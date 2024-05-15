LEON Вторая лига А. «Уфа» встретится с «Муромом», «Ротор» принимает «Краснодар-2»
«Уфа» встретится с «Муромом», «Ротор» принимает «Краснодар-2».
LEON Вторая лига
Дивизион А
14-й тур
15 мая
Группа «Золото»
«Уфа» – «Муром» – 16:00
«Челябинск» – «Новосибирск» – 16:30
«Велес» – «Родина-2» – 18:00
«Чайка» – «Металлург» Липецк – 19:00
«Ротор» – «Краснодар-2» – 19:00
Группа «Серебро»
«Иртыш» Омск – «Текстильщик» – 16:00
«Волга» Ульяновск – «Калуга» – 17:00
«Авангард» Курск – «Торпедо» Миасс – 18:00
«Химик» – «Машук-КМВ» – 18:00
«Спартак» Кострома – «Динамо» Брянск – 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.