Кавазашвили о Латышонке: «Первый кандидат в сборную России, готовый игрок для хорошего клуба. Копия молодого Льва Яшина» 

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная России по футболу Балтика Анзор Кавазашвили Евгений Латышонок Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Евгений Латышонок заслужил вызов в сборную России.

«Я очень приятно удивлен, что мы увидели рослого, большого, фигуристого, с длинными руками и длинными ногами, копию в молодости Льва Яшина. Также в нем можно увидеть копию Евгения Рудакова, который играл вместе со мной и Яшиным. Приятно, что Латышонок своей манерой игры очень похож на этих вратарей. 

Приятно увидеть такого молодого мальчика, который проявляет такую чуткость в выборе места. Я немного осудил его за то, что он ногами постоянно играет, но, видимо, у него это отработано в совершенстве. Когда были случаи вверху, с изменением траектории мяча и так далее, он и там успевал, и в прыжке отбивал мячи, на выходах сыграл очень хорошо. На данный момент это первый кандидат в национальную сборную России.

А вот клуб какой… Кто возьмет! Это уже другой разговор. Я бы хотел выразить благодарность главному тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу, замечательному нашему профессионалу, в поиске и находке такого замечательного вратаря. В таком возрасте Латышонок – уже готовый игрок для хорошего футбольного клуба», – сказал экс-вратарь сборной СССР.

Контракт Латышонка с «Балтикой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!

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9 комментариев
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Вполне возможно, что Латышонок игрок одного клуба и в другом клубе затеряется, его ровесник мальчик Максименко в последнее время ни чуть не хуже, всех в сборную не соберёшь, тем более играть не с кем....
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многие в матчах со Спартаком Яшины... а дальше Лещуки
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26 лет, не такой уж и мальчик, возраст футбольного расцвета для вратаря. Очередной Краснодарский вратарь-воспитанник.
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Дайте человеку пару сезонов поиграть, а уже потом коронуйте))
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Ответ Vatikan
многие в матчах со Спартаком Яшины... а дальше Лещуки
Это точно
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В этом сезоне Латышонок один из лучших вратарей в РПЛ.
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Ответ Сергей Лютый
Кавазашвили спрашивают чтоб поржать?
Более авторитетного мнения по вратарям не найти, мегаэксперт ты наш диванный! И откуда вы все беретесь такие?! 44 года, вроде взрослый дядя, а ведешь себя ...
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