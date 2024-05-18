«Челси» может назначить тренера «Ипсвича» Маккенну, если решит уволить Почеттино (The Guardian)

Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Ипсвич чемпионшип Маурисио Почеттино Тодд Боули Киран Маккенна Футбол

Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить Маурисио Почеттино в «Челси».

Владелец лондонского клуба Тодд Боули пока не определился относительно будущего Почеттино, хотя ряд ключевых сотрудников «Челси» считают, что аргентинскому специалисту нужно дать возможность продолжить работу. 

Как сообщает The Guardian, одним из ведущих кандидатов на замену Почеттино в «Челси» является Киран Маккенна, под руководством которого «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе по итогам сезона, набрав 96 очков, и вышел в АПЛ впервые с сезона-2001/02. 

«Челси» за тур до конца чемпионата Англии занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 60 очками. У «Ньюкасла» на данный момент 57 очков.

19 мая «Челси» примет «Борнмут» в матче 38-го тура АПЛ. От результата игры будет зависеть попадание в Лигу Европы на следующий сезон и, вероятно, будущее Почеттино в клубе. 

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17 комментариев
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Достойный кандидат для продолжения цирка 👍🏼
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А за что увольнять Поча? За то, что в еврокубки вывел?
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Челси решил поддать скипидару. Каждое новое решение хуже предыдущего.
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Да не уволят Почеттино, лучше ему Осимхена пусть покупают, или Влаховича
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Начинается)
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Можно кстати Палмера тренером поставить по приколу
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Утка, сезон в Ипсвиче отработает и в МЮ уйдет вместо ТенХага)
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Лондонский цикл?
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Жирней утки давно не читал
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Вот почему Маккена не в МЮ? И куда делся Каррик?
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"Абрамович нанял и уволил 15 главных тренеров «Челси» за 20 лет своего пребывания на посту владельца клуба. Его последним менеджером был Томас Тухель, который был уволен новыми владельцами и заменен Грэмом Поттером."

Американцы решили, хоть в чём -то быть похожими на более эффективного менеджера, чем сами?
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Золото Маккенны.
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Show must go on !
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Ответ Илюша17
А за что увольнять Поча? За то, что в еврокубки вывел?
Челси еще не гарантировал еврокубки
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