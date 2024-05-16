Удинезе – Эмполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 мая

Теги Эмполи Удинезе серия А Италия Футбол

В воскресенье, 19 мая, сыграют Удинезе и Эмполи в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰

Во сколько играют Удинезе – Эмполи

  • Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Удинезе: все новости

Эмполи: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Последние матчи Удинезе

Последние матчи Эмполи

Прогноз на матч Удинезе – Эмполи

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий