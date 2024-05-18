Нгамале забил после 90-й минуты в третьем матче подряд. У него 5 (3+2) очков за эти игры

Вингер «Динамо» Муми Нгамале забил в концовке матча третий раз подряд.

Сегодня москвичи разгромили « » (2:1) в матче 29-го тура Мир . Камерунец забил последний гол бело-голубых на 92-й минуте.

Ранее Нгамале забил победный гол «Сочи» (3:2) в 27-м туре на 95-й минуте, а в 28-м туре на 99-й забил победный мяч «Балтике» (3:2).

В этих трех матчах также отдал две голевые передачи. Статистику игрока можно найти здесь.