Нгамале забил после 90-й минуты в третьем матче подряд. У него 5 (3+2) очков за эти игры
Вингер «Динамо» Муми Нгамале забил в концовке матча третий раз подряд.
Сегодня москвичи разгромили «Крылья Советов» (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ. Камерунец забил последний гол бело-голубых на 92-й минуте.
Ранее Нгамале забил победный гол «Сочи» (3:2) в 27-м туре на 95-й минуте, а в 28-м туре на 99-й забил победный мяч «Балтике» (3:2).
В этих трех матчах Муми также отдал две голевые передачи. Статистику игрока можно найти здесь.
Динамо, с победой!