«Спортинг» в 20-й раз стал чемпионом Португалии

«Спортинг» стал чемпионом Португалии.

Случилось это после поражения «Бенфики» против «Фамаликана» (0:2), в результате которого были потеряны математические шансы догнать лидирующую в чемпионате команду тренера Рубена Аморима (8 очков разницы за 2 тура до конца).

Лиссабонцы выиграли титул в 20-й раз в истории. Лишь «Бенфика» (38 раз) и «Порту» (30) становились чемпионами страны чаще.