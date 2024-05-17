Шишкин о Станковиче: «В «Спартаке» не любят ждать, народная команда – результат нужен сразу, а мы опять видим легионера, молодого тренера. Сомневаюсь, что с ним получится сыграть в короткую»

Теги Спартак Роман Шишкин Деян Станкович премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Роман Шишкин высказался о назначении Деяна Станковича на пост тренера «Спартака».

«Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определенные успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу.

Мы все понимаем, что построить команду дорогого стоит, и это не один год. Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, все так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали. Но как только они начинают буксовать, то сразу отставка. Потому что в «Спартаке» не любят ждать. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую.

Думаю, что ближайший сезон, наверное, будет ключевым для Станковича. Я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идет. Я все-таки ожидал, что будет немножко другая кандидатура», – заявил бывший защитник «Спартака».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А мы видим паспортистов живущих за наш счет. Вы неконкурентноспособны, заработанное вами из наших налогов и ресурсов. На билетах не отбиться
+14
0
+14
Ответ Иван Иванов
А мы видим паспортистов живущих за наш счет. Вы неконкурентноспособны, заработанное вами из наших налогов и ресурсов. На билетах не отбиться
Паспортисты в длинную играют
+5
0
+5
Сколько они этот бред про "народную команду" будут рассказывать? Это даже звучит, как линейка продуктов в "пятёрочке".
+4
-1
+3
За что все Черчесова считают слабым тренером?
Чемпион Венгрии и Польши, Ахмат при нём всегда на 6-7 месте был.
Из-за 0:4 Дании и 1:5 Цска 15 лет назад?
+6
-4
+2
Станкович рекорды бил в Сербии, выиграл чемпионат Венгрии. Что этим обезумевшим еще нужно? Зато Карпин с 0 титулов в карьере и Черчесов с победами в Польше и Венгрии (практически те же самые достижения, что и у Станковича) – самое то
+2
-1
+1
"Народное техно, грохот тракторов".
+2
-1
+1
Ответ Netto Brutto
За что все Черчесова считают слабым тренером? Чемпион Венгрии и Польши, Ахмат при нём всегда на 6-7 месте был. Из-за 0:4 Дании и 1:5 Цска 15 лет назад?
Личное переходит в профессиональное. Думаю, претензий не было бы, если б не его попытки в каждой команде показывать "Who is boss of this gym". Буквально в каждой!
+1
0
+1
Ответ Жорег Борщофф
"Народное техно, грохот тракторов".
Свет прожекторов
+1
0
+1
Ну 45 лет не такой уж и молодой, в два раза старше некоторых игроков, тут главное авторитет и опыт победителя в статусе игрока и тренера
0
0
0
Народная команда...🤣🤣🤣
0
0
0
да кто же вам нужен то?
0
0
0
А может быть пора уже перестать тешить себя ожиданиями всего и сразу, как девочка? Сколько лет уже одно и то же.
0
0
0
Ответ Netto Brutto
За что все Черчесова считают слабым тренером? Чемпион Венгрии и Польши, Ахмат при нём всегда на 6-7 месте был. Из-за 0:4 Дании и 1:5 Цска 15 лет назад?
Так спортс же. Ему не простили успех со сборной.
0
0
0
Ответ aleksproshkin1812@gmail.com
Свет прожекторов
Танцуют все. =)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий