LEON Вторая лига А. «Уфа» встретится с «Муромом», «Ротор» принимает «Краснодар-2»

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«Уфа» встретится с «Муромом», «Ротор» принимает «Краснодар-2». 

LEON Вторая лига

Дивизион А

14-й тур

15 мая

Группа «Золото»

«Уфа» – «Муром» – 16:00

«Челябинск» – «Новосибирск» – 16:30

«Велес» – «Родина-2» – 18:00

«Чайка» – «Металлург» Липецк – 19:00

«Ротор» – «Краснодар-2» – 19:00

Группа «Серебро»

«Иртыш» Омск – «Текстильщик» – 16:00

«Волга» Ульяновск – «Калуга» – 17:00

«Авангард» Курск – «Торпедо» Миасс – 18:00

 «Химик» – «Машук-КМВ» – 18:00

«Спартак» Кострома – «Динамо» Брянск – 18:30 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги А

Календарь Второй лиги А

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