Росель о президентах «Барсы»: «Я первый по титулам в среднем за год. Бартомеу – 2-й, Лапорта – 3-й»

Сандро Росель назвал себя лучшим президентом «Барсы» по одному показателю.

занимал пост президент «Барселоны» с 2010 по 2014 год. При нем клуб выиграл 9 трофеев – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, 2 чемпионата Испании, Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

– Согласны ли вы с тем, что Бартомеу – один из лучших президентов в истории «Барселоны»?

– Что касается побед, то Нуньес на первом месте, Бартомеу на втором, Лапорта на третьем, а я на четвертом. Это в абсолютных цифрах.

Но если говорить о количестве титулов в среднем за год – ведь Нуньес, например, продержался на своем посту 23 года, – то первое место, говорю со всей скромностью, занимаю я, второе – , третье – , четвертое – Нуньес, – сказал Росель.