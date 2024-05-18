«Челси» может назначить тренера «Ипсвича» Маккенну, если решит уволить Почеттино (The Guardian)

Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить Маурисио Почеттино в «Челси».

Владелец лондонского клуба Тодд Боули пока не определился относительно будущего Почеттино, хотя ряд ключевых сотрудников «Челси» считают, что аргентинскому специалисту нужно дать возможность продолжить работу.

Как сообщает The Guardian, одним из ведущих кандидатов на замену в «Челси» является , под руководством которого « » занял второе место в Чемпионшипе по итогам сезона, набрав 96 очков, и вышел в АПЛ впервые с сезона-2001/02.

« » за тур до конца чемпионата Англии занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 60 очками. У «Ньюкасла» на данный момент 57 очков.

19 мая «Челси» примет «Борнмут» в матче 38-го тура . От результата игры будет зависеть попадание в Лигу Европы на следующий сезон и, вероятно, будущее Почеттино в клубе.