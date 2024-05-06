Сунесс о ван Дейке: «Позвони его агент спортивному директору «Реала», они бы его взяли. Он явно несчастлив сейчас»
Грэм Сунесс считает, что Вирджил ван Дейк может вскоре покинуть «Ливерпуль».
Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.
«Меня беспокоит тот факт, что приближается конец контракта ван Дейка, в июле ему исполнится 33 года, и, если бы его агент позвонил спортивному директору «Реала», они бы его взяли.
Я просто смотрю на него сейчас и на все эти его разговоры, которых не было на протяжении всей его карьеры, и думаю, что он явно несчастлив», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».
В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча в АПЛ, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.