Аморим заявил, что продолжит тренировать «Спортинг». «Ливерпуль» и «Вест Хэм» интересовались специалистом

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг Вест Хэм премьер-лига Англия Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим продолжит работу во главе «Спортинга».

В нынешнем сезоне португальский клуб в 20-й раз стал чемпионом страны. При Амориме это второй титул для команды.

«Я остаюсь в «Спортинге». У меня есть контракт.

Посвящаю победу в чемпионате всем болельщикам. Теперь постараемся выиграть третий чемпионский титул [под моим руководством]», – сказал главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим.

Напомним, что интерес к специалисту проявляли «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

3 комментария
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Гигант интриг и давления на потенциального руководителя в итоге остаётся в Спортинге, как удивительно
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Хорошая новость для фанатов Спортинга
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Слуцкий неплох в Китае и английский знает
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