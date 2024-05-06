Аморим заявил, что продолжит тренировать «Спортинг». «Ливерпуль» и «Вест Хэм» интересовались специалистом

Рубен Аморим продолжит работу во главе «Спортинга».

В нынешнем сезоне португальский клуб в 20-й раз стал чемпионом страны. При Амориме это второй титул для команды.

«Я остаюсь в « ». У меня есть контракт.

Посвящаю победу в чемпионате всем болельщикам. Теперь постараемся выиграть третий чемпионский титул [под моим руководством]», – сказал главный тренер лиссабонцев .

Напомним, что интерес к специалисту проявляли «Ливерпуль» и «Вест Хэм».