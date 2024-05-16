Удинезе – Эмполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Удинезе и Эмполи в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Фриули».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Удинезе – Эмполи
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Удинезе
- Лечче – Удинезе : 0 – 2
- Удинезе – Наполи : 1 – 1
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Удинезе – Рома : 1 – 2
- Верона – Удинезе : 1 – 0
Последние матчи Эмполи
- Лацио – Эмполи : 2 – 0
- Эмполи – Фрозиноне : 0 – 0
- Аталанта – Эмполи : 2 – 0
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Лечче – Эмполи : 1 – 0
Прогноз на матч Удинезе – Эмполи
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