ибрагимович поможет «Милану» договориться с Шешко. Златан одобряет трансфер форварда «Лейпцига», интересующего «МЮ», «Арсенал» и «Челси»

Златан Ибрагимович хочет, чтобы «Милан» подписал Беньямина Шешко.

Metro со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что шведский советник владельца «россонери» одобрил этот трансфер и готов помочь уговорить форварда « » переехать в Италию.

Ранее сообщалось, что интерес к есть у « », « » и « ».

В текущем сезоне словенец забил 12 голов в 29 матчах Бундеслиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.