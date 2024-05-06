«Спортинг» в 20-й раз стал чемпионом Португалии

Теги высшая лига Португалия Бенфика Спортинг Рубен Аморим Футбол

«Спортинг» стал чемпионом Португалии.

Случилось это после поражения «Бенфики» против «Фамаликана» (0:2), в результате которого были потеряны математические шансы догнать лидирующую в чемпионате команду тренера Рубена Аморима (8 очков разницы за 2 тура до конца).

Лиссабонцы выиграли титул в 20-й раз в истории. Лишь «Бенфика» (38 раз) и «Порту» (30) становились чемпионами страны чаще.

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9 комментариев
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Мощный и уверенный сезон! Спасибо, команда! Спасибо, Аморим!
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Аморим прям поднял Спортинг, из вечно третьих за последние десятилетия, уже 2 чемпионства.
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Аморим и Дьокереш уйдут
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Ответ Okaka
Аморим и Дьокереш уйдут
Инасиу , Гонсалвеш, Диоманде тоже скорее всего уйдут
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Ответ gPk
Инасиу , Гонсалвеш, Диоманде тоже скорее всего уйдут
Вообще удивляет, что Гонсалвешем никто не интересуется. Топовый парнишка, не первый сезон отлично играет, а даже слухов никаких нет.
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Очень сильное летнее трансферное окно + стабильный уровень от лидеров прошлых сезонов типо гансалвеша, сантуша, паульньо, коатеса + конечно же скилл Аморима, вот формула этого чемпионства спортинга
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Теперь можно и в Вест Хэм.
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Луиша Нету с титулом)
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как португальцы из года в год это делают? а именно находят талантливейших игроков, тренеров, которые дают много импакта.

Только из этого Спортинга уже сейчас на выход за многомиллионов: Гонсалвеш, Дьокереш, Инасиу, Хьюлмен, Диоманде и тренер Аморим.... это лямов 200-300 за всех. с ума сойти.

и ведь им на замену найдут новых ноунеймов, доработают их и вновь продадут с дикой наценкой)
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