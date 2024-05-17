«Челси», «Ливерпулю» и «Вилле» интересен вингер «Лидса» Саммервилл. Лучший игрок Чемпионшипа стоит порядка 30 млн фунтов – клубу потребуются продажи на 100 млн при невыходе в АПЛ

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«Лидс» может лишиться Крисенсио Саммервилла.

22-летний полузащитник был признан лучшим игроком Чемпионшипа в этом сезоне. Сообщается, что в последние месяцы его просматривали клубы АПЛ, в частности, «Челси», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Сейчас нидерландец является наиболее вероятным кандидатом на продажу, особенно если «Лидсу» не удастся добиться продвижения в АПЛ. В таком случае клуб будет вынужден получить около 100 млн фунтов от продажи игроков для компенсации операционных убытков. Так, на трансфере Саммервилла можно будет заработать более 30 млн фунтов. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.

В финале плей-офф за выход в АПЛ «Лидс» сыграет с победителем пары «Саутгемптон» – «Вест Бромвич».

В текущем сезоне Саммервилл забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах. Полная статистика игрока доступна здесь.

6 комментариев
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Не храните Лидс раньше времени, вчера разнесли Норвич, веру в выход АПЛ.
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Крисенсио. Это походу Винисиус на английском языке
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Ответ Born is the King
Крисенсио. Это походу Винисиус на английском языке
Асенсио.
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Очень хотелось бы возвращения Лидса в АПЛ. Приятная команда с молодыми и перспективными футболистами.
Впереди финал за выход в АПЛ, верим))
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Интересный пацан. Светится энергией, когда делает рывок с мячом, словно там V12 под футболкой. Где бы ни оказался, немного удачи и станет звездой.
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Молодой Стерлинг.
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