Шишкин о Станковиче: «В «Спартаке» не любят ждать, народная команда – результат нужен сразу, а мы опять видим легионера, молодого тренера. Сомневаюсь, что с ним получится сыграть в короткую»

Роман Шишкин высказался о назначении Деяна Станковича на пост тренера «Спартака».

« » нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определенные успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу.

Мы все понимаем, что построить команду дорогого стоит, и это не один год. Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, все так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали. Но как только они начинают буксовать, то сразу отставка. Потому что в «Спартаке» не любят ждать. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую.

Думаю, что ближайший сезон, наверное, будет ключевым для . Я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идет. Я все-таки ожидал, что будет немножко другая кандидатура», – заявил бывший защитник «Спартака».