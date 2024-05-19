«Спортинг» впервые набрал 90 очков и одержал 29 побед в лиге Португалии. Команда Аморима повторила рекорд «Порту» Моуринью, выиграв все домашние матчи

Теги высшая лига Португалия Порту Спортинг рекорды Рубен Аморим Футбол

«Спортинг» установил несколько клубных рекордов в этом чемпионате Португалии.

Команда Рубена Аморима финишировала на первой строчке, оформив 20-й титул. Лиссабонцы впервые в своей истории набрали 90 очков и впервые одержали 29 побед (в 34 играх). Лучший результат в истории лиги – 91 балл («Порту»-2021/22).

«Спортинг» выиграл все 17 домашних матчей в этом сезоне, тем самым повторив рекорд «Порту»-2003/04, которым руководил Жозе Моуринью.

Также у «львов» 96 голов. В последний раз они забивали столько мячей в сезоне-1973/74.

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3 комментария
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Красавцы!
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По логике Аморим должен возглавить Милан 😅
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Им бы в еврокубках стрельнуть что ли после таких достижений в чемпионате. А то что-то у Португалии давно успехов не было (не говоря уже про Спортинг который на фоне выступлений Порту и Бенфики совсем уж бледно смотрится) - за 10 лет с финала Бенфики и в ЛЕ максимум до 1/4 финала португальские клубы в ЛЕ добирались. В ЛЧ тоже максимум 1/4 у португальских клубов за 10 лет, но это и понятно учитывая с кем там на высоких этапах турнира конкурировать приходится. Ну а Лига конференций как будто для португальских клубов не существует.
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