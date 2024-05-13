ЦСКА и «Динамо» летом сыграют с «Партизаном» и ОФК в Братском кубке. В командах будут ветераны и звездные болельщики

ЦСКА и «Динамо» летом сыграют в Братском кубке с двумя сербскими клубами.

Летний международный турнир BetBoom Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем примут участие четыре команды: московские « » и , а также сербские « » и .

В рамках соревнований состоится четыре матча, которые будут сыграны на стадионах « » и .

В турнире разрешается задействовать «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков): до 4 человек у каждой команды.



По итогам матчей будет вестись подсчет очков Россия (Москва) – Сербия (Белград). За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых – 2, в случае поражения в серии пенальти – 1, в случае обычного поражения – 0. Трофей турнира достанется одной из стран – командам из России либо из Сербии.

Напомним, первый в истории прошел летом 2023 года.