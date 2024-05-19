«Спортинг» впервые набрал 90 очков и одержал 29 побед в лиге Португалии. Команда Аморима повторила рекорд «Порту» Моуринью, выиграв все домашние матчи

«Спортинг» установил несколько клубных рекордов в этом чемпионате Португалии.

Команда Рубена Аморима финишировала на первой строчке, оформив 20-й титул. Лиссабонцы впервые в своей истории набрали 90 очков и впервые одержали 29 побед (в 34 играх). Лучший результат в истории лиги – 91 балл («Порту»-2021/22).

« » выиграл все 17 домашних матчей в этом сезоне, тем самым повторив рекорд «Порту»-2003/04, которым руководил Жозе Моуринью.

Также у «львов» 96 голов. В последний раз они забивали столько мячей в сезоне-1973/74.