ЦСКА и «Динамо» летом сыграют с «Партизаном» и ОФК в Братском кубке. В командах будут ветераны и звездные болельщики

Теги ЦСКА ВТБ Арена премьер-лига Россия высшая лига Сербия ОФК Партизан товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва ВЭБ Арена BetBoom Братский Кубок Футбол

ЦСКА и «Динамо» летом сыграют в Братском кубке с двумя сербскими клубами.

Летний международный турнир BetBoom Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК.

В рамках соревнований состоится четыре матча, которые будут сыграны на стадионах «ВТБ Арена» и ВЭБ Арена.

В турнире разрешается задействовать «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков): до 4 человек у каждой команды.

По итогам матчей будет вестись подсчет очков Россия (Москва) – Сербия (Белград). За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых – 2, в случае поражения в серии пенальти – 1, в случае обычного поражения – 0. Трофей турнира достанется одной из стран – командам из России либо из Сербии.

Напомним, первый в истории BetBoom Братский Кубок прошел летом 2023 года.

6 комментариев
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Нормальные соперники, а то вдвоем два матча подряд, как прошлый раз, присновато.
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Ответ Фарид Алекперов
Интересно, почему руководство РПЛ не чешется насчёт того, чтобы замутить мини-турнир с иранскими, китайскими и сербскими командами?)
А потому, что это сложно реализуемо, поскольку его надо вписать в международный календарь, а у клубов из разных стран разные сроки проведения чемпионатов, матчей сборных и обязательства перед коммерческим партнёрами.
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Нормально так соперники. Особенно Партизан 👍👍👍👍
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Нормальная развлекуха. Саня Овечкин и Джокович подтянутся будет аншлаг.
+1
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Хорошая новость. Будет интересно посмотреть!
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