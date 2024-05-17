Шунин о переломном моменте сезона: «Матч с «Зенитом», когда «Динамо» уверенно выиграло 1:0. Питер подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин назвал ключевой момент сезона для «Динамо».

Что было переломным моментом в этом сезоне? Когда вы поверили в себя?

– Мы каждый год готовимся и надеемся на то, что в этом сезоне сможем занять первое место. Сейчас, спустя 48 лет, мы к этому близки, но остаются последние два шага.

Переломный момент? Наверное, матч с «Зенитом», когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство. Эта победа важна еще и потому, что в случае равенства очков мы будем выше в таблице, – сказал вратарь «Динамо».

Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ с 53 очками. «Зенит» отстает на 2 очка, «Краснодар» – на 3.

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16 комментариев
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Матч с «Зенитом», когда «Динамо» уверенно выиграло 1:0.

Да что там уверенно - разгромно!
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Уверенная победа - это когда якобы играющий принципиально только в атаку Личка припарковал автобус (владение 35% на 65%) и забил гол в концовке с единственного момента за всю игру?
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Так отвечать на такие вопросы нужно строго после сезона, вспоминая, как это было.
Сейчас по факту каждая игра - потенциально переломный момент
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Шунин так зарядился, что в следующем же матче два привез
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Рано они чемпионство праздновать начинают....
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Там ещё с крыльями не ВСЁ ясно..
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Ща антошка привезет в Краснодаре и чемпионом буднично станет зенит.
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Давайте об этом поговорим 26-го мая.
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Все болельщики Динамо, когда увидели это от недалекого Шунина: тьфу-тьфу-тьфу, кх кхк хкхкх, тьфу, #####, заткнись Антоша)
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Антон, серьезно! Уверенно, 1:0? У Динамо в принципе не так много уверенных побед в этом сезоне. То, что у команды появился характер это точно, но многие победы со скользким счетом. А уверенности в счете 1:0 столько же, сколько в твоей игре на выходах.
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Еще не вечер. Спят и видят себе чемпионами. Шампиньоны, вы динамики. 😅😅😅
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Антош, если Динамо Чемпион! Ты закончишь карьеру сразу?
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Ответ Dinamik1
Правда сам Шунин всячески препятствует чемпионству Динамо.
Каким образом?
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