Аморим заявил, что продолжит тренировать «Спортинг». «Ливерпуль» и «Вест Хэм» интересовались специалистом
Рубен Аморим продолжит работу во главе «Спортинга».
В нынешнем сезоне португальский клуб в 20-й раз стал чемпионом страны. При Амориме это второй титул для команды.
«Я остаюсь в «Спортинге». У меня есть контракт.
Посвящаю победу в чемпионате всем болельщикам. Теперь постараемся выиграть третий чемпионский титул [под моим руководством]», – сказал главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим.
Напомним, что интерес к специалисту проявляли «Ливерпуль» и «Вест Хэм».