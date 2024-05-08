Ибрагимович поможет «Милану» договориться с Шешко. Златан одобряет трансфер форварда «Лейпцига», интересующего «МЮ», «Арсенал» и «Челси»

Теги Милан Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

Златан Ибрагимович хочет, чтобы «Милан» подписал Беньямина Шешко.

Metro со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что шведский советник владельца «россонери» одобрил этот трансфер и готов помочь уговорить форварда «Лейпцига» переехать в Италию.

Ранее сообщалось, что интерес к Шешко есть у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».

В текущем сезоне словенец забил 12 голов в 29 матчах Бундеслиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Ибра—"Алло Шишка. Кароч ты играешь за нас"
"Понял босс"
Ибра—"Ну все он игрок Милана ")
+7
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Ответ Пацанчик реальный
Шешко должен перейти в Челси!Никакого Милана!
Зачем Шешко убивать карьеру в английском супермаркете
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Зачем ему играть в Серии А,в команде которая ни на что не претендует?
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Молодой Шешко нарасхват
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Если с тобой приходит договариваться Златан...
Переживаю за Шешко)
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Златан сказал,что Златана все устраивает. Златону нужен этот игрок.
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