Шунин о переломном моменте сезона: «Матч с «Зенитом», когда «Динамо» уверенно выиграло 1:0. Питер подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство»

Антон Шунин назвал ключевой момент сезона для «Динамо».

– Что было переломным моментом в этом сезоне? Когда вы поверили в себя?

– Мы каждый год готовимся и надеемся на то, что в этом сезоне сможем занять первое место. Сейчас, спустя 48 лет, мы к этому близки, но остаются последние два шага.

Переломный момент? Наверное, матч с « », когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство. Эта победа важна еще и потому, что в случае равенства очков мы будем выше в таблице, – сказал вратарь « ».

Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Мир с 53 очками. «Зенит» отстает на 2 очка, «Краснодар» – на 3.