«Челси» может назначить тренера «Ипсвича» Маккенну, если решит уволить Почеттино (The Guardian)
Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить Маурисио Почеттино в «Челси».
Владелец лондонского клуба Тодд Боули пока не определился относительно будущего Почеттино, хотя ряд ключевых сотрудников «Челси» считают, что аргентинскому специалисту нужно дать возможность продолжить работу.
Как сообщает The Guardian, одним из ведущих кандидатов на замену Почеттино в «Челси» является Киран Маккенна, под руководством которого «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе по итогам сезона, набрав 96 очков, и вышел в АПЛ впервые с сезона-2001/02.
«Челси» за тур до конца чемпионата Англии занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 60 очками. У «Ньюкасла» на данный момент 57 очков.
19 мая «Челси» примет «Борнмут» в матче 38-го тура АПЛ. От результата игры будет зависеть попадание в Лигу Европы на следующий сезон и, вероятно, будущее Почеттино в клубе.
Американцы решили, хоть в чём -то быть похожими на более эффективного менеджера, чем сами?