Нгамале забил после 90-й минуты в третьем матче подряд. У него 5 (3+2) очков за эти игры

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Футбол

Вингер «Динамо» Муми Нгамале забил в концовке матча третий раз подряд.

Сегодня москвичи разгромили «Крылья Советов» (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ. Камерунец забил последний гол бело-голубых на 92-й минуте.

Ранее Нгамале забил победный гол «Сочи» (3:2) в 27-м туре на 95-й минуте, а в 28-м туре на 99-й забил победный мяч «Балтике» (3:2).

В этих трех матчах Муми также отдал две голевые передачи. Статистику игрока можно найти здесь.

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9 комментариев
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Байер интересуется Нгамале
+17
-1
+16
Подходящий кандидат для «Байера»
+10
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Муми time
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думаю, Хаби Алонсо стоит к нему присмотреться)) шутка)

Динамо, с победой!
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Нгамале красавчик.
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ну это точно его бабка Вуду нашептала.....такого не бывает..
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Оле Гуннар Нгамале
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Разгромили 2:1?😲💁‍♂️🤬
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Нгамале в Динамо, это супер игра!!!
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