Грэм Сунесс: «Салах – самый эгоистичный игрок, что я видел. Он покинет «Ливерпуль», думаю. Перейдет в саудовский клуб – станет главной звездой в той части света»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Грэм Сунесс высшая лига Саудовская Аравия Мохамед Салах Футбол

Грэм Сунесс высказался о конфликте Мохамеда Салаха с Юргеном Клоппом.

«Считаю, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль». Он великолепно проявил себя в этом клубе, но если он перейдет в саудовскую лигу, то станет главной звездой в той части света.

Он, несомненно, очень высокого мнения о себе, он разозлился из-за того, что не попал в стартовый состав на игру с «Вест Хэмом». Думаю, ситуация с Юргеном Клоппом была реакцией на то, что Мохамеда выпускают за 10 минут до конца матча, в этом конфликте дело было в большей степени в Салахе, чем в Клоппе.

Салах – самый эгоистичный игрок, что я когда-либо видел. Даже в прошлых матчах он никогда не бывал доволен заменой. Именно этого вы и хотите от своих игроков: если меняешь их после двух голов, им должно хотеться остаться и забить третий. Когда в команде еще был Садьо Мане, они постоянно ссорились», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.

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13 комментариев
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Самый эгоистичный в плане раздутости эго - Роналду, без вариантов. Салаху до него как до луны.
+7
-3
+4
А как же Рон?
+8
-4
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Ответ Black Phoenix
Самый эгоистичный в плане раздутости эго - Роналду, без вариантов. Салаху до него как до луны.
Ибрагимович мог бы посоревноваться с Роналду.
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0
+2
Почти все игроки эгоисты. Поэтому и добиваются успехов. Полная зацикленность на себе и желание покорить толпу. Это нормально для спорта.
+3
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Человек нацелен и заряжен на игру, эмоции могут у всех быть.. но это явно не эгоизм называется. Он с ним тренеруется или по 2-м эпизодам такие заявления делает... говорящая голова пулучаеться
+2
-1
+1
Где-то "в той части света" заплакал один португалец.
+3
-3
0
По такой логике Холланд тоже эгоист-где его ассисты на Де Бряне?
+1
-1
0
Роналду лучший ассистент в истории ЛЧ и 250+ ассистов. Но вся каша в том что ассисты - мусорная статистика ибо от тебя ничего не зависит, ты можешь выдать пас на пустые ворота и потом Бензема лупанет мимо ворот с 2 метров.

Только из-за Бензема Рон не досчитался 100+ассистов. У Криша никогда не было топовых напарников в нападении после Руни в МЮ. С Суаресом, Мбаппе, Неймаром Криш был бы главным плеймейкером в истории, коим он и является, но напарники создали иллюзию что Криш якобы эгоист.

Кто смотрит футбол, тот в теме. Не забываем про пиар фифа папиков мепси, которые через СМИ создали образ эгоиста Роналду, создав эффект Геббельса, повторяя изо дня в день одну и ту же лживую мантру. Рон вырезал все поле в МЮ, Реале и Португалии, став лучшим полузащитником в истории АПЛ с ЗМ+ЛЧ+3АПЛ подряд+2 МВП АПЛ подряд.

Роналду лучший плеймейкер и ассистент в истории футбола. Мопси повезло с напарниками, а так это обычный балласт, что он и доказал в ПСЖ, став худшим игроком фермер лиги.
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Ответ Nicu Maican
Не в той части света, а в том мире будет вернее
По твоему, он собирается помирать?
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Ответ Leganessi
Роналду лучший ассистент в истории ЛЧ и 250+ ассистов. Но вся каша в том что ассисты - мусорная статистика ибо от тебя ничего не зависит, ты можешь выдать пас на пустые ворота и потом Бензема лупанет мимо ворот с 2 метров. Только из-за Бензема Рон не досчитался 100+ассистов. У Криша никогда не было топовых напарников в нападении после Руни в МЮ. С Суаресом, Мбаппе, Неймаром Криш был бы главным плеймейкером в истории, коим он и является, но напарники создали иллюзию что Криш якобы эгоист. Кто смотрит футбол, тот в теме. Не забываем про пиар фифа папиков мепси, которые через СМИ создали образ эгоиста Роналду, создав эффект Геббельса, повторяя изо дня в день одну и ту же лживую мантру. Рон вырезал все поле в МЮ, Реале и Португалии, став лучшим полузащитником в истории АПЛ с ЗМ+ЛЧ+3АПЛ подряд+2 МВП АПЛ подряд. Роналду лучший плеймейкер и ассистент в истории футбола. Мопси повезло с напарниками, а так это обычный балласт, что он и доказал в ПСЖ, став худшим игроком фермер лиги.
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