«Спортинг» в 20-й раз стал чемпионом Португалии
«Спортинг» стал чемпионом Португалии.
Случилось это после поражения «Бенфики» против «Фамаликана» (0:2), в результате которого были потеряны математические шансы догнать лидирующую в чемпионате команду тренера Рубена Аморима (8 очков разницы за 2 тура до конца).
Лиссабонцы выиграли титул в 20-й раз в истории. Лишь «Бенфика» (38 раз) и «Порту» (30) становились чемпионами страны чаще.
Только из этого Спортинга уже сейчас на выход за многомиллионов: Гонсалвеш, Дьокереш, Инасиу, Хьюлмен, Диоманде и тренер Аморим.... это лямов 200-300 за всех. с ума сойти.
и ведь им на замену найдут новых ноунеймов, доработают их и вновь продадут с дикой наценкой)