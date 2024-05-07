Росель о президентах «Барсы»: «Я первый по титулам в среднем за год. Бартомеу – 2-й, Лапорта – 3-й»
Сандро Росель назвал себя лучшим президентом «Барсы» по одному показателю.
Росель занимал пост президент «Барселоны» с 2010 по 2014 год. При нем клуб выиграл 9 трофеев – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, 2 чемпионата Испании, Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.
– Согласны ли вы с тем, что Бартомеу – один из лучших президентов в истории «Барселоны»?
– Что касается побед, то Нуньес на первом месте, Бартомеу на втором, Лапорта на третьем, а я на четвертом. Это в абсолютных цифрах.
Но если говорить о количестве титулов в среднем за год – ведь Нуньес, например, продержался на своем посту 23 года, – то первое место, говорю со всей скромностью, занимаю я, второе – Бартомеу, третье – Лапорта, четвертое – Нуньес, – сказал Росель.
При этом он забыл, что пеп ушел во многом из-за него, кройффа лишили звания которое придумали специально для него из-за заслуг, афера с покупкой неймара и обвинения впоследствии по этому делу плюс оставил после себя такого же афериста, который развалил клуб напрочь, последствия огребают до сих пор