Грэм Сунесс: «Салах – самый эгоистичный игрок, что я видел. Он покинет «Ливерпуль», думаю. Перейдет в саудовский клуб – станет главной звездой в той части света»
Грэм Сунесс высказался о конфликте Мохамеда Салаха с Юргеном Клоппом.
«Считаю, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль». Он великолепно проявил себя в этом клубе, но если он перейдет в саудовскую лигу, то станет главной звездой в той части света.
Он, несомненно, очень высокого мнения о себе, он разозлился из-за того, что не попал в стартовый состав на игру с «Вест Хэмом». Думаю, ситуация с Юргеном Клоппом была реакцией на то, что Мохамеда выпускают за 10 минут до конца матча, в этом конфликте дело было в большей степени в Салахе, чем в Клоппе.
Салах – самый эгоистичный игрок, что я когда-либо видел. Даже в прошлых матчах он никогда не бывал доволен заменой. Именно этого вы и хотите от своих игроков: если меняешь их после двух голов, им должно хотеться остаться и забить третий. Когда в команде еще был Садьо Мане, они постоянно ссорились», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.
Только из-за Бензема Рон не досчитался 100+ассистов. У Криша никогда не было топовых напарников в нападении после Руни в МЮ. С Суаресом, Мбаппе, Неймаром Криш был бы главным плеймейкером в истории, коим он и является, но напарники создали иллюзию что Криш якобы эгоист.
Кто смотрит футбол, тот в теме. Не забываем про пиар фифа папиков мепси, которые через СМИ создали образ эгоиста Роналду, создав эффект Геббельса, повторяя изо дня в день одну и ту же лживую мантру. Рон вырезал все поле в МЮ, Реале и Португалии, став лучшим полузащитником в истории АПЛ с ЗМ+ЛЧ+3АПЛ подряд+2 МВП АПЛ подряд.
Роналду лучший плеймейкер и ассистент в истории футбола. Мопси повезло с напарниками, а так это обычный балласт, что он и доказал в ПСЖ, став худшим игроком фермер лиги.