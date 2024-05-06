Сунесс о ван Дейке: «Позвони его агент спортивному директору «Реала», они бы его взяли. Он явно несчастлив сейчас»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Грэм Сунесс Вирджил ван Дейк Футбол

Грэм Сунесс считает, что Вирджил ван Дейк может вскоре покинуть «Ливерпуль».

Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.

«Меня беспокоит тот факт, что приближается конец контракта ван Дейка, в июле ему исполнится 33 года, и, если бы его агент позвонил спортивному директору «Реала», они бы его взяли.

Я просто смотрю на него сейчас и на все эти его разговоры, которых не было на протяжении всей его карьеры, и думаю, что он явно несчастлив», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».

В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча в АПЛ, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.

10 комментариев
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То, что Реал взял в бесплатную аренду Хоселу, ещё не значит, что Перес начнёт скупать всех 33-летних
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Ничего не понял.с чего он решил то что Ван Дейк не счастлив?
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Его бы сейчас кто угодно взял свободным агентом. Это очевидно. В Реале все таки конкуренция, которую не факт что он выиграет. Я бы выбрал на его месте условную Барселону или Баварию. Там легче в основе закрепиться.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
От того крутого Ван Дейка 5 летней давности осталось только имя
в этом сезоне он снова лучший ЦЗ лиги по многим показателям
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не думаю, что Перес потратился бы 33 летнего игрока
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Суннесс для болельщика клуба как-то странно себя ведет. то Салаха сплавляет на ровном месте, то Ван Дайка
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Этот заграничный идиотизм...... Счастлив не счастлив да за такое бабло у него всегда морда должна счастливой быть!!!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
От того крутого Ван Дейка 5 летней давности осталось только имя
ну 5 лет не малый срок время берет свое. Да и у Ливера тогда был лучший период !
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