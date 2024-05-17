Погребняк о титуле РПЛ: «Все в руках «Динамо», но, может, этого и не хватило легионерам «Зенита», в таком стиле хотят выиграть. Продление Семака – правильный ход»

Павел Погребняк оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионский титул РПЛ.

«Зенит» отстает на два балла от «Динамо» в турнирной таблице Мир РПЛ за два тура до завершения сезона.

– «Зенит» невообразимым образом проигрывает чемпионство. В чем причины?

– Еще два тура. Понятно, что сейчас все в руках «Динамо». Может, этого и не хватало легионерам. Может, они хотят в таком стиле выиграть титул. Посмотрим.

– Как вам разговоры о продлении Семака? Многие эксперты сомневаются в таком решении.

– Они начали сомневаться после неудачного матча с ЦСКА и в целом после ещё некоторых неудачных результатов.

До этого все были за, Семака – лицо, которое должно остаться и руководить «Зенитом», сомнений не было.

Сейчас понятно, команда не показывает атакующий футбол, не показывает чемпионскую игру. После этого пошли разговоры о компетенции Сергея Богдановича.

Я не сомневаюсь, что продление Семака – правильный ход. Он должен управлять «Зенитом».

– Кто ваш фаворит в чемпионской гонке?

– «Зенит». У меня лучшие моменты карьеры связаны именно с этим клубом.

Это родная для меня команда. Я есть в музее «Зенита» – конечно, питерцы, – сказал бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.