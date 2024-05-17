«Челси», «Ливерпулю» и «Вилле» интересен вингер «Лидса» Саммервилл. Лучший игрок Чемпионшипа стоит порядка 30 млн фунтов – клубу потребуются продажи на 100 млн при невыходе в АПЛ

«Лидс» может лишиться Крисенсио Саммервилла.

22-летний полузащитник был признан лучшим игроком Чемпионшипа в этом сезоне. Сообщается, что в последние месяцы его просматривали клубы АПЛ, в частности, « », « », « » и « ».

Сейчас нидерландец является наиболее вероятным кандидатом на продажу, особенно если «Лидсу» не удастся добиться продвижения в . В таком случае клуб будет вынужден получить около 100 млн фунтов от продажи игроков для компенсации операционных убытков. Так, на трансфере Саммервилла можно будет заработать более 30 млн фунтов. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.

В финале плей-офф за выход в АПЛ «Лидс» сыграет с победителем пары «Саутгемптон» – «Вест Бромвич».

В текущем сезоне Саммервилл забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах. Полная статистика игрока доступна здесь.